Під прицілом – літні люди: в Одесі під час карантину активізувалися шахраї

До їхніх осель зловмисники проникають під виглядом соціальних працівників, які принесли «грошову допомогу від держави».

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Два таких випадки вже зареєстровані у Київському районі Одеси. 87-річна жінка впустила до квартири незнайомця, який представився працівником соціальної служби та навіть дав жінці «допомогу» – дві купюри номіналом по 500 гривень, які виявилися сувенірними. Коли господиня втратила пильність, непроханий гість відштовхнув її і забрав усі заощадження. Жертвою іншого зловмисника став 65-річний одесит. У його квартирі «соціальний працівник» заволодів майже двома тисячами гривень.

За обома цими фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження: у першому випадку подію кваліфіковано за ст. 186 (грабіж), у другому – за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи по встановленню та затриманню правопорушників.

Їх прикмети:

1. На вигляд 22-27 років, зріст 180-185 см, волосся коротке темне, продовгувате обличчя, був одягнений у спортивний костюм чорного кольору.

2. На вигляд 25-27 років, зріст 170 см, кавказької зовнішності, волосся коротке темне, був одягнений у куртку та штани чорного кольору.

Просимо усіх, хто володіє інформацією, яка допоможе розкриттю злочинів та притягненню винних до відповідальності, зателефонувати на спецлінію «102».

Шановні громадяни! Нагадуємо: вберегтися від протиправних зазіхань допоможе пильність та обережність. Не відчиняйте двері незнайомцям. Переконайтеся, що вони – дійсно працівники тієї чи іншої служби. Якщо ж невідомі візитери здаються підозрілими, відмовляються назватися, пред’явити документи, надати контакти організації, яку нібито представляють, не впускайте їх до своєї оселі, а відразу ж телефонуйте до поліції. А ще – подбайте про безпеку свої літніх родичів, обов’язково роз’яснивши їм порядок реагування на неочікуваних гостей.

Фото: Золотоноша.City

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