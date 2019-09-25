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Новости Одессы и Одесской области

Питомцы ищут хозяев: в Одессе пройдет фестиваль животных из приютов

Питомцы ищут хозяев: в Одессе пройдет фестиваль животных из приютов

Четвертый фестиваль животных Home Me Fest пройдет на территории оранжереи возле Riviera Shopping City 28 и 29 сентября, рассказали организаторы на своей странице Facebook.

Home Me Fest – благотворительный фестиваль в поддержку животных из приютов. Если вы мечтаете о домашнем питомце, здесь вы сможете его найти и забрать бесплатно.

Основной целью фестиваля является поиск семьи для собак и кошек из приютов. Кроме того, организаторы хотят показать, насколько важно ответственно относиться к своим домашним питомцам, чтобы избежать проблемы роста количества бездомных животных.

По словам организаторов, все животные будут привиты, обработаны от паразитов и полностью готовы стать полноценным членом вашей семьи.

Если вы планируете выбрать питомца на фестивале вам необходимо:

  • пройти собеседование с куратором животного (он также будет следить за дальнейшей жизнью питомца в семье);
  • предоставить свой оригинал паспорта для регистрации животного в системе
    Animal-ID ( единая электронная база данных чипированных животных).

В этом году выставку кошек и собак разделили:

  • 28 сентября можно будет выбирать урчащего друга-кота;
  • 29 сентября приглашают тех, кто давно мечтает о собаке.

Отметим, первый такой фестиваль прошел 27 мая 2018 года на территории ТРЦ «Ривьера» — 38 питомцев нашли новые семьи. Второй фестиваль провели 16 сентября 2018 года на территории садового центра «Ваш Сад», и тогда 79 питомцев стали домашними. На Home Me#3 дом обрели 55 животных.

Поддержать животных финансово: ➡ https://mg.od.ua/donate/pay/1753

Подробнее о фестивале:➡ https://gladpet.org/home-me-fest

Время работы выставки: с 10:00 до 16:00. Входной билет: благотворительный взнос.

Фото: Артем Виноградов

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Галина Полищук
Галина Полищук
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ПРОФИЛЬ

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