Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 6 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Британия

На большинстве первых страниц, британских газет, Газетные заголовки: «Остановите Путина или распустите себя», – заявил Зеленский в ООН.

Некоторые газеты приводят страстное обращение Владимира Зеленского к Совету Безопасности ООН через несколько дней после того, как тела сотен убитых мирных жителей были обнаружены в украинском городе Буча при выводе российских войск.

«Зеленский: Российские лидеры должны предстать перед судом за военные преступления» – пишет «The Guardian». Газета приводит те же слова Зеленского в ООН, но большую часть своей первой полосы отводит резкому снимку из украинского города Тростянец, где изображена женщина, которая катит на велосипеде мимо подбитого российского танка. Писатель Шон Уокер описал «бойню», оставленную российским вторжением в отчете под названием «Варвары». Совбез ООН призывают добиваться справедливости за зверства в Украине.

Главный материал на первой полосе: Владимир Зеленский вчера дал Совбезу ООН ужасный отчет о зверствах в его стране и потребовал «привлечь российских лидеров к ответственности за военные преступления».

Через день после того, как Джо Байден призвал привлечь Путина к ответственности, президент Украины заявил, что должен быть международный трибунал, похожий на Нюрнбергский процесс над нацистами после Второй мировой войны.

Очевидно, умышленные убийства мирных жителей российскими войсками в Украине вызвали глобальное отвращение. Зеленский посетил Бучу в понедельник после того, как чиновники заявили, что после вывода российских войск из городов Киева были обнаружены тела 410 мирных жителей.

«Нет никакого преступления, которое они бы там не совершили», – сказал Зеленский по видеосвязи и переводчик. «Россияне искали и намеренно убивали всех, кто служил в нашей стране. Они стреляли и убивали женщин возле их домов. Они убивали целые семьи – взрослых и детей – и пытались сжечь тела».

Зеленский рассказал о мирных жителях, которые постреляли в затылок после пыток. Некоторые из них были расстреляны на улицах; других бросали в колодцы. Потому они умерли там в страданиях».

Он добавил: «Эти люди раздавили танки, когда они сидели в своих машинах посреди дороги только ради своих удовольствий». Президент подробно рассказал о якобы жестокости российских войск. Они отрезали конечности, перерезали им горло, женщин насиловали и убивали на глазах их детей. Им вырвали язык только потому, что агрессор не услышал того, что они хотели услышать».

По его словам, это ничем не отличалось от поведения Исламского государства, террористической группы, известной своими жестокими актами в Ираке и Сирии, но в данном случае преступником была Россия, член Совбеза ООН. Он призвал совет оправдать свое название или распуститься.

The Guardian описывает кадры с передовой, которые были показаны совету после выступления президента Зеленского. В статье говорится, что мелкие детали ужалили: красный лак для ногтей на вялых пальцах и упавшие ключи рядом с почерневшей рукой.

«Вы были на водке (вы пьяны)?» – вопрос, поставленный «Metro» в ответ на неоднократное возражение Россией военных преступлений в Украине. Посол Москвы в ООН Вадилий Небензя, как сообщает газета, привел делегатов в «ошеломление», поскольку он настаивал на том, что российские войска не наносили удары по мирным жителям и повторил безосновательное заявление Кремля о том, что Россия вторглась только для того, чтобы « установить мир» в Украине и искоренить нацистов на ее территории.

«Daily Mail» опубликовала фотографию шестилетнего мальчика из Украины, стоявшего рядом с могилой своей матери, с подписью «Преступления, которые мир не может игнорировать». Под этим документ приводит призыв Бориса Джонсона к простым россиянам: «Не разрешайте Путину делать это от вашего имени!». Газета приводит обращение Бориса Джонсона к русскому народу, в котором он описывает предполагаемые зверства как пятно в чести России.

На первой полосе «Daily Mirror» также рассказывается о детях, которые оказались на войне в Украине, поскольку на ней изображена двухлетняя Вера Макова, у которой на спине ее испуганная мать Саша написала личные данные на случай, если их разлучат. как они бежали из страны. The Mirror сообщает, что это была идея матери ребенка на случай, если они будут разведены, когда российские войска приблизятся к Киеву.

«Красного Рома толкают в рублях» — так «Sun» резюмирует свою статью о том, что находящийся под санкциями российский миллиардер Роман Абрамович просил у друзей деньги, чтобы помочь ему остаться на плаву и заплатить его персоналу из-за влияния международных санкций . Он пошел с протянутой рукой к друзьям в США, в том числе голливудским руководителям и финансистам из Уолл-Стрит.

The Daily Telegraph ссылаются на призыв президента Зеленского к Совету Безопасности ООН привлечь Россию к ответственности за вероятные военные преступления в Украине. Daily Telegraph цитирует украинского президента, который заявил, что ООН следует распустить, если она не сможет остановить Москву. Господин Зеленский также призвал исключить Россию из Совета Безопасности, заявив, что ее нынешние полномочия налагать вето на резолюции «дают ей право убивать». В первой колонке газеты поднимается вопрос, отвечает ли Совет Безопасности своей цели, потому что страны, давно виновные в ужасающих нарушениях международных норм, могут блокировать шаги, чтобы нивелировать их.

На первой полосе «Daily Express» также изображена двухлетняя украинская девочка, у которой на спине написано имя, дата рождения и контактные данные.

Первая полоса FT также начинается за обращение Зеленского в ООН

Европа

Австрия. Газета: «Der Standard». Главный материал: «ЕС мог бы обойтись без двух третей газа из России»

Брюссель планирует совершить поездку канцлера в Зеленский в Киев это будет поездка солидарности в Зеленский Нехаммер в Киеве.

В ближайшие дни канцлер отправится в зону боевых действий. Это устроили братья Кличко. Урсула фон дер Ляен также посетит президента Украины.

Только 50 вместо 150 миллиардов кубометров газа из России: благодаря этой идее президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляен наметила краткосрочный план сокращения газа. Как показывает проверка фактов, это может сработать даже если проект оценен как «очень спортивный».

Речь идет о кратковременной замене 100 млрд кубометров газа. Безусловно, большая часть – 50 миллиардов кубометров – должна быть компенсирована дополнительным импортом жидкого газа по идеям Комиссии. Около десяти миллиардов из-за дополнительного трубопроводного газа из Норвегии, Алжира или Азербайджана, оставшегося пробела нужно закрыть увеличением добычи газа в Европе и мерами экономии.

«Я вижу цель сокращения зависимости Европы от российского газа на две трети в краткосрочной перспективе как попытку поощрить людей», — сказал Зонке Лоренц, эксперт по энергетике, партнер и заместитель директора Boston Consulting Group в Берлине, STANDARD. Однако если произойдет холодная зима или сбои в сети трубопроводов, предположения будут напрасными. Тогда пришлось больше полагаться на российский газ. На этой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель приедут в Киев, где встретятся с Зеленским. Канцлер Австрии Карл Нехаммер также поговорит с Селенским в Киеве «в ближайшие дни», подтвердил СТАНДАРТ его спикер.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Совет Безопасности ООН осудил российские военные преступления, но также раскритиковал саму ООН, где российское вето препятствует активной роли. Москва снова отрицала российские военные преступления и заговорила об «инсценировании».

Германия, Франция, Италия и другие страны ЕС отправляют десятки дипломатов.

Австрия, ссылаясь на Венскую конвенцию, не поддерживает – по крайней мере. Ситуация могла бы измениться, если бы разведка имела подтверждения шпионажа против Австрии.

Еще краткий материал: «Украинско-русская солидарность».

Подпись под фото: «Анастасия Гурская и Станислав Ольшанский, танцовщики Киевской оперы, сумели скрыться от войны на родине. В бенефисе в театре Сан-Карло в Неаполе они танцевали, как и прима-балерина Ольга Смирнова, в знак протеста покинувшая Московский Большой театр».

Газета «KURIER». Заголовок: «Поездка солидарности в Зеленский Нехаммер в Киеве».

В ближайшие дни канцлер отправится в зону боевых действий. Это устроили братья Кличко. Урсула фон дер Ляен также посетит президента Украины

Газета KLIENE Zeitung. Заголовок на фото:

«Что происходит, когда Путин перекрывает газовый кран

Австрийская промышленность опасается отказа от газа и чувствует себя разочарованной политикой. Непонятно, где и когда его отключат. Между тем, ЕС хочет запретить импорт российского угля».

Бельгия. Газета «De Morgen». Заголовок-анонс «Европа ужесточает санкции против России». Европейские лидеры сегодня рассматривают дополнительные санкции против России, такие как бойкот российского угля и запрет на стыковку российских кораблей. Но как долго продлится импорт нефти и газа? Тем временем война продолжается, а страшные истории о Буче продолжают накапливаться…».

Дания. Газета «Morgenavisen Jyllands». Подпись на фото: «Ты только замолчи, а то я возьму твоего ребенка и покажу ему, как выглядит мозг его матери, когда он разбросан по всему дому.

Дело об изнасиловании Натальи расследуется как военное преступление. Перед нападением российские солдаты выстреляли в ее мужчину, а ее малый сын отслеживался в пожарной.

Дания. Газета «Politiken». Подпись рисунка: «Выслание

Дания годами терпела российские шпионы, укомплектуя 15 дипломатических представительств.

Италия. Газета La Stampa, заголовок фото: Замученные дети.

Анонс материала: «Зеленский: Нюрнберг для Путина»

Испания. Газета «ARA». Подпись фото: «Его застрелили, хотя он был в белом браслете. Люди Бучи унывают и продолжают хоронить своих погибших мирных жителей на фоне роста глобального возмущения армией Путина».

Еще один материал: «Зеленский вспоминает Гернику и призывает испанские компании бойкотировать Россию».

Издание «La Van guardia». Зеленский напомнил Испании об ужасе Герники, чтобы она требовала дополнительных санкций. Президент Украины обращается в парламент с благодарностью за поддержку, но просит более решительно и указывает на компании, которые до сих пор работают в России

Нидерланды. Издание «Trouw».

Заголовок главного материала: «Нападение на Славянск могло стать решающим ударом». Анализ стратегии • Российские силы вторжения сейчас сосредоточены на юго-востоке Украины. Там они сталкиваются с наиболее закаленными украинскими воинами.

Новая русская стратегия. Коротко:

Москва, похоже, выводит все войска с севера

Западные спецслужбы ожидают наступления на юго-восток

Путин может назвать освобождение Донбасса победой

Спустя почти полтора месяца после начала вторжения в Украину президент России Владимир Путин вынужден был внести серьезные коррективы в свои цели. Первоначальным намерением был скорый захват столицы Киева с последующей установкой марионеточного режима, чтобы поставить Украину на колени.

Потерпев неудачу, россияне уходят с севера оккупированной страны. Они оставляют за собой след уничтоженных танков и бронеавтомобилей, братских могил и убитых мирных жителей. Во время ухода, который во многих местах довольно беспорядочный, россиян атакуют украинские части. В последние дни военные эксперты высказывали предположение, что Россия может оставить некоторые войска под Киевом, чтобы прижать там украинских защитников. Россияне помешали бы Украине отправить слишком много подкреплений к юго-востоку. Но Москва действительно, похоже, отводит все свои войска с севера.

Сейчас россияне сосредоточены преимущественно на востоке и юго-востоке Украины в надежде захватить части Донбасса, которые пророссийским повстанцам не удалось захватить в 2014 году. Российская армия сейчас перегруппировывает и пополняет запасы выводимых частей, чтобы отправить их на юго-восток. К бою также готовят свежих военнообязанных, и, как полагают, в этот район отправили наемников из печально известной группировки Вагнера.

Западные спецслужбы и аналитики подозревают, что в ближайшие дни россияне начнут наступление с захваченного в пятницу города Изюм на провинциальный город Славянск. Если они захватят этот город, они могут попытаться протолкнуться на юг. Это позволило бы захватить украинских защитников на Донбассе.

В то же время россияне делают все возможное, чтобы наконец-то взять портовый город Мариуполь, который они осаждали уже неделями. Из Мариуполя они могли идти в северном направлении, чтобы с этой стороны захватить и окружить украинских солдат на Донбассе.

Если российским силам удастся реализовать новый подход, Путин, возможно, сможет представить «освобождение Донбасса» как победу своего народа.

В пользу силы вторжения может идти то, что на Донбассе почти без исключения проживают русскоговорящие люди, некоторые из которых традиционно благосклонно относятся к Москве. Это могло сделать операцию там легче для россиян, чем завоевание метрополии, как Киев, где закрепился мотивированный враг.

Но многие российские подразделения, которые сейчас отводятся с севера, понесли большие потери. Нравственный дух кажется низким. Находясь на юго-востоке, они столкнутся с лучшими подготовленными и закаленными украинскими войсками, которые вкопаны и оснащены многими западными противотанковыми средствами.

В общем, ожидаемое нападение России на Славянск могло стать решающим ударом. Если россиянам не удастся взять этот город, их завоевание остального Донбасса также чревато резкой остановкой.

Газета «AD» «Боевые собаки Путина держали дом в Буче»

Убивали и насиловали чеченские кадыровцы, говорят жители.

Газета «de Volkskrant» Дубай встречает россиян с распростертыми объятиями.

В ответ на ужасающие кадры из Бучи Европа ужесточает санкции против России. Многие россияне переезжают в Дубай, видит корреспондент Дженне Ян Холтланд. Олигархи, но и менее богатые россияне. Эмират не препятствует им. «Здесь я чувствую себя свободнее, чем в Западной Европе».

Подпись фото: Вид на дорогой район Дубай Марина с 52-этажной Palm Tower

Германия. Газета «FAZ» вышла с заголовком:

«Кто были виновниками Бучи?»

подпись под фото: Следы — Мы не знаем имен российских солдат, убивших сотни мирных жителей в этом городе-спутнике Киева. F.A.Z. но нашел несколько тестовых снарядов для минометов в заброшенном месте на окраине среди пустых ящиков с боеприпасами, частей униформы и остатков пищи. Они указывают на в/ч 74268, полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из западнорусского города Пскова. Их след ведет к чеченской войне и вторжению на Донбасс в начале войны в Украине в 2014 году

Колонка справа: «Укрепить фронт против Путина»

Запрет на импорт угля – это самая маленькая энергетическая санкция, которую можно наложить на Россию. В сочетании с другими мерами, которые должен содержать новый, пока пятый пакет санкций Европейского Союза, потеря для военной машины Путина не будет незначительной. Однако то, что сейчас предложила Комиссия, остается гораздо ниже того, что представляют Украина, некоторые правительства Восточной Европы и часть немецкой общественности. Если страны-члены одобрят пакет, Путин сохранит свой самый важный на данный момент источник дохода: экспорт нефти и газа в Европу.

Глава Комиссии фон дер Ляен представила пакет как ответ на вероятные российские военные преступления в Буче. Но другие факторы, очевидно, также играют роль, которая повлияла на европейскую политику в этом столетнем конфликте с самого начала: разногласия между государствами-членами, минимизация собственных повреждений, увеличение возможностей для будущих раундов. Это разумное государственное мастерство, как бы ни выдержали образы из зоны боевых действий. Нефтегазовое эмбарго не остановит Путина сразу, его (военные) резервы велики. Важно, чтобы ЕС как можно скорее стал независимым от России. Но делать это нужно поэтапно, чтобы Путин всегда был ослаблен сильнее, чем он сам. Этот конфликт может длиться долго, может, годы, и он будет неустанен.

То, что сейчас действительно имеет значение, это поставки оружия. Надеюсь, идея о том, что Украина все равно проигрывает войну, теперь исчезла из сознания Берлина. Запад отказал Украине в безопасности НАТО. По крайней мере, тяжелое вооружение, в котором нуждается страна, должно быть доставлено как можно больше и как можно скорее. Украина держит фронт, отделяющий Европу от варварства.

Словакия. Газета «Denník N». Российские солдаты убивали все, что видели. Даже домашних животных просто для развлечения, говорит Андрей, который на выходных приехал в освобожденный украинский город

«Что я видел в Буче».

США

«Зеленский просит ООН наказать Россию» — пишет «WSJ»

Подпись фото: «Президент Украины Владимир Зеленский во вторник дистанционно выступает перед Советом Безопасности ООН»

Материал: «Мэр помог сопротивляться, а затем был убит»

МОТИЖИН, Украина — Городской голова Ольга Сухенко больше десяти лет заботилась о своем селе, как о семье, рассказывают местные жители, благоустраивая общественные здания, организовывая концерты и разрешая споры. Когда российская армия отступила на прошлой неделе после месячной оккупации, ее соседи нашли бездыханное тело Сухенко в неглубокой могиле со связанными руками. Рядом с ней лежали мёртвые муж и сын.

Ольга, Игорь и Александр Сухенко – это лишь три лица жестоких последствий российской оккупации, которые, по словам украинских чиновников и жителей села, погибли мирных жителей.

Подпись под фото: «Автомобиль сына Ольги Сухенко забрали российские войска и нашли у тел семьи»

«The New York Times«. Фото: «Бородянка, украинский пригородный город под Киевом, был одним из первых мест, пострадавших от российских авиаударов. И.о мэра оценил погибших более 200 человек».

Главный материал «В резкой речи Зеленский упрекает ООН в бездействии»

Имея доказательства роста зверств в пригородах Киева и подготовки российских войск к новому наступлению дальше на восток, президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил с резкой речью в Организации Объединенных Наций, обвинив Россию в перечне ужасов и спрашивая мировой орган, не предпринимающий никаких действий. для прекращения войны служит любой цели.

Выступая из видеосвязи с Советом Безопасности ООН, он сравнил российские силы с Исламским государством, призвал к созданию Нюрнбергского трибунала по военным преступлениям и выразил свое горькое разочарование, зная, что Совет, в котором Россия является одним из пяти постоянных членов с правом вето ничего не делал, кроме как говорил.

«Где безопасность, которую должен гарантировать Совет Безопасности?» — сказал господин Зеленский, подняв вопрос о том, заслуживает ли Россия сохранения своего места в совете. «Вы готовы закрыть ООН? Вы думаете, что время международного права истекло? Если ваш ответ отрицательный, то вам нужно действовать немедленно».

В зале наступила тишина, когда показывалось короткое видео, предоставленное правительством господина Зеленского, на котором были показаны некоторые из сотен трупов, разбросанных вокруг города Буча, к северо-западу от Киева, после отступления российских войск на прошлой неделе — раздутые, обугленные тела. гражданских лиц, в том числе детей. Некоторые жертвы со связанными руками были убиты выстрелами в голову.

Господин Зеленский заявил, что в Буче «убивали целые семьи, взрослых и детей, а тела пытались сжечь». Гражданские лица были раздавлены танками, когда сидели в своих машинах посреди дороги, добавил он, утверждая, что женщин насиловали и убивали на глазах их детей; их языки были вырваны».

Китай воздержался от критики России на заседании во вторник, заявив, что Совет Безопасности должен подождать, пока расследование не установит факты в Украине. Растущее мировое государство Китай в последние годы сблизился с Россией, объединенный общей антипатией к Соединенным Штатам. Разногласия по поводу войны практически не изменились с 26 февраля, когда 11 из 15 членов Совета Безопасности проголосовали за резолюцию, осуждающую вторжение России, Россия наложила вето на это мероприятие, а воздержались еще трое – Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.

Посол России в ООН Василий Небензя повторил заявления своего правительства, опровергнутые многочисленными доказательствами о том, что зверства в Буче были сфальсифицированы или не происходили, когда русские удерживали город. Он сделал ряд и других неподтвержденных заявлений, в частности, ошибочно заявив, что в Украине, где свободно избранным президентом является еврей, потерявший членов семьи во время Холокоста, нацисты «правят балл».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ