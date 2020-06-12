Підтримуватимуть громадський порядок: в Одесі запрацював велопатруль (фото)

Сьогодні, 12 червня, вперше на вулиці міста виїхав справжній поліцейський велопатруль.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Інспектори на двоколісних транспортних засобах вишикувались на плацу управління патрульної поліції в Одеській області, де до них звернувся та побажав гідно нести службу начальник управління патрульної поліції Олександр Гостіщев.

Наразі одночасно працюватимуть 8 патрульних, по двоє інспекторів в одному екіпажі. Загалом таких патрульних 16, вони працюватимуть позмінно.

Хлопці й дівчата підтримуватимуть громадський порядок у місцях найбільшого скупчення людей, зонах відпочинку, зокрема в парках, скверах, пішохідних зонах.

Велопатрулі містяни зможуть побачити в денну пору доби. Поліцейські реагуватимуть на виклики майже в усіх тих випадках, що й автопатрулі, але вони більш мобільні. А це дає свої переваги.

Патрульні мають з собою всі необхідні спецзасоби й відповідні адміністративні матеріали, тому відразу можуть реагувати та фіксувати правопорушення, щоб забезпечити громадський порядок.

Фото: пресслужба

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