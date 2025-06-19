Отключения света

Ключевые моменты

  • В четверг, 19 июня, из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети, многие абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС остались без света;
  • Опубликованы адреса, где запланировано отключение.

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Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • 1-я линия 4-ой ст. Люстдорфской дороги 2-49,
  • Бачинского Анатолия, Березовая, 2-48,
  • Бригадная 23-55,
  • Академика Вернадского, 18-51,
  • Вертелецкого, 47в, 68-В,
  • Геллера Ефима,
  • Дмитриевская,
  • Жаботинского,
  • Жасминная, 1-16а,
  • Ждахи, 1-27,
  • Китобойная,
  • Кулиша Николая, 1-54,
  • Куприна, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б,
  • Курбаса Леся,
  • Левкоева, 1-32в,
  • Линейная, 2,3,4,7,8,8а,10,
  • Люстдорфская дорога, 57-155,
  • Музычка Андрея, 7-21А,
  • Нечерды Бориса, 1-16,
  • Обильная,
  • Одесской громады,
  • С. Шелухина, 25а, 27, 44а,
  • Педагогическая, 21,
  • Планетная,
  • Прорезная, 1-23,
  • Розовая, 1-40б,
  • Ромашковая,
  • Рясная, 50,
  • Сакко, 1-26,
  • Черниговская, 1-24,
  • Чубаевская, 8, 8/корп.1, 12,
  • Штурвальная, 15, 17, 17/корп.2, 19, 19а, 21, 21б,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василия Кандинского,
  • пер. 1-й, 2-й Глазунова, 1а,
  • пер. 1-й, 2-й Тупиковый,
  • пер. 2-й Васнецова,
  • пер. 2-й Китобойный,
  • пер. 2-й Обильный, 2-20,
  • пер. 3-й Проектируемый,
  • пер. Чубинского, 7б, 7в,
  • пер. 5-й Ульяновский, 1-19а,
  • переулок Авиаторов, 3-17а,
  • переулок Березовый, 1, 2,
  • переулок Гиацинтовый, 7,13,
  • переулок Глазунова, 3а,4,
  • переулок Костеловской, 2-8,
  • переулок Южный, 1-28в,
  • переулок Прорезной, 27,
  • переулок Тупиковый, 7,
  • переулок Ульяновский, 4,15а,
  • переулок Черниговский, 1а.

 

Северный РЭС

Работы до 19:00, 20:00:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
  • Академика Заболотного, 57, 59,
  • Баиса Ярослава,3,
  • Большая Садовая, 4-52,
  • Глаубермана, 2А, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
  • Донецкая, 5-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская,
  • Кишиневская, 2-20,
  • Конноармейская,1,1а,
  • О. Кошица, Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская,
  • Наклоная, 17/1,
  • С. Палия, 93,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Похыла,
  • Рождественская, 7, 8,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский,
  • пер. Квантовый,
  • пер. Одесский, 3, 3а, 5, 7,
  • пер. Л. Украинки, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • просп. Князя В. Великого, 52.

Центральный РЭС

Работы до 20:00:

  • Кольцевая, 8,8а,
  • Самофалова Валерия, 1, 1, 1А, 1Б, 1Е, 1/КОРП.27, 19/А/1, 19А, 19/А/5, 19/А/7, 20А, 21, 22, 22/1, 22/29, 22/КОРП.4, 22/КОРП.8, 22/КОРП.9, 22А, 22В, 22Н, 23, 23/КОРП.3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24А, 24Б, 24В, 25,
  • переулок Кортацци, 1/2, 2, 2В, 3, 4,
  • переулок Хрустальный, 1/8/корп.9, 1/корп.3, 2, 2а, 4, 6, 10,
  • переулок Морской, 2, 12, 29,
  • переулок Университетский, 1, 

Работы до 19:00:

  • Бреуса, 42-61,
  • Ефимова, 14-30,
  • Евгения Танцюры, 16, 18а, 22а, 22б,
  • Кондрашина, 25-43а,
  • Солнечная, 1/1-1,1/корп.2, 1б, 16,
  • Тенистая, 7-13а,
  • Франко Ивана, 12-40А,
  • Фунтового Ивана,
  • Штурвальная, 3-13а,
  • дорога Фонтанская, 31, 16/1,2,3,4,5,6,
  • переулок Франко Ивана, 12-19. 

     

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