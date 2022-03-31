Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 31 марта

Великобритания. «Вот так выглядит Путинский мир» – пишет газета «Metro»

На первой полосе Financial Times рассказывается о том, как Германия и Австрия делают шаги по нормированию газа на фоне глухого платежного угла с Россией. Москва требует выплат в рублях с 31 марта. В ответ Германия призвала клиентов и компании использовать меньшее количество газа.

Daily Telegraph сообщает, что высшее руководство Владимира Путина боится раскрывать «грубые ошибки вторжения» в Москве. В газете есть комментарий начальника ГКК о том, что «помощники Путина ему врут». В комментариях главы GCHQ о том, что помощники президента Путина ему врут. В редком публичном выступлении сэр Джереми Флеминг сказал, что советники «боятся» говорить правду. Telegraph сообщает, что президент Путин уже уволил восьмерых генералов, и говорит, что появляется все больше свидетельств того, что он натравливает своих начальников разведки.

The Times также публикует комментарии сэра Джереми и сообщает, что Владимир Путин сталкивается с «возрастающим военным восстанием из-за его личной войны». По данным газеты, перебежчики уже присоединились к украинской армии в составе «легиона» добровольцев. В нем говорится, что вчера в приложении для обмена сообщениями Telegram были опубликованы изображения российских солдат, которые учатся пользоваться противотанковым оружием.

The Guardian имеет отчет о том, что она называет «железной дорогой Украины». В газете говорится, что железнодорожники рискуют всем и благополучно эвакуировали несколько миллионов беженцев на запад, а вагоны вернулись к востоку с тоннами гуманитарной помощи.

Газета добавляет, что это один из наиболее впечатляющих элементов военных действий Украины.

Начало материала: «Окна закрыты ставнями, свет приглушен, затемненный поезд подъезжает к платформе станции, также не освещенной. Когда поезд останавливается, дежурные бросают ящики с гуманитарной помощью работникам станции на перроне. Скопление пассажиров, прибывших на станцию часами раньше, чтобы не оказаться на улицах в часы комендантского часа, ищут в чернильной темноте нужный вагон, прежде чем поезд снова двинется в путь со скрежетом колес и длинным шипением пара.

На фотографии:

Эвакуированы в поезде для двухдневного путешествия из Кривого Рога на востоке Украины в Чоп, недалеко от западной границы со Словакией.

Европа. Австрия. Газета «KURIER» Основной материал: «Аварийное предупреждение о газе

ЕЩЕ НЕТ РЕЙКОВ. Война на Украине. Россия грозится прекратить поставки газа, если расчеты не будут производиться в рублях. Насколько хорошо подготовлена Австрия?

Анонс: «Анна Нетребко нашла нужные слова. Оперная звезда сейчас четко позиционировала себя против войны в Украине».

Ирландия. Irish Examiner вышла с фото на первой полосе: «Соломия Свистун, 2, с флагом Украины в отеле Earl of Desmond, Tralee, Co Kerry, где проживают беженцы с войны. Мичеал Мартин сказал, что наплыв беженцев повлияет на бюджетные планы на октябрь следующего года.

заголовком: «Россиян выслали из-за опасений безопасности»

Решение выслать четырех высокопоставленных российских дипломатов из Ирландии на этой неделе было принято после того, как правительство получило брифинг по вопросам безопасности, сказал Мичел Мартин.

Четырех дипломатов попросили покинуть страну за поведение, «не соответствующее международным стандартам», что вызвало резкую критику со стороны российского посольства. Россияне заявили, что этот шаг «не останется без ответа».

Выступая вчера в Дублине, Мартин сказал, что брифинг, проведенный для него и министра иностранных дел Саймона Ковэни, был достаточно серьезным, чтобы выслать дипломатов.

«Я очень серьезно отношусь к презентациям, которые я получил от комиссара Гарды и начальника штаба [Силы обороны]», – сказал Мартин.

«Мы четко осознаем, что причины были веские. «Я думаю, что люди могут читать разные вещи по этому поводу, но, по сути, это решение основывалось на предпосылке безопасности.

«Мы бы не приняли решений, которые приняли, если бы это нас не касалось».

Господин Мартин также отметил, что большое количество приезжающих в Ирландию украинских беженцев повлияет на способность страны увеличить расходы или уменьшить налоги в октябрьском бюджете.

«Для украинской ситуации у нас был резервный фонд Covid, предусмотренный на весь 2022 год», – сказал Мартин.

«Итак, мы надеемся, что большую часть этого или значительную часть можно направить на вызовы, связанные с украинским кризисом беженцев.

Но в 2023 году будут расходы, и, следовательно, бюджет на вторую часть года должен отражать это, и это создает для нас проблемы в экономическом и фискальном плане, поэтому мы подходим ко всему этому в контекст будущего бюджета.

Тем временем Дарра О’Брайен, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сказала, что для украинских беженцев может понадобиться еще 35 000 постоянных домов в дополнение к 33 000 новых домов, которые необходимо строить ежегодно, чтобы удовлетворить существующий дефицит на рынке жилья.

Правительство пытается переоборудовать коммерческие объекты, центры событий, свободные здания и даже церкви для размещения десятков тысяч украинцев, которые, как ожидается, прибудут в Ирландию в ближайшие дни и недели.

Господин О’Брайен сказал, что в настоящее время около 500 объектов было определено, что можно было бы переоборудовать в дома для убегающих от войны в Украине. Учитывая масштабы российских бомбардировок, господин О’Брайен сказал, что «более вероятно», что многим из бегущих сюда придется остаться на «длительный» период времени.

«Нам предстоит подумать об обеспечении постоянного жилья в этом пространстве. Нам может потребоваться до 35 000 дополнительных домов в течение периода времени, если мы будем искать постоянное жилье», — сказал он.

«Сейчас мы подходим к тому, что нам нужно 33 000 домов в год, как вы знаете, согласно плану «Жилье для всех», который уже на пути к реализации, и еженедельно мы увеличиваем объемы производства. Этот год будет удачным для сдачи, но дополнительные требования могут составить еще 35 000 домов».

Отдельно представители Департамента по делам детей вчера встретились с Airbnb, чтобы завершить соглашение, которое могло бы обеспечить жильем «несколько сотен» беженцев, приезжающих сюда из Украины. Господин Мартин добавил, что эти беженцы будут свободны от уплаты

Италия. Газета La Stampa, заголовок фото: Без мира.

Германия. Газета FAZ, «Соединение с Россией» — надпись над рисунком на первой полосе. «Зависимые – Германия является толстым клиентом Газпрома. Когда фотограф FAZ посетил московскую штаб-квартиру госкомпании в 2011 году, энергетические отношения уже подверглись кризису: Россия дважды отключала газ для Украины и повлияла на страны ЕС. Но вместе они планировали «Северный поток», мимо Украины. После аннексии Крыма последовал Северный поток 2. Все это экономика, отметили германские политики. Теперь она хочет, чтобы Германия была только серым пятном на мониторах Москвы. В чем проблема? Все это экономия!

«Пока Москва уступает в споре о поставках газа» – главный материал издания.

Есть признаки ослабления спора между Россией и Западом по поставкам газа. Правительство Москвы поначалу объявило, что с четверга будет экспортировать только энергоносители в обмен на рубли. Семь ведущих индустриальных стран (G7), ЕС и, таким образом, федеральное правительство отклонили это, поскольку контракты номинированы в долларах или евро. Тогда спикер президента Владимира Путина Дмитрий Песков пригрозил приостановить поставки. Однако в среду он заявил, что Россия не потребует немедленного перевода рублей, а переход состоится «постепенно». Но Песков также дал понять: «Приказ есть

Президента, и это будет применено». Доллар как резервная валюта состоялся, платежей в местной валюте не избежать.

Чтобы подготовиться на случай возможной остановки доставки, федеральное правительство в среду впервые активировало «план аварийной ситуации с газом». Министр экономики Роберт Хабек (Зелени) объявил о так называемом этапе раннего предупреждения. Среди прочего он обязывает поставщиков и операторов линий регулярно предоставлять данные новой «Газовой кризисной группе» под руководством государственного секретаря по энергетике Патрика Грайхена. На данном этапе государство пока не вмешивается, скорее, компаниям следует поддерживать газоснабжение по рыночным механизмам, отмечается в нем. Следующие возможные усиления – уровень предупреждения и аварийный уровень. В последнем распространении газа контролируется Федеральное сетевое агентство, причем в приоритете домашние и социальные объекты.

«В настоящее время узких мест в поставках нет», – заверил Хабек. «Тем не менее, мы должны усилить меры предосторожности, чтобы быть готовым к эскалации со стороны России». Важно наполнить резервуары для хранения на осень и зиму. Пока они заполнены примерно на четверть, все договоры на поставку выполняются. Habeck также хотел бы, чтобы коммерческие и частные потребители потребляли меньше энергии: «Каждый сэкономленный киловатт-час энергии помогает».

«Отец Государство и мать Меркель» – колонка в FAZ

Так Путин ли просто блефовал, когда объявил, что в будущем газ будет доступен только за рубли? На этой неделе он не закрывает кран. Но кто еще хочет опираться на заявления Кремля? Федерального правительства больше нет. Потому министр экономики призвал к этапу раннего предупреждения плана аварийных ситуаций с газом. То, что десятилетиями считалось невозможным почти всеми лицами, принимающими решения в политике и бизнесе, имеющими дело с Россией, сегодня считается опасностью, которая может охватить страну в любой момент.

В политике и бизнесе шли споры о полной мере последствий прекращения поставок, поскольку на Западе по моральным и реально-политическим соображениям возникло требование воздержаться от закупки энергоносителей в России. Однако никто не сомневается, что немецкая экономика серьезно пострадала, если бы Германию вдруг лишили эликсира жизни из Сибири, от которой Германия стала так зависимой.

Перспектива полноценной рецессии причина того, что правительство Шольца пока отказывается ввести немедленное энергетическое эмбарго. Светофорная коалиция не только боится волны банкротств, разрыва цепей поставок, безработицы и еще большей инфляции, чем раньше. Те, кто у власти, а не только в Берлине, также озабочены ударными волнами, которые такой спад может подать на немецкое общество.

Действительно ли это должно быть настолько малозащищенным от кризиса, как думают некоторые политики? Тогда германским политикам придется мириться с межпартийными обвинениями в том, что они поощряли женственность в течение десятилетий.

Кризисы могли быть связаны с чем угодно – обанкротившимися государствами, мошенническими банками, климатом, вирусом – но они не привели к долговременной потере процветания немцев. Отец и мать Меркель всегда были готовы с помощью на астрономических высотах избежать худшего. Конечно, в такой заботе не было бы ничего плохого – если бы поддержка не всегда предоставлялась в кредит, а значит, за счет будущих поколений.

Немецкое государство превратилось в полностью комплексную страховку, которая откладывает выплату премии на будущее. Лишь немногие люди заботятся о том, что мелкий шрифт в условиях страхования приходится менять снова и снова. Возможно, некоторые даже считают, что «специальный фонд», который коалиция решила модернизировать Бундесвер, на самом деле является богатством. В любом случае большинство по привычке ожидает, что если снова станет плохо, канцлер предстанет перед камерами и скажет: не беспокойтесь, я здесь. Как раньше Меркель, кризисный канцлер.

Суперкризис от еще не закончившейся пандемии и рецессия, связанная с войной, может захлестнуть даже немецкое государство благосостояния. Не каждый уровень безработицы можно смягчить кратковременной работой. Второй призрак прошлого – инфляция – уже повлиял на сбережения. Правительство опасается последствий перекрытия газового крана. У нее есть основания.

Война, безработица, девальвация – учитывая это исторически обремененное сочетание, неудивительно, что политики испытывают беспокойство.

Но почему сам Путин угрожал сделать шаг, которого Берлин избегает? Чтобы показать, что он готов к эскалации на всех фронтах и что мог бы вести захватническую и истребительную войну в Украине без денег Запада? Отсутствие трансфертов сильно ударило бы по российскому государству, но, вероятно, не сразу заставило Кремль прекратить кампанию в Украине. Теперь должно быть понятно, что путинский анализ затрат и выгод отличается от преподавания и изучения в западных университетах.

Путин, безусловно, считает русский народ более способным к страданиям, чем тот, что он считает декадентским Западом, где политики должны учитывать общественное мнение. В Германии также настроения могли бы измениться, если бы разразился экономический кризис из-за немедленного прекращения поставок российских энергоносителей, но война в Украине продолжалась. Дискуссия о том, кто виноват в том, что Германия оказалась в зависимости от деспота, уже началась. Примирение с прошлым, возможно, также способствовало усилению призывов закрыть газовый кран прежде, чем Путин это сделает. Немецкая политика все еще любит перебрасываться из одной крайности в другую, особенно когда потребность велика.

«Россия продолжает атаки на Украину» – материал на первой полосе ведения «Passauer Neue Presse».

«Россия продолжает войну в Украине новыми нападениями даже после прогресса в раунде переговоров. По словам российских военных, они с помощью ракет уничтожили два боеприпаса в Донецкой области на востоке Украины. Спикер Минобороны сообщил, что всего за сутки в Украине было уничтожено 64 военных объекта. По данным украинских источников, десятки человек были похищены из родильного отделения в осажденном городе Мариуполь в Россию. Мариуполь неделями отключен от поставок и подвергается мощным обстрелам».

Подпись под фото: «По улицам Мариуполя ходит женщина. Украинский город в значительной степени уничтожен российскими бомбами».

США. Тhe «Wall Street Journal» вышел с заголовком «Россия унижает значение мирных переговоров».

Москва отвергает во вторник переговоры с Киевом, поскольку усиливает атаки на востоке страны

Москва отвергла дипломатическую увертюру Украины во время мирных переговоров, в то время как российские войска в среду поразили цели вокруг Киева, несмотря на заявление, что будут ограничивать атаки там, усиливая наземные и воздушные атаки в восточных частях страны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры во вторник в Турции между украинскими и российскими делегатами не являются поворотным моментом в конфликте. «Никто не сказал, что стороны добились успеха», – сказал он. «Мы не можем указать что-то особенно перспективное».

Менее чем за 24 часа до этого главный переговорщик Москвы Владимир Мединский назвал предложения Киева на переговорах конструктивным шагом и выразил перспективу встречи президента России Владимира Путина со своим украинским коллегой. Владимир Зеленский

Фото на первой полосе: «Люди искали убежище в церкви в Мостисках, Украина, в среду после того, как прозвучала сирена авианалета».

Еще один материал: «Западные союзники готовы планировать гарантии безопасности Украины»

Западные чиновники отрицают предложение Украины о взаимной обороне в стиле НАТО, которое может вовлечь их военные силы в войну с Россией, даже если они выражали определенную восприимчивость к идее международных гарантий безопасности как части соглашения о прекращении боевых действий.

На мирных переговорах во вторник в Стамбуле украинские переговорщики передали России детальное предложение о нейтральном статусе для Украины с ее безопасностью, гарантированном США, Великобританией, Францией, Турцией, Германией, Канадой, Польшей и Израилем. Украинское предложение просит страны реагировать на нарушение суверенитета так, как члены Организации Североатлантического договора действовали бы в соответствии со статьей 5, обещанием альянса по взаимной обороне, но готовы планировать это.

«Это то, что мы называем украинским НАТО», — сказал украинский переговорщик Дэвид Арахамия, лидер большинства в парламенте страны, в интервью в Стамбуле. «Итак, мы получаем нейтралитет, но наша идея состоит в том, чтобы получить статус укрепленного нейтралитета».

Президент Байден еще не прокомментировал это предложение

12. «РОССИЯ ДЕЛАЕТ АТАКИ НЕ ЗАМЕНЯЯ НА РАЗГОВОРЫ; США ПРЕЗЕНТИРУЮТ НАПРЯЖЕНИЕ В середине Кремля» пишет «The New York Times». Фотографии на первой полосе: «Повседневный мир, превратившийся в руины. За первые недели вторжения России более 1500 гражданских построек, сооружений и транспортных средств в Украине были повреждены или уничтожены, включая дома, больницы и школы.

«Ожидание во тьме, пока упадет следующий снаряд» — главный материал

ГУЛЯЙПОЛЕ, Украина — Обстрелы начинаются вскоре до полуночи, задолго после того, как небо почернело, башни сотовой связи отключили, а бродячие собаки начали лаять до ночи.

В Гуляйполе нет ни электричества, ни водопровода. Наступает только темнота и долгие минуты тишины, когда тиканье настенных часов на батарейках или решетку открытых ворот на холодном ветре тревожно рассматривают, пока где-то рядом не прозвучит следующий взрыв, звеня окнами. И кости.

А потом это происходит снова. И снова. Высокий визг, а затем грохот. Иногда снаряды приближаются. Или подальше. Может быть, на несколько часов они вообще прекращаются. Но почти месяц в этом городе на линии фронта на востоке Украины была одна и та же рутина, и каждая ночь приносит один и тот же вопрос: где приземлится следующий?

«Это как жить в ужастике», – сказала 64-летняя Людмила Ивченко между слезами, закутанная в зимний парк в понедельник. Она качалась взад-вперед, сидя возле пламени масляной свечи глубоко в подвале городской больницы, где живут она и ее соседи.

«РОССИЯ ДЕЛАЕТ АТАКИ НЕ ЗАМЕНЯЯ НА РАЗГОВОРЫ; США ПРЕЗЕНТИРУЮТ НАПРЯЖЕНИЕ В середине Кремля» пишет «The New York Times». Фотографии на первой полосе: «Повседневный мир, превратившийся в руины. За первые недели вторжения России более 1500 гражданских построек, сооружений и транспортных средств в Украине были повреждены или уничтожены, включая дома, больницы и школы.

«Ожидание во тьме, пока упадет следующий снаряд» — главный материал

ГУЛЯЙПОЛЕ, Украина — Обстрелы начинаются вскоре до полуночи, задолго после того, как небо почернело, башни сотовой связи отключили, а бродячие собаки начали лаять до ночи.

В Гуляйполе нет ни электричества, ни водопровода. Наступает только темнота и долгие минуты тишины, когда тиканье настенных часов на батарейках или решетку открытых ворот на холодном ветре тревожно рассматривают, пока где-то рядом не прозвучит следующий взрыв, звеня окнами. И кости.

А потом это происходит снова. И снова. Высокий визг, а затем грохот. Иногда снаряды приближаются. Или подальше. Может быть, на несколько часов они вообще прекращаются. Но почти месяц в этом городе на линии фронта на востоке Украины была одна и та же рутина, и каждая ночь приносит один и тот же вопрос: где приземлится следующий?

«Это как жить в ужастике», – сказала 64-летняя Людмила Ивченко между слезами, закутанная в зимний парк в понедельник. Она качалась взад-вперед, сидя возле пламени масляной свечи глубоко в подвале городской больницы, где живут она и ее соседи.

The Washington Post. Заголовок «Путин введен в заблуждение советниками, утверждают США».

Фото: «Украинские военные обнаружили российские боеприпасы вблизи места ожесточенных боев в селе Мощун в среду. Украинские официальные лица заявили, что Россия продолжает обстреливать города вблизи Киева и Чернигова, но к вечеру среды они заметили снижение».

Заголовок колонки на первой полосе: «Выход украинцев достигает 4 миллионов

Лидер защищен от плохого прогресса вторжения

Советники президента России Владимира Путина защищают его от того, насколько плохо идет вторжение в Украину, заявили чиновники США в среду, поскольку конфликт продолжался, несмотря на мирные переговоры, а количество убежавших из страны украинцев превысило 4 миллиона.

По словам представителей разведки США, советники Путина могут бояться сообщить плохие новости лидеру, готовому принимать все более экстремальные меры против людей, выступающих за инакомыслие внутри российской системы. Одним из тревожных последствий, по словам представителей Пентагона, является то, что продолжающиеся между Россией и Украиной переговоры о прекращении вторжения, которое длится почти пять недель, могут быть подорваны дезинформированными ожиданиями и директивами российской стороны.

«У нас есть информация, что Путин почувствовал, что введен российскими военными в заблуждение, что привело к постоянному напряжению между Путиным и его военным руководством», — сказала журналистам спикер Белого дома Кейт Бедингфилд. «Мы считаем, что его советники дезинформируют Путина о том, насколько плохо работают российские военные и как российскую экономику калечат санкции, потому что его старшие советники слишком боятся сказать ему правду».

И украинские, и российские участники переговоров в целом положительно сказали в среду о последнем раунде переговоров, который завершился днем ​​ранее в Стамбуле. Но добавляя к общему ощущению, что на российской стороне есть расколы или, как минимум, отсутствие понимания желаний Путина, некоторые чиновники России дали противоречивые заявления.

Второе фото: «Галина Мороховская, покрытая антисептиком, повествует о темных днях в Мариуполе. «Я не знаю, когда он снова увидит свет», — сказала она. Ее история на 16 полосе