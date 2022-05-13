Пятница 13-е: ждать ли в этот день магнитные бури?

«Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с прогнозом космической погоды, чтобы метеозависимые люди могли заблаговременно подготовить свой организм к возможному стрессу, а в нынешнее непростое врем это особенно актуально.

По информации специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в пятницу, 13 мая 2022 года, серьезной магнитной бури не предвидится, возможны лишь отдельные возмущенные периоды.

Между тем, по прогнозам специалистов, в мае нас ждет еще как минимум три магнитных бури. Ближайшая, средней интенсивности, ожидается в субботу, 14 мая.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.