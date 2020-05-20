Під Одесою мопед зіткнувся з легковиком: загинув 10-річний хлопчик

В селі Фонтанка зіштовхнулися легковий автомобіль та мопед. В результаті аварії загинув 10-річний хлопчик – пасажир мопедиста.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

За попередньою інформацією, батько хлопчика, який був за кермом мопеда, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з «ВАЗом», що рухався в зустрічному напрямку.

Наразі встановлюються обставини трагедії та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Фото: ГУНП

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