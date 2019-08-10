На фестивале под Одессой певица MARUV отказалась выступать перед самым выходом на сцену

Артистка вечером 9 августа должна была спеть на «MUSIC UP FEST» в Аккерманской крепости, что в Белгороде-Днестровском. Она была заявлена в программе как хедлайнер фестиваля. Однако на подмостках MARUV зрители так и не дождались.

Об отмене концерта стало известно уже после того, как мероприятие было в самом разагре и люди с минуты на минуту ждали выхода певицы. Только спустя час после начала фестиваля на официальной странице артистки в Facebook появился пост, где объяснили ситуацию ее представители. По их словам, концерт пришлось отменить из-за того, что организаторы не выполнили ни одного пункта райдера певицы.

“Более двух месяцев мы обсуждали и согласовывали все бытовые и технические нюансы, которые необходимы для нашего выступления, – написали представители MARUV. – Но к нашему удивлению, столкнулись с откровенной халатностью и непрофессионализмом со стороны организаторов! Те сначала пообещали выполнить наши условия, но в итоге проигнорировали их”.

Участники команды MARUV извинились за сорванный концерт перед зрителями. Кроме того, пообещали вернуть потраченные деньги на билет.

“Друзья, мы с командой привезли вам нереальное, самое сексуальное и самое провокационное шоу, в которое планировали погрузить вас этой ночью, – написали организаторы. – Мы сделали все для того, чтобы выступление состоялось, но оказались бессильны перед равнодушием, в первую очередь к людям, которые, потратив деньги, ждали выступления. Искренне больно и неприятно делиться этой новостью, но, к сожалению, иного варианта нет! Мы искренне приносим свои извинения и благодарны каждому за поддержку, а главное – время, которое вы потратили напрасно.”

Несмотря на извинения, ситуация возмутила фанатов, которые стали писать нелестные комментарии под публикацией в сети. Многие сочли за неуважение к зрителям такой поступок MARUV. А некоторые даже обвинили артистку в том, что она, мол, “зазвездилась”. Часть фанатов с пониманием отнеслась к ситуации, отметив, что любое шоу требует определенных условий для подготовки на высоком уровне.

Вторая сторона

Инцидент прокомментировали организаторы фестиваля в Аккерманской крепости. Судя по их отзывам, были недалеки от истины люди, которые прдположили, что MARUV страдает “звездной болезнью”. Устроители мероприятия отметили, что подыскали отличный отель для певицы и ее команды в курортном поселке Затока. Однако звезде не пришлась по вкусу гостиница. Стороны повздорили, после чего у организаторов феста потребовали две тысячи долларов компенсации. Как уверяют устроители, они, чтобы не раздувать конфликт, сразу привезли представителям артистки деньги. Однако это не спасло ситуацию: певица заявила, что все равно не выступит ни под каким предлогом. Поговаривают, что ее просто “перекупили”, пригласив тем вечером выступить на корпоративе в Одессе.

Фото: страница MARUV в Facebook