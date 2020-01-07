Під час обміну полоненими Україна передала Росії винуватця підриву залізничного моста на Одещині

У список обміну полоненими потрапив засуджений на 12 років за підрив моста на залізниці в Одеській області Костянтин Калашніков.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Засуджений на 12 років за підрив моста на залізниці в Одеській області Костянтин Калашніков теж потрапив у список обміну. У 2015 році, він, зокрема, підготував вибух на ділянці Ксенієве-Аккарджа одеської залізниці. Пізніше, під час обшуку в Калашнікова правоохоронці виявили дві тротилові шашки. Його адвокат Шевчук Кирило не став коментувати інформацію щодо ймовірного звільнення свого підзахисного без його згоди.

Ще п’ятьох підривників залізниці в інших епізодах теж випустили в ОРДЛО. Ідеться про Владислава Долгошея, Руслана Долгошея, Миколу Казанського, Олега Мазура і Миколу Селятенка. Правоохоронці інкримінують їм серію диверсійно-терористичних актів на території Одещини та Миколаївщини. Інформацію про те, що цих людей віддали на обмін, нам підтвердив один із адвокатів у процесі Айдар Батталов.

Фото ілюстративне: Рубрика

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