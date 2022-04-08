Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 7 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Британия

Заголовки газет: «Новые санкции для России»

Фотография Владимира Путина с двумя маленькими дочерьми и бывшей женой Людмилой в 1990-х годах доминирует на первой полосе Guardian. официальных лиц могут контролировать некоторые активы Путина.

«США нацелились на дочерей Путина новыми санкциями» – заглавие на первой полосе. США объявили о новых санкциях, направленных против двух дочерей Владимира Путина, а также крупнейших государственных и частных банков России, в рамках совместных усилий Запада лишить путинскую военную машину финансовых средств.

Белый дом объявил о санкциях в отношении Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, двух взрослых дочерей Путина и его бывшей жены Людмилы Шкребневой, поскольку Великобритания объявила о дальнейших экономических санкциях и ограничениях в отношении восьми олигархов, в то время как ЕС спорил о запрете.

США заявили, что санкции «полной блокировки» также будут введены в отношении супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра Дмитрия Медведева. «Эти лица обогатились за счет русского народа», – заявили в администрации. «Некоторые из них отвечают за оказание поддержки, необходимой для поддержки войны Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах».

«Мы считаем, что многие активы Путина спрятаны у членов семьи, и поэтому мы нацелились на них», — заявил журналистам высокопоставленный чиновник США, имея в виду двух дочерей.

Еще один материал: «Стремление премьер-министра к ядерной энергетике раскололо консерваторов и разозлило зеленые группы».

Борис Джонсон поместит ядерную энергию в основу новой энергетической стратегии Великобритании, но министры отказались устанавливать цели для наземной ветроэнергетики и пообещали продолжить разработку нефти и газа в Северном море.

На фоне глубоких разногласий среди высокопоставленных консерваторов эта стратегия разозлит защитников окружающей среды, которые заявляют, что планы правительства противоречат его собственным нулевым целям и пренебрегают альтернативными мерами, которые, по мнению экспертов, обеспечат гораздо быстрое облегчение высоких счетов за электроэнергию.

Премьер-министр представит план сегодня после периода интенсивных политических споров на фоне вторжения России в Украину, которое потрясло энергетические рынки и привело к резкому увеличению счетов за электроэнергию.

Источники в Уайтхолле сообщили, что споры по поводу стратегии между №10, Казначейством и бизнес-департаментом (BEIS) продолжались вплоть до публикации, а инсайдер назвал этот процесс хаосом.

В конце концов, кабинет министров согласился, что атомная энергия станет основой стратегии и запланирована до восьми новых реакторов.

Также будут повышены цели наземной ветровой и солнечной электроэнергетики, чтобы к 2030 году 95% электроэнергии в Великобритании было получено из внутренних возобновляемых источников энергии. береговые ветряные электростанции, казалось, стали жертвой борьбы торуй, новое бурение в Северном море получило благословение правительства, а министры, казалось, были открыты для гидроразрыва пласта.

Стратегия описывает широкомасштабный план роста внутреннего производства энергии с внедрением ряда источников энергии.

На первой полосе Financial Times основное внимание уделяется «экономическому наказанию» Москвы Западом в ответ на предполагаемые зверства, совершенные российскими войсками в Буче. Папа Франциск изображен с украинским флагом, посланным ему из этого города. Среди действий, предпринятых против России, газета сообщает, что Финляндия задержала партию произведений искусства на сумму 42 миллиона евро, направлявшуюся в Россию на границе с Ваалимаа.

Также The Financial Times сообщает о комментарии мэра Мариуполя, который сказал, что российские мобильные крематории начали сжигать тела людей, убитых в городе, чтобы «заместить следы».

Большинство первой страницы Daily Telegraph посвящено сообщению из украинского села Андровка, житель которого рассказал о ледяных угрозах со стороны российских солдат. На фотографиях на первой полосе Татьяна Алексеенко стоит перед своим садом, который, по ее словам, солдаты уничтожили, чтобы освободить место для ямы, которую они собирались использовать как ее могила.

Материал The Times рассказывает, что Великобритания готова отправить бронетехнику в Украину для увеличения своей смертоносной помощи, поскольку военное командование предупреждает, что следующие три недели будут являться ключевыми в решении результатов войны.

Заголовок на фото «Daily Mail»: теперь дочерей Путина бьют санкциями

Марии Воронцовой, 36 лет, старшему ребенку президента России, ее активы будут заморожены в соответствии с американскими штрафами

Европа

Австрия. Газета: «Der Standard». Главный материал: «ЕС хочет помочь беженцам из Украины на 3,5 млрд.»

Австрия получает почти половину расходов Союза на прекращение импорта угля из России

Более 4,2 миллионов украинцев уже покинули родную страну. Чтобы снять нагрузку с принимающих стран ЕС, послы Союза одобрили в среду предложение выплатить 3,5 миллиарда евро экстренной помощи в этом году.

Страны ЕС, принявшие особо большое количество украинских перемещенных лиц, должны возместить почти половину расходов, то есть 45 процентов. Сюда входит и Австрия. Если Европарламент своевременно примет предложение, регламент может вступить в силу уже в середине апреля.

Между тем, Запад готовит новый пакет санкций против России. Помимо запрета на импорт угля Еврокомиссия также предложила запрет на импорт древесины и водки. Кроме того, российским кораблям больше не следует разрешать заходить в европейские порты. В среду послы 27 стран ЕС обсуждали новые мероприятия. По словам президента Совета ЕС Шарля Мишеля, рано или поздно «меры по нефти и даже газу также понадобятся».»

Подпись под фото: «На общей аудиенции в среду Папа Франциск буквально показал флаг. Понтифик поднял украинский флаг, отправленный ему из Бучи – города, где, как считают, российские захватчики расстреляли сотни мирных жителей. «Остановите эту войну! Замолчите пушки! Прекратите сеять смерть и разрушение», – сказал Папа перед тем, как вывести украинских детей на сцену. Сейчас они находятся в Италии, некоторые находятся на лечении в папской детской больнице».

Газета «KURIER». Заголовок: «Советы ЕС по запрету импорта газа из России

Война в Украине, США ввели новые санкции – пострадали и две дочери Путина»

Колонка на первой полосе: Перезапуск для спорта из Украины

Сегодня, в четверг, впервые с начала войны сборная Украины по футболу примет участие в официальном соревновании УЕФА. До 19 лет из киевского «Динамо» играют в Бухаресте с лиссабонским «Спортингом» в Молодежной лиге, своеобразной Лиге чемпионов в юношеском футболе. Игра имеет высшую ценность знаков. «Возможно, футбол поможет детям забыть ужасы войны. Мы хотим снова полные футбольные стадионы, а не бомбить города», – сказал президент Украинской ассоциации. Помогает разрушенной войной стране и австрийский спорт: украинский дзюдоист тренируется в Зюдштадте, гандболистки играют свой перенесенный отборочный матч чемпионата Европы в конце апреля в Граце.

Подпись под фото: «Солидарность на стадионах: болельщики по всему миру выступают против российского вторжения в Украину

Бельгия. Газета «De Morgen». Заголовок «Война в Украине может длиться годами». Война в Украине может занять много месяцев и даже лет.

Об этом заявил руководитель НАТО Йенс Столтенберг в начале саммита НАТО в Брюсселе. А между тем, выживать украинцам становится все труднее.

Тот, кто надеялся, что уход россиян из окрестностей Киева объявит конец вторжения, ошибается. По словам норвежского генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, российские войска временно выводятся на север для перегруппировки и запасов. После этого Столтенберг ожидает ожесточенного наступления на захват Донбасса на востоке Украины.

Даже тогда это может не окончиться. По словам руководителя НАТО, Путин по-прежнему планирует контролировать всю Украину. «Эта война может длиться месяцами, даже годами. Мы должны быть готовы к этому», – предупредил он в начале саммита НАТО в Брюсселе. На этой встрече министры иностранных дел стран-членов обсуждают, как увеличить помощь Украине, не вмешиваясь в гораздо больший конфликт.

Тем временем из Украины продолжают появляться ужасные истории. После уличных трупов, изнасилований и братских могил, по данным городских властей портового города Мариуполь, теперь ездят российские грузовики, служащие мобильными крематориями. Этим войска постараются скрыть следы. Из-за жестокости и надвигающегося наступления украинское правительство призвало мирных жителей на востоке к немедленной эвакуации.

На юге Мариуполя, который полностью оцеплен, мирные жители отчаянно пытаются скрыться. По данным британского министерства обороны, 160 тысяч оставшихся мирных жителей не имеют воды, отопления и лекарств. Гуманитарные коридоры, через которые они могут уйти из города, до сих пор не безопасны. Например, Красный Крест предпринял попытку добраться до города, но неудачно. Пятьсот мирных жителей, которые смогли бежать из города своими силами, были изъяты Красным Крестом.

Мероприятие продолжает наращивать санкции против России. Например, США объявили о новом пакете санкций против российских банков и российской элиты, в частности, дочерей президента Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова. Великобритания также ввела новые санкции. Между тем, Европейский Союз несколько отстает, поскольку 27 странам-членам трудно договориться о пятом пакете санкций, который Европейская комиссия подала на стол во вторник.

Хотя уже было разочарование отсутствием бойкота российской нефти или газа, переизбранный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан теперь также говорит, что не подвергнется внешнему давлению, чтобы ввести энергетические санкции против России. Даже менее резкий бойкот угля еще вчера обсуждался. Президент Украины Владимир Зеленский в речи в ирландском парламенте осудил нерешительность европейских лидеров.

ров.

Дания. Газета «Morgenavisen Jyllands».

Россияне ушли из Чернигова – осталось горе и разрушение

Подпись под фото: «Чернигов у границы с Беларусью (Беларусь) находится в осаде с начала войны в Украине. Теперь россияне покинули разрушенный город.

Анонс материала: « Широкая поддержка изменения законодательства, чтобы украинские приемные дети могли учиться на украинском. Это позволит обучать детей украинских беженцев на украинском до летних каникул. Согласно Закону о Фолкесколе, датский язык должен преподаваться в начальной школе, поэтому это предложение требует внесения изменений в законодательство. Предложение поступило от главы руководства школ страны Клауса Хьортдаля, признавая, что датских учителей не хватает, чтобы учить тысячи украинских детей. Министр образования Тайл поддерживает это предложение

Дания. Газета «Politiken«. Анос материала: «Возможно, Путин не тот неудачник, которым его представляют критики.

Италия. Газета La Stampa, заголовок фото: Украинский крематорий.

В Мариуполе убитых мирных жителей сжигают.

Испания. Газета «ARA». Подпись на фото: «Татьяна Устименко вчера с разбитым сердцем плакала перед могилой сына, похороненного в родном саду в Буче». Я ощущала себя евреем в нацистской Германии.

Германия. Газета «FAZ» вышло с колонкой справа: «Чего Германия должна избегать»

Министр экономики и климата от «зеленых» рекламирует пакет законов как дружественный «пасхальный пакет», который стремится ускорить увеличение доли возобновляемой энергии. Сочетание многих разнородных и разноубедительных мер позволяет Хабеку послать мощный общественный сигнал о том, что сообщения о замене нефти, угля и газа в интересах энергетического суверенитета Германии теперь сопровождаются необходимыми действиями. Нападение России на Украину сейчас заставляет единство даже в вопросах, которые до сих пор были особенно спорными.

Это включает в себя сокращение охраны природы в пользу ускоренного расширения солнечных и ветровых электростанций, что является основной проблемой законодательного пакета. Это логичный ответ на войну, которую мы не единственные финансируем, покупая ископаемое топливо в России. Тем не менее, коалиция должна опровергнуть впечатление, что она сейчас слепо дает свободный пропуск возобновляемым источникам энергии.

В течение непредсказуемо-длительного переходного периода энергетический комплекс, который будет в основном основываться на газе, нефти, угле и ядерной энергетике, будет оставаться незаменимым в Германии. Один из важных уроков российской агрессии состоит в том, что хотя правительство может устанавливать амбициозные сроки для постепенного отказа от ископаемого топлива, оно не имеет единоличного контроля над тем, как это достичь, политически, финансово или технологически. Даже рынок труда может быть ограничивающим фактором. Таким образом, первоочередными интересами Германии является одна вещь: избежать какой-либо опасной односторонности в будущей энергетической политике.

Левая колонка: ««Энергетическая политика также служит безопасности»

По словам федерального министра экономики Роберта Хабека (Зеленые), скорейшее расширение производства зеленой электроэнергии служит не только защите климата, но и интересам безопасности Германии. «Война, смерти, убийства, жестокость в Украине еще раз показали нам, что энергетическая политика – это тоже геополитика», – сказал Хабек в среду на презентации «Пасхального энергетического пакета» в Берлине. Федеральный кабинет ранее принял 600-страничные поправки в Закон о возобновляемых источниках энергии и других нормативных актов. СвДП, как самый маленький коалиционный партнер, согласился только формально.

По словам Хабека, их беспокойство должно быть прояснено в законодательном процессе. Среди прочего, поправка предполагает, что до 2030 года Германия должна получать не менее 80 процентов электроэнергии из возобновляемых источников, что вдвое больше, чем сейчас. 100 процентов планируется к 2035 году. Чтобы ускорить расширение ветровой и солнечной энергии, а также сетей, это будет считаться первостепенным общественным интересом в будущем и будет служить для обеспечения безопасности. Экономические и экологические организации выражали как похвалу, так и критику.

Издание «Der Tagesspiegel» вышло с главным материалом: «Киев: российская широкомасштабная атака на востоке неизбежна».

Подзаголовок: «Различные мирные граждане Украины» — Шольц обвиняет Москву в военных преступлениях / Еврокомиссия настаивает на нефтяном эмбарго

Украинское правительство ожидает масштабного нападения России на востоке страны и призывает население покинуть эти районы. Об этом в среду сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук. Это должно произойти сейчас, иначе люди рискуют умереть. Военные эксперты рассматривают последний выход России из региона вокруг Киева как стратегическое перемещение, чтобы потом снова со всей остротой нанести удар на востоке и юге, также по важнейшему портовому городу страны, Одессе.

«Мы знаем, что россияне становятся сильнее и готовятся к атаке», – заявили украинские военные. В среду снова обстреляли Мариуполь на юго-востоке и Харьков на севере Украины. В Мариуполе ожидается, что убийства будут гораздо масштабнее, чем те, о которых недавно сообщалось из маленького города Буча, что в 25 километрах северо-западнее столицы Киева. По информации горадминистрации Мариуполя, российские войска начали сжигать трупы украинцев в мобильных крематориях. Эти утверждения невозможно проверить независимо.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) обвинил российских военных в совершении военных преступлений в Буще. Российские солдаты «устроили там расправу над украинским мирным населением, включая детей, женщин и стариков», — сказал Шольц в Бундестаге. «Убийство гражданского населения является военным преступлением.» Согласно собственным выводам федерального правительства, российские войска несут ответственность за зверства, совершенные против мирного населения. «Достоверные данные свидетельствуют, что с 7 марта по 30 марта включительно в этом районе были развернуты российские вооруженные силы и силы безопасности. Они также участвовали в допросе заключенных, которых впоследствии казнили. Это те выводы, которые у нас есть», — сказал спикер правительства Штеффен Гебестрейт.

Таким образом, целенаправленные убийства российскими вооруженными силами и силами безопасности являются доказательством того, что президент России и главнокомандующий Путин, по крайней мере, согласился на нарушение прав человека и военные преступления для достижения своих целей. В ответ Германия могла бы поддержать запланированные Комиссией ЕС запреты на импорт российского угля, даже если это может привести к узким местам на электростанциях. Немецкий бизнес и промышленность предупреждает, что о прекращении поставок российского газа и нефти несет угрозу сотням тысяч рабочих мест. Кроме прекращения импорта угля президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен (ХДС) теперь также рассматривает вопрос о нефтяном эмбарго против России. «Эти санкции не будут нашими последними санкциями», – сказала она в Европарламенте. «Теперь мы должны посмотреть на нефть и доходы, которые Россия получает от ископаемого топлива», — сказал канцлер в четверг.

Шольц с главами правительств федеральных земель встретится на саммите, посвященном распределению и интеграции беженцев от войны с Украиной.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС) настаивает на ежемесячных фиксированных ставках для населения и неограниченном принятии расходов федеральным правительством. Кроме того, следует улучшить регистрацию прибывших, а также распределение по всей стране. «Регистрация необходима не в последнюю очередь на фоне обеспечения интересов национальной безопасности», – говорится в проекте резолюции саммита, доступном Tagesspiegel. «Будет больше, – сказал канцлер Шольц в Бундестаге, имея в виду ожидаемую дальнейшую эскалацию в Украине.

– Добро пожаловать, – я хочу еще раз это сказать».

Словакия. Газета «Denník N». Заголовок на первой полосе: «ХЕГЕР ИДЕТ НА ЗЕЛЕНСКИЙ. Премьер-министр Эдуард Хегер едет в Киев вместе с главой Еврокомиссии».

Анонсы материалов:

Журналисты Denik N зафиксировали показания местных жителей прямо в Буче. С каждым днем ​​увеличивается количество улик военных преступлений.

Буча: Моя жена в черной сумке

Газета: «Passauer Neue Presse» Папа Римский целует флаг Украины

Рим. Папа Франциск поцеловал флаг Украины во время еженедельной общей аудиенции и осудил зверства в пригороде Киева Буча. «Вместо того чтобы приносить облегчение и надежду, последние новости о войне в Украине подтверждают новые зверства, такие как резня в Буче», – сказал он вчера в Ватикане. «Это жертвы, чья невинная кровь плачет и умоляет к небу». Он поднял перед собравшимися украинский флаг из Бучи. Позже он поцеловал флаг. Вчера Бундестаг осудил зверство в Буче.

Подпись под фото: «Во время аудиенции Папа поднял украинский флаг из опустошенной Бучи».

Израиль. Газета «The Jerusalem Post»

«Российские войска бомбят города Украины, а США привлекают дочерей Путина к новым санкциям Зеленский: Некоторые западные лидеры считают, что военные преступления не так ужасны, как финансовые потери

Российская артиллерия бомбила украинские города в среду, когда президент Украины призвал Запад решительно действовать, вводя новые, более жесткие ограничения на торговлю с Россией в ответ на убийства гражданского населения, широко осуждаемые как военные преступления.

Соединенные Штаты объявили о новых санкциях, в том числе против дочерей президента России Владимира Путина, через несколько дней после того, как появились мрачные изображения тел мирных жителей, расстрелянных с близкого расстояния в Буче, когда он был отвоеван у российских войск.

Папа Римский Франциск назвал эти убийства «резнями», а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Западу нужно сделать больше, чтобы сдержать Россию.

«Я не могу терпеть какой-либо нерешительности после всего, что сделали российские войска», – сказал Зеленский ирландским депутатам по видеосвязи. Некоторые западные лидеры «до сих пор считают, что война и военные преступления не являются чем-то ужасным, как финансовые потери», – добавил он.

Западные политики признали убийства в Буче военным преступлением, а украинские чиновники говорят, что в братской могиле у церкви было от 150 до 300 тел. Спутниковые снимки, сделанные недели назад в городе, расположенном севернее столицы, Киева, показывают тела мирных жителей на улице, сообщила частная американская компания.

Москва отрицает, что цели гражданские х там или в других местах. В МИД России заявили, что изображения трупов в Буче были инсценированы, чтобы оправдать дополнительные санкции против Москвы и сорвать мирные переговоры с Киевом.

Подпись под фото: «УКРАИНСКИЕ ВОИНЫ стоят у могилы мирного жителя, которого, по словам жителей, вчера убили российские военные в Буче».

Еще один материал: «На Кантора ввели санкции в Великобритании из-за связей с Путиным»

Российский олигарх Моше Кантора, лидер еврейских организаций, включая влиятельный Европейский еврейский конгресс, в среду Великобритания ввела санкции.

«Наша последняя волна мер положит конец импорта Великобритании российской энергии и введет санкции в еще большее количество лиц и компаний, уничтожив военную машину Путина», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. «Вместе с нашими союзниками мы показываем российской элите, что она не может вымыть руки от зверств, совершенных по приказу Путина. Мы не отдохнем, пока Украина не победит».

Британское правительство заявило, что Кантор попал под санкции, поскольку он является крупнейшим акционером компании по производству удобрений «Акрон», имеющей «жизненное стратегическое значение для российского правительства».

Трасс сказал, что компания Кантора и другие используются Путиным для поддержки своей военной экономики.

Европейский еврейский конгресс заявил в своем заявлении, что «глубоко шокирован и поражен сегодняшним решением британского правительства наложить санкции на доктора Моше Кантора, президента Европейского еврейского конгресса, Фонда Всемирного форума Холокоста и Европейского Совета. Толерантность и примирение. Решение ошибочно и не имеет каких-либо фактических или обоснованных доказательств.

«Кантор — гражданин Великобритании, который более трех десятилетий прожил в Западной Европе, многие годы провел в Великобритании. Хейса — давний и уважаемый еврейский лидер, посвятивший свою жизнь безопасности и благосостоянию еврейских общин Европы и борьбе с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией».

Ирландия. Газета «Irish Times»

«Зеленский не произносил речи во веки. Он был на миссии искать помощи своей стране»

Женщины из Украины сидели на общественной галерее прямо над Taoiseach. Два месяца назад они не могли представить этот день, но они, неожиданные гости ирландского парламента, все еще пытаются пережить трагедию своей новой реальности.

Атмосфера волнения витала в зале Dáil, когда депутаты и сенаторы собрались на выступление Владимира Зеленского. Дипломаты и помощники заполнили галерею. Пресс-галерея была полна. Галерея почетных гостей была зарезервирована для посла Украины Ларисы Герасько и сопровождавших ее лиц.

Чувство происшествия было усилено множеством модных выражений молчаливой поддержки Украины, которые превратили тусклые лавочки в яркое синее и желтое полотно.

В обычное время особенного гостя провожают в зал сопровождающие и бурно аплодируют. Но вчера знакомая фигура президента Зеленского молча материализовалась на двух больших экранах. Политики как один повернулись к нему лицом.

Ó Fearghaíl открыл заседание, приветствуя «друга и союзника, чей народ, чья страна и чьи демократические институты находятся под ужасным, кровавым и жестоким нападением».

Когда настала его очередь, Зеленский не стал тратить время на любезность. «Дорогие жители Ирландии, этой ночью по нашей территории снова обстреляли российские ракеты».

Атмосфера в зале мгновенно поменялась. Аудитория Зеленского внимательно слушала его ледяные кровь слова передавались в напряженной тишине через переводчика, когда он перечислял последний список кровавой бойни.

Он не говорил всю вечность. Он был на миссии искать помощи своей стране.

Добрых слов нет. Но даже если бы и были, в этом году растительного масла не будет. Сейчас в Украине посевные и российские войска устанавливают мины на полях.

Трудно было понять зверства, описанные этим мужественным, достойным человеком: ужасные сцены смерти и деградации в Буче и безнадежно ухудшаются условия в осажденном Мариуполе, где бомбардировки «продолжаются 24/7» и «нет дома». остались нетронутыми в полумиллионном городе.»

Когда он говорил о телах, оставленных лежать на улицах, молодая женщина на галерее закрыла лицо руками, молча раскачиваясь туда-сюда, пока ее президент описывал пороки, причиненные ее соотечественникам.

Маленькая девочка с розовыми бантиками в волосах тихо и в упор сидела рядом с матерью в последнем ряду Галереи почетных гостей, оглядываясь широко открытыми глазами и вникая во все.

Выступая из своего офиса в Киеве, Зеленский призвал Ирландию проявить большее лидерство и убедить своих партнеров по ЕС ввести более жесткие санкции против России. Экономический спасательный круг путинского режима должен быть прекращен. Его слова найдут отклик у министра финансов Паскаля Донохью, возглавляющего Еврогруппу министров финансов ЕС.

Но Зеленский был искренним в своей благодарности за то, что правительство и народ Ирландии уже сделали для его страны.

Когда он выразил свою благодарность, зал ответил бурными аплодисментами и продолжительными овациями. Некоторые депутаты выражались в слезах. Четыре участника People Before Profit-Solidarity поднялись на ноги, но не аплодировали. Принципиальный жест, но для того дня, что был в нем, он оставил неприятный осадок. Позже Ричард Бойд Барретт произнес страстную антивоенную речь в поддержку народа Украины, но не больше. Украинцы на галерее ему не аплодировали. Идеология не вернет их убитым близким и не накормит голодающих.

Taoiseach говорил со страстью и эмоциями, обращаясь к экрану, будто Зеленский был там лично. «России придется жить с позором и позором того, что они делали в Украине в течение поколений», — сказал он, пообещав полную поддержку заявки Украины на членство в ЕС.

На экране Зеленский слушал. Он выглядел измученным, но сказал то, что должен сказать, завершив разговор после того, как Мартин сказал. Лидеры основных партий и политических групп были еще впереди, но все понимали, что время их высокого гостя дорого и мало ли оно натерпелось?

За исключением выступления Бойда Барретта, которое, возможно, разозлило некоторых депутатов и сенаторов, но было демократическим правом произнести депутата-социалиста, все выступавшие согласились с тем, что Украине необходимо оказать всяческую поддержку в отражении российских оккупантов.

Все правильно сказали. Но самую большую реакцию украинцев в галерее вызвало вклад бывшего офицера ирландской армии Катала Берри.

Подхватив просьбу президента о большом лидерстве, у него было предложение, что сделать. «В часе езды отсюда, в лагере Курраг, — сказал он Taoiseach, — есть сотни противотанковых ракет, срок годности которых подходит к концу, и их можно было бы очень легко передать Украине»

США

«Украина призывает мирных жителей убегать на Востоке. Киев предупреждает о том, что в регионе надвигается российское наступление, поскольку фокус вторжения смещается» – пишет «WSJ»

Подпись фото: «В Северодонецке Луганской области после обстрела горит здание – один из районов, куда Украина вызвала эвакуацию».

Москва умалчивает инакомыслящих: «Мы убьем вас прямо сейчас» – еще один материал.

Александр Тепляков хотел выступить против войны в Украине, но боялся попасть в тюрьму, если примет участие в общественных протестных акциях. Поэтому российский активист разработал антивоенную наклейку с флагами России и Украины и фразой «НИ ВОЙНИ» и расклеила и распространила тысячи их по Москве.

Он все равно попал в беду. Российская полиция доставила 23-летнего парня в Пресненский районный отдел милиции 1 марта, согласно копии его полицейских записей, ознакомленных с The Wall Street Journal. Господин Тепляков рассказал, что во время содержания под стражей его неоднократно избивал по голове один сотрудник. По его словам, второй офицер прижал к ноге пистолет и заставил объявить имя товарища-активиста.

«Он начинает кричать на меня, чтобы я начал писать», — сказал господин Тепляков в телефонном интервью. Он сказал, что полицейский угрожал ему, говоря: «Мы сейчас убьем вас». Согласно копии решения суда, господина Теплякова приговорили к 10 суткам ареста по обвинению в неповиновении полиции. Он выехал в Тбилиси, Грузия, на следующий день после того, как его освободили из-под стражи, присоединившись к десяткам тысяч россиян, сбежавшим от подавления инакомыслия и последствий экономических санкций после вторжения России в Украину.

Новый российский закон, запрещающий называть военную кампанию в Украине войной или вторжением, а также массовые аресты протестующих в значительной степени устранил видимые признаки инакомыслия внутри России против войны. Большое количество россиян, выступавших против войны, решили быть сосланными. Кремль приветствовал уход критиков. «Многие люди показывают себя теми, кого мы в России любим называть предателями», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в середине марта.

«The New York Times».

«ИСХОД С ВОСТОКА, КАК РОССИЯ СМЕЩАЮТ ФОКУС АТАК»

Возмущение из-за зверства влечет за собой санкции против банков и семьи Путина

Фото: «Следователи в среду в Буче, Украина, где российские военные обвиняются в совершении зверств во время оккупации».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ