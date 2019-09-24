Під Одесою для дітей та підлітків влаштували велоралі у катакомбах

Імпровізовану велотрасу влаштували у музеї катакомб Нерубайського. Задля змагань музей закрили на кілька годин.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Підземну гонку влаштували спеціально для дітей та підлітків, зокрема з дитячого будинку. Спортсмени проходили велодистанцію по одному, на в’їзді та виїзді фіксували час.

Наймолодшій учасниці було три роки і дистанцію вона подолала на триколісному велосипеді.

– І страшно, і весело, – розповідає учасниця велозаїзду у катакомбах Олександра Кульчицька.

Фото: ТСН