Первый инклюзивно-ресурсный центр для детей открыт в Одессе

Центр для детей с особыми потребностями начал работать в Приморском районе — на ул. Мечникова, 2а. В планах городских властей — открыть ещё 3 таких центра, по одному в каждом из остальных районов города.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, под патронатом Центра уже находятся более 300 подопечных.

Здесь будут оказывать весь комплекс услуг, которые нужны особенным детям, для возможности получения образования в инклюзивном классе или группе детсада.

Этими детками будут заниматься специалисты в специально оборудованных кабинетах логопеда, психолога, дефектолога, сурдотифлопедагога, психологической разгрузки. Также работает зал ЛФК.

Особым видом восстановительной терапии станет общение с домашними животными — в Центре поселилась кошка с котятами, а городской голова, пришедший поздравить воспитанников, подарил щенка лабрадора.

Семьи будут находиться под патронатом Центра весь период дошкольного и школьного обучения ребенка.

Общая площадь инклюзивного центра — около 500 кв. м, он располагает своей инфраструктурой и обособленной территорией.

Фото пресс-службы горсовета