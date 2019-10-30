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Новости Одессы и Одесской области

Півмільйона відвідувачів: у Зеленому театрі встановили рекорд за відвідуваністю

Півмільйона відвідувачів: у Зеленому театрі встановили рекорд за відвідуваністю

У Зеленому театрі підбили підсумки сезону.

Про це пресслужба Зеленого театру повідомила у Facebook.

– Півмільйона! Так, саме стільки людей відвідало Зелений театр за цей сезон. Одні приходили до нас щодня, а інші приїжджали з інших країн і континентів, – повідомляють у театрі.

За 5 місяців у Зеленому театрі провели 244 заходи. Кіносекцією насолоджувалися 17 тисяч відвідувачів, а концерти почуло 20 тисяч.

У Зеленому театрі підбили підсумки сезону.

З собою гості Зеленого театру принесли 500 кілограмів книжок для дітей до притулків та 11 тонн старого одягу. Його волонтери перетворили в обладнання для Одеської обласної лікарні.

– Ми вдячні кожному з 500 тисяч, – додається у дописі, – і всіх урочисто присвячуємо в театрали з надією, що в наступному році і цей рекорд не встоїть!

Фото: Пушкинская

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