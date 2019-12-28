Пятимесячный малыш умер от ожогов в Одесской области: мать не вызвала “скорую”

Трагедия произошла в многодетной семье в Захаровском районе.

Там дети играли и случайно опрокинули на пятимесячного ребенка чайника.

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

Когда все случилось, 27-летняя мать занималась домашними делами во дворе. Пятеро детей, старшему из которых восемь лет, были в доме одни.

Женщина не стала вызывать врачей, а просто обработала спасателем ожоги.

Уже на следующий день соседи по ее просьбе позвонили в “скорую”. Но когда медики прибыли, было уже поздно: ребенок умер.

Тело младенца отправили на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство. За невыполнение обязанностей по уходу за малышом женщине грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Фото: sreda24.ru

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