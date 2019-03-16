﻿ Плановые отключения света в Одессе продолжаются даже в выходной - Одесская Жизнь

Кто сегодня в Одессе останется без света Сегодня, в связи с плановым ремонтом, с 9:00 до 17:00 проведут без света жители части домов Ближних Мельниц, Таирово, Приморского района и не только. ПОДРОБНЕЕ

Некоторым одесситам на ночь отключат свет Свет отключат из-за проведения ремонтных работ. По этой же причине временно будет обесточена водонасосная станция «Южная», поэтому в Киевском и Малиновском районах отключат воду. ПОДРОБНЕЕ