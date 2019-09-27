Під час проведення фестивалю в Одесі перекриють вулицю та змінять рух маршруток

Завтра, 28 вересня, в Одесі проведуть «Фестиваль одеських дворів».
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Епіцентром фестивалю стане вулиця Жуковського, від Тираспольської площі до провулка Нечипоренка. Тому на вулиці Жуковського тимчасово перекриють рух.
У зв’язку з проведенням заходу «Фестиваль одеських дворів» департаментом транспорту вносяться зміни тимчасового характеру до схем руху міського громадського транспорту:
28 вересня з 9:30 до 20:00 (або до завершення заходу) тимчасово змінено схеми руху:
Автобусного маршруту № 203:
– у напрямку руху до цементного заводу – від вул. Успенської на вул. Преображенську, пл. Тираспольську, вул. Тираспольську і далі за маршрутом.
Автобусних маршрутів № 146, 242:
– у напрямку руху до Пересипського мосту – від вул. Катерининської на вул. Буніна, вул. Преображенську і далі за маршрутами.
Автобусного маршруту № 185:
-у напрямку руху до Соборної пл. – від вул. Катерининської на вул. Буніна, вул. Віри Холодної, пл. Соборну і далі за маршрутом.
Автобусного маршруту № 175:
– у напрямку руху до Соборної пл. – від вул. Рішельєвської на вул. Буніна, вул. Віри Холодної, пл. Соборну і далі за маршрутом.
Автобусного маршруту № 124:
– у напрямку руху до сел. Цукрового – від вул. Катерининської на вул. Успенську, вул. Преображенську, пл. Тираспольську, вул. Ніжинську і далі за маршрутом.
Автобусного маршруту № 130:
– у напрямку руху до Пересипського мосту – від вул. Александровського (кінцева зупинка між вул. Буніна і вул. Жуковського) на вул. Єврейську, вул. Преображенську і далі за маршрутом.
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