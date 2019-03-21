﻿ Пятьдесят миллионов долларов в контейнере с бананами: таможенники рассказали о контрабанде в порту Южный - Одесская Жизнь

Выявленная партия «элитного» кокаина стало крупнейшей в Украине за последние 10 лет.

И.о. начальника Одесской таможни ГФС Сергей Тупальский рассказал подробности находки в порту Южный. Прибывший контейнер с бананами из Эквадора, который считается нарконебезопасным регионом, сразу попал под особое внимание управления противодействия контрабанде Одесской таможни, а также пограничников и представителей СБУ.

Сканирование показало неоднородность груза, потому контейнер вскрыли и среди коробок с бананами нашли 4 тюка с 220 брикетами сыпучего вещества белого цвета.

Служебная собака таможенников Дженестра «опознала» наркотическое вещество, а затем экспресс-анализы подтвердили выводы четвероногого эксперта – это кокаин.

Сергей Тупальский добавил, что обнаруженные в контейнере упаковки – с «носорогами» и «собаками» – а так маркируют чистый, элитный кокаин.

По ценам «черного рынка» стоимость найденных 257 кг кокаина – свыше 51 млн. долл. США, – уточнили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области.

Фото пресс-службы Одесской таможни.