Ключевые моменты
- В четверг, 19 июня, из-за профилактических работ, которые ведут в ДТЭК Одесские электросети, многие абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС остались без света;
- Опубликованы адреса, где запланировано отключение.
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Южный РЭС
Работы до 17:00:
- 1-я линия 4-ой ст. Люстдорфской дороги 2-49,
- Бачинского Анатолия, Березовая, 2-48,
- Бригадная 23-55,
- Академика Вернадского, 18-51,
- Вертелецкого, 47в, 68-В,
- Геллера Ефима,
- Дмитриевская,
- Жаботинского,
- Жасминная, 1-16а,
- Ждахи, 1-27,
- Китобойная,
- Кулиша Николая, 1-54,
- Куприна, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б,
- Курбаса Леся,
- Левкоева, 1-32в,
- Линейная, 2,3,4,7,8,8а,10,
- Люстдорфская дорога, 57-155,
- Музычка Андрея, 7-21А,
- Нечерды Бориса, 1-16,
- Обильная,
- Одесской громады,
- С. Шелухина, 25а, 27, 44а,
- Педагогическая, 21,
- Планетная,
- Прорезная, 1-23,
- Розовая, 1-40б,
- Ромашковая,
- Рясная, 50,
- Сакко, 1-26,
- Черниговская, 1-24,
- Чубаевская, 8, 8/корп.1, 12,
- Штурвальная, 15, 17, 17/корп.2, 19, 19а, 21, 21б,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Василия Кандинского,
- пер. 1-й, 2-й Глазунова, 1а,
- пер. 1-й, 2-й Тупиковый,
- пер. 2-й Васнецова,
- пер. 2-й Китобойный,
- пер. 2-й Обильный, 2-20,
- пер. 3-й Проектируемый,
- пер. Чубинского, 7б, 7в,
- пер. 5-й Ульяновский, 1-19а,
- переулок Авиаторов, 3-17а,
- переулок Березовый, 1, 2,
- переулок Гиацинтовый, 7,13,
- переулок Глазунова, 3а,4,
- переулок Костеловской, 2-8,
- переулок Южный, 1-28в,
- переулок Прорезной, 27,
- переулок Тупиковый, 7,
- переулок Ульяновский, 4,15а,
- переулок Черниговский, 1а.
Северный РЭС
Работы до 19:00, 20:00:
- 2-я линия на жилом массиве, 12,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
- Академика Заболотного, 57, 59,
- Баиса Ярослава,3,
- Большая Садовая, 4-52,
- Глаубермана, 2А, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
- Донецкая, 5-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская,
- Кишиневская, 2-20,
- Конноармейская,1,1а,
- О. Кошица, Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская,
- Наклоная, 17/1,
- С. Палия, 93,
- Южная дорога, 1-73,
- Похыла,
- Рождественская, 7, 8,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- пер. 1-й, 3-й Керченский,
- пер. Квантовый,
- пер. Одесский, 3, 3а, 5, 7,
- пер. Л. Украинки, 10, 11, 11А, 12, 20,
- просп. Князя В. Великого, 52.
Центральный РЭС
Работы до 20:00:
- Кольцевая, 8,8а,
- Самофалова Валерия, 1, 1, 1А, 1Б, 1Е, 1/КОРП.27, 19/А/1, 19А, 19/А/5, 19/А/7, 20А, 21, 22, 22/1, 22/29, 22/КОРП.4, 22/КОРП.8, 22/КОРП.9, 22А, 22В, 22Н, 23, 23/КОРП.3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24А, 24Б, 24В, 25,
- переулок Кортацци, 1/2, 2, 2В, 3, 4,
- переулок Хрустальный, 1/8/корп.9, 1/корп.3, 2, 2а, 4, 6, 10,
- переулок Морской, 2, 12, 29,
- переулок Университетский, 1,
Работы до 19:00:
- Бреуса, 42-61,
- Ефимова, 14-30,
- Евгения Танцюры, 16, 18а, 22а, 22б,
- Кондрашина, 25-43а,
- Солнечная, 1/1-1,1/корп.2, 1б, 16,
- Тенистая, 7-13а,
- Франко Ивана, 12-40А,
- Фунтового Ивана,
- Штурвальная, 3-13а,
- дорога Фонтанская, 31, 16/1,2,3,4,5,6,
- переулок Франко Ивана, 12-19.