Питание в одесских больницах: кто и почем кормит пациентов

Городские больницы ежегодно заказывают услуги по доставке питания (кейтеринга). И каждый год поставщиком становятся одни и те же «пищевые монополисты». При этом питание в больницах, после переформатирования в некоммерческие предприятия, не стало дешевле.

Об этом сообщает «Украинская служба информации».

С наступлением нового года руководство одесских больниц стало публиковать новые тендеры на сайте «Prozzoro». Цены и порции в день у медицинских учреждений отличаются.

Так, например, городская больница №5 заказала 109 тысяч 500 комплектов питания на год. Такой объем обойдется больнице в 12 миллионов гривен. Исходя из этого, стоимость питания в сутки составляет 100 гривен. В тендере на поставку услуг участвуют те же самые компании, которые соревновались в прошлом году. В основном, берут участие в торгах три компании – ООО «Тонар К», ООО «Ольга» и ООО «Фабрика вкуса».

Так, указанные компании соревнуются за заказы больницы №5 и больницы №11. Горбольница №11 потратит на питание 11 миллионов гривен, за которые получат 102 тысячи 500 порций. Но если посуточное питание обойдется больнице №5 в 100 гривен, то этой больнице – в 112 гривен.

Такая же посуточная цена питания пациентов и в больнице №10. Но порций там планируют закупить меньше – 98 тысяч 790 комплектов. А выделят на это чуть более 11 миллионов.

“Рекордсменом” среди одесских больниц является Еврейская больница. На питание в этой больнице выделят 49 миллионов 700 тысяч гривен, за что получат 468 тысяч порций. Одна порция будет стоить 104 гривны в сутки. За такой тендер соревнуются ООО «Питание плюс» и ЧП «Повний кошик». Однако, интересно, что учредителем «Питания плюс» указан Александр Шаталов и Ольга Костюкович. Последняя является соучредителем ООО «Фабрика вкуса» – компании, которая участвует в тендерах по поставкам продуктов вышеупомянутых больниц.

«Пищевые монополисты» также оказывают услуги в инфекционной больнице на Пастера в тендере на детское питание, которое будет стоить 10 миллионов гривен. В это же время три «монополиста» уже заключили контракт с Городской больницей №8 на 4 года. Каждая из фирм получит по 25 миллионов за кейтеринг.

А вот с Одесской областной детской клинической больницей Одесского областного совета пока что никто не решился сотрудничать. Руководство больницы выставило тендер на 5 миллионов гривен, что будет равно 6 тысячам 800 комплектов питания для детей возрастом до года, 24 тысячам 500 порций для детей, перенесших операции, от 1 до 3 лет. Ещё туда входит четырехразовое питание для детей от 3 до 6 лет, от 7 до 10, от 11 до 18 лет, а также трехразовое питание для кормящих матерей, которые находятся с детьми в больнице.

Фото: topor.od.ua

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