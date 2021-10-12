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Плачкова: В Госбюджете-2022 предлагаю профинансировать важные для Одесчины проекты

Плачкова: В Госбюджете-2022 предлагаю профинансировать важные для Одесчины проекты

Откладывать решение проблем, которые давно актуальны и для Одесской области, и для всей страны, уже нельзя, средства для этого должны быть включены в Госбюджет на 2022 год. Об этом на своей странице в Facebook заявила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

«Как бы нас ни пытались увести от необходимости решения реальных, а не чисто политических проблем, есть вопрос, которым уже совсем скоро парламент займется вплотную. И это – Госбюджет-2022. Уже представляю баталии вокруг этого крайне важного для страны документа. А пока проект в работе в бюджетном Комитете ВР, и свои предложения я подала», — отметила парламентарий.

Она уточнила, что ее предложения по направлениям для увеличения финансирования в следующем году касаются Одесчины, но актуальны для всей страны.

В частности, речь идет о средствах на реализацию Общегосударственной целевой программы «Питьевая вода Украины».
«Пока что ее перспективы существуют лишь в Концепции, утвержденной Кабмином. А ведь по факту только 69% населения Украины имеют доступ к системам централизованного водоснабжения, а 47,8 % — к системам водоотведения. В 9 областях вода либо подается по графику, либо люди используют привозную воду. И Одесская область – среди них», — подчеркнула Плачкова.

Поэтому она предложила как финансирование в масштабах страны, так и отдельную субвенцию на реконструкцию и модернизацию систем подачи воды и водоотведения на Одесчине.

Кроме того, нардеп обратилась с предложением профинансировать работы по сохранению и обновлению водных ресурсов Куяльницкого лимана и недопущению разрушения дамбы Хаджибейского лимана, а также увеличение финансирования на возрождение мелиоративных систем и финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей.

Как подчеркнула политик, отдельная субвенция должна быть предусмотрена для местных бюджетов на противопожарную безопасность в учебных заведениях и больницах.

«Вспомните колледж на Троицкой в Одессе, дом престарелых в Харькове, реанимацию инфекционной больницы в Запорожье!», — напомнила она о страшных пожарах, приведших к гибели людей.

Предложения в проект Госбюджета Татьяны Плачковой включают также реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Измаила, строительство автодороги государственного значения «Одесса-Южный», ремонтно-реставрационные работы Аккерманской крепости. Нардеп считает, что эти кажущиеся на первый взгляд чисто одесскими вопросы на самом деле касаются инфраструктуры, важной для всей Украины.

«Понимаю, что речь о немалых средствах. Но искать возможности для их выделения нужно. Потому что проблемы и так уже накатываются снежным комом. И чем дальше мы будем закрывать на них глаза, тем все более сложным будет их разрешение», — резюмировала парламентарий.

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