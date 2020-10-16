Пятница, 16 октября, в Одессе обещает быть теплой

Сегодня, 16 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, южный ветер сменит юго-западный. Он будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до будет 15-17 °С выше нуля. Днем она составит плюс 21-23 °С со знаком «плюс».

По Одесской области синоптики прогнозируют на завтра переменную облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С тепла, днем 20-25 °С выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.