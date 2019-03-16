﻿ Плановые отключения света в Одессе продолжаются даже в выходной - Одесская Жизнь

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Плановые отключения света в Одессе продолжаются даже в выходной

Плановые отключения света в Одессе продолжаются даже в выходной

Света не будет на 21 улице города.

Некоторые одесситы просидят без света целый день. Отключения электроэнергии ожидаются с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:

  • Бунина улица, 2, 5, 7, 8;
  • Военный спуск, 1, 3, 6, 8, 12, 14, 18;
  • Воронцовский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 6а;
  • Гоголя улица, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 23;
  • Деволановский спуск, 1, 12;
  • Екатерининская площадь, 6/8, 6, 8, 4А;
  • Екатерининская улица, 2;
  • Канатная улица, 10, 11, 13/1, 19/21, 13, 15, 16, 17, 19, 21;
  • Карантинный спуск, 1;
  • Маразлиевская улица, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
  • Менделеева улица, 3, 5/7;
  • переулок Маяковского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
  • переулок Некрасова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
  • Польская улица, 7;
  • Польский спуск, 3, 6А, 1, 5, 7, 9;
  • Преображенская улица, 18, 9А, 2, 4, 6, 11, 2а;
  • Приморская улица, 14;
  • Приморский бульвар, 1, 2, 10;
  • Сабанский переулок, 1;
  • Софиевская улица, 34;
  • Юрия Олеши улица, 1, 2, 3, 4, 5А, 5, 8, 10, 11, 13, 5Б.

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