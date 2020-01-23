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Новости Одессы и Одесской области

Крик души: будет ли спасен одесский дом Гоголя?

Крик души: будет ли спасен одесский дом Гоголя?

На одесской платформе «Социально активный гражданин» зарегистрирована петиция (читай — крик души) о срочном выделении средств из городского бюджета на реставрацию дома Гоголя, который является памятником архитектуры.

Ее зарегистрировал Владимир Лукьянов.

«Дом №11 на улице Гоголя разрушается уже десятки лет. Жители Одессы многократно обращались к чиновникам с просьбой привести здание в надлежащий вид, но, как видим, безрезультатно. Здание продолжает разрушаться, а в апреле 2018 года в доме обвалилась часть крыши, которая пробила межэтажное перекрытие. Из-за этого фасадная часть дома практически оголена и во время дождей вода затапливает помещения. Это, в свою очередь, способствует его очень быстрому разрушению», — сообщается в тексте петиции.

 

Там также сказано, что «на сегодняшний день одесская громада является собственником дома Гоголя, соответственно, Одесский горсовет должен предусмотреть в рамках общегородской программы выделение денег на его восстановление. Городские власти выдумывают любые предлоги, лишь бы не ремонтировать дом. Якобы горсовет не является балансодержателем здания и поэтому не обязан проводить там ремонт. На самом деле, это все отговорки…».

Петиция зарегистрирована 20 января сего года, и сейчас идет сбор подписей под ней. К петиции прикреплены фото несчастного здания — внешне и внутри.

 

Фото из открытых источников

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Мария Котова
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