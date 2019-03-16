﻿ Плановые отключения света в Одессе продолжаются даже в выходной - Одесская Жизнь

Света не будет на 21 улице города.
Некоторые одесситы просидят без света целый день. Отключения электроэнергии ожидаются с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:
- Бунина улица, 2, 5, 7, 8;
- Военный спуск, 1, 3, 6, 8, 12, 14, 18;
- Воронцовский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 6а;
- Гоголя улица, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 23;
- Деволановский спуск, 1, 12;
- Екатерининская площадь, 6/8, 6, 8, 4А;
- Екатерининская улица, 2;
- Канатная улица, 10, 11, 13/1, 19/21, 13, 15, 16, 17, 19, 21;
- Карантинный спуск, 1;
- Маразлиевская улица, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
- Менделеева улица, 3, 5/7;
- переулок Маяковского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- переулок Некрасова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
- Польская улица, 7;
- Польский спуск, 3, 6А, 1, 5, 7, 9;
- Преображенская улица, 18, 9А, 2, 4, 6, 11, 2а;
- Приморская улица, 14;
- Приморский бульвар, 1, 2, 10;
- Сабанский переулок, 1;
- Софиевская улица, 34;
- Юрия Олеши улица, 1, 2, 3, 4, 5А, 5, 8, 10, 11, 13, 5Б.
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