Пьяный полицейский на мотоцикле попал в аварию в Одесской области: его пассажир погиб

Сотрудник полиции Одесской области в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП. Он не справился с управлением мотоциклом, и в результате аварии погиб его пассажир.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, ДТП произошло в селе Карналеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Следователи установили, что мотоциклом «МТ-11» управлял 41-летний инспектор физической безопасности одного из батальонов Управления полиции охраны ГУ Нацполиции в Одесской области. Его пассажир, 42-летний мужчина, погиб.

Сам водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, получил телесные повреждения. У него в крови обнаружили 2,03 промилле алкоголя.

Правоохранителя задержали, проводится досудебное расследование в уголовном производстве.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Фото: Нацполиция Одесской области

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