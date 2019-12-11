Підозрюваного у вбивстві Дарини Лук’яненко залишили під вартою

Його переведуть в Одеський слідчий ізолятор.
Про це повідомляє Одеса онлайн.
Сьогодні, 11 грудня, Роздільнянський райсуд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою підозрюваному в жорстокому вбивстві 11-річної мешканки села Іванівка Даші Лук’яненко.
Поки тривало слідство, Микола Тарасов знаходився в Роздільнянському ІТТ. Сьогодні суд прийняв рішення перевести його в Одеський СІЗО. Незважаючи на те, що на вчорашньому засіданні Тарасов заявив, що не визнає свою провину, сьогодні в залі суду він нічого не говорив.
Наступне засідання відбудеться 9 січня.
Фото: 5 канал
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