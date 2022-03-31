Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 30 марта

Первые полосы британских СМИ сообщают об обещании России вывести войска из-под нападения на украинскую столицу Киев и другие крупные города.

«Daily Telegraph» сообщает, что Россия отказалась от «завоевания Киева». Президент России Владимир Путин «потерпел неудачу в своем плане», добавляет газета.

The Times сообщает, что это событие «повысило вероятность прямых переговоров о прекращении огня» между Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, но добавило, что обе стороны «все еще далеки от соглашения».

«Metro» также сообщает, что надежды на мир укрепились после того, как Россия «поклялась свернуть свое военное наступление» в рамках первых личных мирных переговоров почти за три недели. Газета сообщает, что Зеленский дал понять, что готов согласиться на «декларацию о нейтралитете и отказаться от надежд на вступление в НАТО».

The Financial Times рассматривает кризис под другим углом. Газета сообщает о «конфликте» между ЕС и Россией по поводу платежей за природный газ. В газете говорится, что Россия объявила о том, что платежи будут производиться в рублях на фоне введения западных санкций, но европейские лидеры отказываются это делать, настаивая на том, что они должны продолжать производить платежи в евро или долларах. FT сообщает, что этот скандал повысил вероятность прекращения поставок в Европу.

«Daily mail» вышла с заголовком: «Действительно ли Путин серьезно относится к мирному соглашению, так ли – очередная циничная хитрость?»

Daily Star уделяет особое внимание продолжению роли российского миллиардера Романа Абрамовича, владельца футбольного клуба Челси, в мирных переговорах в Турции. Размышляя над заявлениями о том, что его отравили во время раунда переговоров в начале этого месяца, газета пишет: «Отойди от Хобнобов (сорт овсяного печенья), Роман!» и сообщает, что его предупредили, чтобы он не принимал пищи и питья.

Европа. Австрия. Газета «KURIER» Основной материал: «Прикосновение надежды мирных переговоров.

«Возможность заключить мир становится все ближе», – говорят российские переговорщики. Россия сокращает войну под Киевом – просто финт?».

Дания. Газета «Morgenavisen Jyllands». «Мне кажется, что весь мир видит нас».

Несмотря на технические проблемы для начала, выступление украинского президента Владимира Зеленского явно дошло до Фолькетинга (парламент в Дании) и датчан. Он просил три действия, но ведущие политики не сомневаются исполнять желания.

«Члены Фолькетинга наблюдали за речью президента Украины во вторник за видеоссылкой в зале Ландстинг» – подпись фото на первой полосе.

Хорватия. Газета «Vecernji List» подписала фото:

«Украина не войдет в НАТО, Путин выводит свою армию из окрестностей Киева

Стамбульское соглашение – первый шаг к миру в Украине.

Подпись на фото: «Маяк для мира: Пожертвования и призывы к миру: десятки тысяч посетителей сошлись на благотворительный концерт на Хельденплац в Вене, который за ночь превратился в море огней»

Со второй по пятую полосу материалы:

• Россия тянула кота за хвост, НАТО начинает гонку вооружений, это уже было роковым для СССР, а это может быть и для путинской России

• Если Украина быстро прекратит военные действия, тем меньше шансов, что страна сохранит свою территориальную целостность.

• У россиян не хватило сил на Киев, теперь они сосредоточятся на Донбассе

Германия. Газета FAZ, «Переговорщики Владимир Мединский (Россия) и Арахамия (Украина) в Стамбуле» – подпись фото на первой полосе.

«ЕС опасается резкого прекращения поставок газа» – колонка слева на первой полосе.

ЕС готовится к резкому прекращению поставок российского газа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков угрожал прекратить поставки, если ЕС фактически откажется платить за газ рублями в интервью американскому телеканалу PBS в понедельник вечером: «Нет оплаты – нет газа», – сказал Песков. Потому чрезвычайная ситуация могла произойти уже в пятницу. Потому что президент России Владимир Путин попросил газовую компанию Газпром, правительство России и центробанк представить план перехода платежей на рубли к четвергу. Во вторник ЕС заявил, что не будет отвечать на запрос. Российский газ не будет оплачиваться в рублях, теперь страны-члены призывают поддерживать свои национальные планы на случай чрезвычайных ситуаций. В понедельник G-7 уже отказались от России. «Мы очень серьезно относимся к ситуации», – заявила Еврокомиссия. В случае замораживания поставок Германия будет особенно поражена из-за ее зависимости от российского газа.

«Украина требует военной помощи, чтобы гарантировать нейтралитет

Движение в мирных переговорах/Москва: Меньшая военная активность под Киевом» — заглавие главного материала.

После переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле во вторник обе стороны сообщили о прогрессе. После трехчасовой встречи украинские участники переговоров объяснили свои идеи о мирном договоре: Украина могла бы взять на себя статус государства, свободного от ядерного оружия, без принадлежности к альянсу, если она получит гарантии безопасности, так же сильны, как обязательства НАТО оказать помощь. С этой целью гаранты мирного договора должны взять на себя юридически обязательное обязательство предоставить Украине помощь в случае нападения. Кроме России (США, Великобритания, Франция, Китай), Германии, Польши, Турции и Израиля Украина хочет, чтобы постоянные члены Совета Безопасности ООН играли роль государств-гарантов. Кроме того, Киев требует, чтобы мирное урегулирование не подвергало сомнению возможность вступления в ЕС.

Главный переговорщик России Владимир Мединский назвал встречу «совместимой» и «конструктивной». Теперь украинские позиции должны быть представлены президенту Владимиру Путину в Москве, после чего последует ответ. Мединский сказал, что Россия сделала два шага к деэскалации. Под этим он имел в виду, с одной стороны, готовность президента Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским при подписании мирного соглашения. С другой стороны, Минобороны России заявило, что военная активность вокруг Киева и Чернигова будет «кардинально снижена». Это соответствует заявлению российских военных с прошлой недели, чтобы сосредоточиться на операциях на Донбассе. Тем временем бои не утихли. Российские войска с помощью ракеты уничтожили здание обладминистрации в городе Николаеве на юге; семь человек погибли. В районе вокруг города украинской армии за последние несколько дней удалось отбросить русские войска.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник сообщило, что его генеральный директор Рафаэль Гросси посетил Украину. Речь идет о технической помощи для безопасного продолжения работы атомных станций.

«Чего хочет предотвратить Путин» — колонка справа на первой полосе

Заявление Москвы о сокращении своей «военной деятельности» под Киевом не является плохой новостью для Украины и поддерживающих ее государств – если это не очередной обман Кремля. Однако прекращение атак на столичном фронте также соответствовало бы предварительному заявлению о том, что российские войска хотят сосредоточиться на «освобождении» Донбасса. Российская пропаганда обосновывала это тем, что основные военные цели спецопераций были достигнуты.

Во всяком случае, правда заключается в том, что Путин значительно пропустил свои вроде бы цели: Киев не был «денацифицирован». А «демилитаризация» привела к тому, что даже Германия снабжала оружие Украиной. Вопреки тому, что утверждается, кампания Путина идет не по плану. Российская армия сделала дурака. По всей вероятности, Путин не ожидал, что Запад выполнит его угрозу и примет участие в атаке ответит массовой экономической местью.

Якобы готовность договориться с Киевом может быть признаком того, что Путин ищет выход из тупика, в который он завел Россию. И с точки зрения украинского руководства все лучше, чем бесконечное продолжение русской войны на уничтожение. Но Путин не прекратит бомбардировки в ближайшее время. Нападения на города имеют целью давить на Киев, чтобы он согласился с требованиями, неприемлемыми для суверенной страны – и западного сообщества. Путин только хочет дать руководству вокруг Зеленского выбор между чумой и холерой в надежде, что они ее не переживут. Или что разоренная страна распадется. В любом случае Путин все еще озабочен тем, чтобы Украина не стала преуспевающей демократией на пути в ЕС. Для этого он уже пожертвовал тысячами молодых россиян, а также разрушил собственную империю.

Франция. Газета «20minutes» подписала фото у посольства России заголовком: «ЭСТОНИЯ ВСТАЕТ. В Таллинне, граничащей с Россией столице этой страны «20 минут» встретили жителей, объединенных перед войной в Украине.»

Нидерланды, газета de Volkskrant Заголовок: «Без российского газа такая страна, как Болгария, вернулась бы в каменный век, когда жарили оленей и зайцев на дровах». Эксперт задается вопросом, сможет ли Европа обойтись без российского газа».

Подпись под фото: «Украинские военные в пострадавшем российской армией правительственном здании в Харькове».

Анонс статьи: «Скептицизм по поводу российского залога»

Вдали от поля боя в Турции сообщили о первом прогрессе в переговорах между Россией и Украиной. Россия говорит, что «резко» сокращает военные операции вокруг Киева и Чернигова, чтобы повысить «взаимное доверие». Но Украина и Запад не доверяют этому.

Ирландия. «The Irish Times» Подпись фото: «Пострадавший в войне ирландский оператор похоронен

Ирландский оператор Пьер Закжевский, убитый во время освещения войны в Украине, провел свою жизнь, узнавая мир из-за путешествий, страсть, которая в конечном итоге привела его к знаменитой карьере в журналистике, прозвучала его похоронная месса. Отчет, страница 4

Скептицизм по поводу российского «плана» смягчит киевские украинские переговорщики на переговорах о территориальных уступках под флагом Стамбула.

Западные чиновники осторожно отреагировали на предложение России резко сократить свои военные действия вокруг столицы Украины Киева.

На своей первой встрече с российскими чиновниками за три недели украинские переговорщики на переговорах в Стамбуле впервые отметили территориальные уступки.

Заместитель министра обороны Александр Фомин в ходе переговоров, которые российские чиновники назвали «содержательными», сказал, что Москва «создаст необходимые условия для предстоящих переговоров», «резко сократив военную активность в регионе». направления Киева и Чернигова», в 150 км к северу от столицы.

Главный переговорщик России Владимир Мединский заявил, что предложения Москвы являются «не прекращением огня», а попыткой «постепенно добиться деэскалации конфликта» и «повысить взаимное доверие».

Кроме переговоров о временном прекращении огня, чтобы создать гуманитарные коридоры, Украина заявила, что предпримет меры, чтобы оставаться постоянно нейтральной и внеблоковой – ключевой целью российского вторжения.

Украинский переговорщик Александр Чалый заявил, что вчерашнее предложение юридически «закрепит» его страну в рамках ряда международных соглашений как «неблоковое и неядерное государство в форме постоянного нейтралитета».

Украина также предложила 15-летние консультации по Крыму, указывая, что Киев признает, что он навсегда потерял полуостров в пользу России.

В рамках любого мирного урегулирования президенты России и Украины встретятся с тем, чтобы обсудить будущее восточных регионов Украины, контролируемых поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что следующим шагом станет встреча министров иностранных дел России и Украины, чтобы «формировать» вчерашнее понимание.

Осторожная реакция

В преддверии переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «оккупантов оттеснили от Ирпеня… от Киева. Быть рано говорить о безопасности в этой части нашей страны, бои продолжаются», — сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен настороженно ответил: «Есть то, что говорит Россия, и то, что делает Россия». Президент США Джо Байден сказал о заявлении России о деэскалации: «Посмотрим».

После 34 дней войны Украина обнародовала вчера список, согласно которому Россия потеряла 17 200 жизней, 2 300 танков и бронетехники и 256 самолетов».

Заголовок основного материала: «Киев предупреждает о толчке к распаду Украины». Начальник разведки говорит, что Россия планирует разделить страну на две части как Корею. Зеленский говорит, что Украина готова рассматривать нейтралитет, гарантированный третьими сторонами

Словакия. Газета DENNIK: Россия хочет сосредоточиться только на Донбассе. Смена стратегии уже заметна на поле боя. Он хочет разделить страну на две части, говорят украинцы. ПУТИН ИЗМЕНЯЕТ ПЛАНЫ

Италия. Газета La Stampa, заголовок фото: Отступление России.

Швейцария: Издание «Tages-Anzeiger» статья: «Владимир Путин, по крайней мере, уступает в борьбе за Киев. Война в Украине Россия обещает радикально сократить свои военные действия вокруг украинской столицы. Войска выводятся. Эксперты опасаются, что Путин отправит их на Восточноукраинский фронт».

Подпись фото: «Украинские солдаты смогли оттеснить русских солдат в нескольких местах: украинские воины в Тростянце на востоке Украины»

Турция. Газета Daily Sabah вышла с заголовком: «Стамбул ведет переговоры, чтобы проложить путь к мирному прогрессу в российско-украинской войне. «Мы надеемся, что встречи будут полезны как странам, так и региону», – сказал президент Эрдоган, подчеркнув, что прогресс на переговорах между российской и украинской делегациями в Стамбуле дает надежду на мирный процесс.»

Подпись фото: «Президент Реджеп Тайип Эрдоган открывает украинско-российские переговоры в Стамбуле, Турция, 29 марта 2022 года»

США и Азия. The Wall Street Journal вышел с заголовком «Киев предлагает Москве нейтралитет».

«Переговоры о прекращении войны демонстрируют прогресс, но российские силы продолжают смертельные удары по Украине» – колонка на первой полосе.

Украина и Россия заявили, что добились прогресса в переговорах о прекращении войны, при этом Киев представил свое предложение о нейтральном статусе и гарантиях международной безопасности, поскольку Москва продолжала смертельные удары по Украине, несмотря на обещания сосредоточить свою кампанию на восточном Донбассе.

Хотя последний раунд переговоров, начатый президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, позволил добиться успеха в разработке проекта мирного договора, насилие продолжалось непрерывно, и сообщалось о десятках жертв среди гражданского населения.

В знак прогресса президент России Владимир Путин согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для парафирования договора по завершении переговоров, сказал глава Москвы.

Подпись под фото: «Украинский военный стоит у здания областного правительства в Николаеве, Украина, которое было во вторник поражено ракетой».

«Россия препятствует выходу компаний, занимающихся кредитными картами» главный материал издания.

Западные санкции нарушили почти все части финансовой системы России, но есть одно большое исключение.

Российская система внутренних расчетов продолжала работать бесперебойно после того, как Visa Inc. и MasterCard Inc. отказались. В то время как выход карточных гигантов из России многими на Западе рассматривался как значительный шаг, реальность на местах не была. Большинство российских потребителей никогда не упускали возможности использовать свои растровые и фирменные карты Visa для оплаты вещей внутри страны.

По данным торгового издания Nilson Report, по состоянию на конец 2020 года в России насчитывалось около 197 миллионов карт Mastercard или Visa. Но карты не полагаются на системы сетей США для обработки платежей в России. В течение многих лет они использовали доморощенную систему, контролируемую центральным банком России.

Национальная система платежных карт, известная под российскими инициалами NSPK, управляет финансовой системой, лежащей в основе операций с картами в России, даже для карт с логотипами Visa и Mastercard.

Эта система была частью восьмилетних усилий Москвы, чтобы изолировать российскую экономику от западного финансового давления.

Кремль агрессивно продвигал собственную российскую карточную компанию «Мир», построенную на инфраструктуре НСПК. По данным на сайте Мира, с момента его запуска в 2015 году было выпущено более 100 миллионов карт «Мир».

Устойчивость российской платежной системы – редкая победа президента Владимира Путина в его финансовой войне с Западом. Россия не смогла преодолеть свою зависимость от западного импорта, из-за чего страна остро нуждалась в ключевых деталях для производства. Перед войной Россия накопила 630 миллиардов долларов в резервах, обеспечивающих защиту рубля, но эти усилия были взорваны, когда США и Европейский Союз заморозили активы российского центрального банка.

«Мы обеспечили нашу национальную безопасность в платежном пространстве», — сказала Алма Обаева, глава Национального платежного совета, российской торговой ассоциации.

Отказ от Visa и Mastercard действительно имел одно большое последствие для россиян: во многих случаях их карты теперь не работают за пределами страны.

«Переговоры показывают прогресс, но Россия борется за большее количество территорий» пишет «The New York Times». Фото на первой полосе: «Бойцы одного из украинских боевых отрядов, в том числе добровольцы из США и Великобритании, во вторник в Ирпене под Киевом».

«Киев обещает нейтралитет, если Запад гарантирует его защиту» – заголовок колонки на первой полосе.

Первые признаки значительного прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной появились во вторник, но не было никакого намека на скорейшее прекращение страданий, поскольку Россия, похоже, настроена захватить больше территории на востоке Украины, а чиновники прогнозируют, что нужны недели последующих переговоров. .

После трех часов переговоров в Стамбуле украинские официальные лица заявили, что их страна готова объявить себя постоянно нейтральной, отказавшись от перспективы вступления в НАТО, ключевого требования России и обсудить территориальные претензии России в обмен на «гарантии безопасности» от группы других нации. Помощник президента Украины назвал российскую делегацию «конструктивной», в то время как Россия заявила, что «резко» сократит свою военную активность вокруг Киева, чтобы «повысить взаимное доверие».

Заявление России о деэскалации боевых действий вокруг Киева — даже несмотря на то, что она продолжает наносить удары по другим частям Украины, может быть только положительным блеском того, что военные останавливаются в попытках захватить или окружить столицу. В последние дни украинские контрнаступления вокруг города отбросили российские войска в одни из самых ожесточенных уличных сражений войны, хотя они остаются на расстоянии удара от Киева. Теперь, по словам российских чиновников, целью будет захватить больше территории в восточном регионе Украины на Донбассе, где Россия создала два сепаратистских государства, которые президент Владимир Путин признал в прошлом месяце независимыми, но никакая другая страна официально не признала. Западные чиновники и аналитики по вопросам безопасности предостерегали не воспринимать чистую монету заявления России о ее целях в Киеве или в других местах.

Президент Байден заявил, что не сделает никаких выводов о намерениях России, «пока я не увижу, каковы их действия». Выступая после встречи Белого дома с премьер-министром Сингапура, Байден добавил: «Мы посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают».

«Между тем, — сказал Байден, — мы будем продолжать поддерживать жесткие санкции и будем давать украинским военным способность для защиты».

«На окраине Киева признаки отступления россиян» – репортаж газеты из Ирпеня.

Украинские патрульные обнаружили обугленную технику и заброшенную броню.

Продвинувшись вперед блок за кварталом, украинские солдаты во вторник в разведывательном подразделении нашли повсюду признаки отступающей российской армии: обгоревший бронеавтомобиль, заброшенный бронежилет, украшенный оранжево-черной георгиевской лентой, русским военным символом, и традиционную белизну. выброшенный в лесу.

С чем они не столкнулись, так это с русской армией ни в какой организованной форме. После месяца жестоких уличных боев одно из самых главных сражений в войне завершилось на этой неделе — по крайней мере, — невероятной победой в Ирпене украинских военных.

До вторника украинские силы подавили любое значительное сопротивление России в этой стратегической окраине близ Киева. По словам командира, во второй половине дня произошла перестрелка, когда украинские солдаты уничтожили одинокий российский бронетранспортер в пустом районе.

Но украинские военные по сути отразили Ирпень, город, стратегически и символически важный, поскольку российская армия была ближе всего к Киеву, всего в трех милях. Его успех в отталкивании россиян, возможно, повлиял на мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле во вторник, когда обе стороны достигли того, что, казалось, являлось их наиболее существенным прогрессом на сегодняшний день.

Москва пообещала «в разы» снизить интенсивность своей военной активности вокруг Киева, включающего Ирпень района, фактически признавая, что ее продвижение в столицу застопорилось и по крайней мере в некоторых местах отвергается.

Имея большее количество и вооружение, Россия всегда могла решить совершить очередной штурм Ирпеня. А украинские эксперты по безопасности выразили скептицизм по поводу обещания России отступить. «Они не откажутся от планов захвата столицы», — сказал в интервью бывший секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Тем не менее, некоторые люди считали возвращение Ирпеня моральной победой, даже если в городе будут продолжаться уличные бои, а военные достижения могут быть неопределенными.

Киев всегда был самой большой наградой для российских военных, являясь резиденцией правительства и городом, укоренился как в российской, так и в украинской идентичности.

«The Washington Post». Заголовок «Мероприятие насторожено, поскольку мирные переговоры вызывают надежды».

Фото: «1: Дом и ферма Юрия Юневича на окраине Броваров, пригород Киева, получили серьезные повреждения во время боевых действий между российскими силами и украинскими военными, развернувшими оружие в гражданских районах. 2: Женщина проходит мимо уничтоженной российской военной машины в Броварах»

Заголовок колонки на первой полосе: «Поскольку российские атаки убивают мирных жителей, тактика обороны Киева усугубляет опасность»

Индия. Газета The pionter «Появляется признак перемирия для прекращения войны в Украине». Россия объявляет о сокращении сделки под Киевом, другим городом Украины.

Подпись фото: «Михаил Подоляк, советник президента Украины Владимира Зеленского, который дает свое заявление после переговоров между российской и украинской делегациями во вторник в Стамбуле»

Главный материал: Замечания «шаки» по Украине и Индии Байдену, вероятно, будут отображаться на переговорах 2+2

Война, продолжающаяся в Украине, и высказывания президента США Джо Байдена по поводу «шаткой» позиции Индии по отношению к ней, вероятно, будут доминировать в будущем диалоге «два плюс два» между обороной и внешними делами двух стран в Вашингтоне в следующем месяце. Кроме этих вопросов, 11 апреля министр обороны Раджнат Сингх и министр иностранных дел С. Джайшанкар также рассмотрят ход работы комбината Quad со своими американскими коллегами, сообщили источники во вторник. Четыре страны, включая США, Индию, Австралию и Японию, подсчитали растущую агрессивную позицию Китая в стратегически важном Индо-Тихоокеанском регионе.

Индия и США пересмотрят всю гамму стратегических и оборонных связей в ходе диалога «два плюс два». США стали одним из крупнейших поставщиков оружия в Индию, а в последнее десятилетие цифра достигла отметки в 15 миллиардов долларов.

Китай. Газета «CHINA Daily» вышла с примечанием редактора: China Daily представляет серию анализов, чтобы помочь читателям во всем мире лучше понять, как и почему строит свои взгляды и решения Китай по ситуации в Украине.

«Эксперты: роль НАТО усугубляет кризис в Украине. Блок, созданный со времен холодной войны, «чтобы лучше служить гегемонии США».

Задолго до начала продолжающегося кризиса в Украине Пекин критиковал последовательное расширение НАТО, напоминая миру, что военный блок, возглавляемый Соединенными Штатами, несет ответственность за инициирование и разгар трагедии путем предоставления оружия. Присутствие НАТО должно было закончиться в конце «Холодной войны», у нее есть опыт создания войны, а ее расширение также угрожает миру в Азии, добытый с большим трудом, говорят чиновники и ученые. «Отрицательный опыт Пекина по поводу легитимности НАТО и его частого расширения – это не что-то недавнее, а постоянная и последовательная позиция в последние десятилетия», – сказал Юань Чжэн, заместитель директора Института американских исследований Китайской академии общественных наук.

Вместо того чтобы быть похороненным рядом со своим традиционным соперником — Организацией Варшавского договора — «НАТО превратилась в всеобъемлющую группу, чтобы лучше служить гегемонии США и усиливать взаимозависимость между своими членами в обороне, противодействуя стремлению мира к миру», — сказал Юань.

НАТО созвало саммит по Украине в четверг. Этот день был также 23-й годовщиной начала 78-дневного авиаудара НАТО по Союзной Республике Югославия в 1999 году, нацеленных на все, от медицинских учреждений до школ, убил тысячи человек и оставил почти 1 миллион человек перемещенными.

«Мы не станем о на колени и не будем умолять, мы хотим сохранить память о жертвах, и мы никогда не забудем то, что вы сделали с этой страной и народом», — сказал президент Сербии Александр Вучич на мемориальном мероприятии в четверг.

Еще один материал на первой полосе: «Россия предлагает сократить сделки по мере продолжения переговоров»

Российские военные объявили во вторник, что «фундаментально» сократят операции вблизи Киева, столицы Украины и Чернигова, поскольку переговоры привели к возможному соглашению по прекращению тяжелой войны. Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что этот шаг преследовал цель повысить доверие к переговорам после того, как несколько раундов переговоров не смогли остановить то, что переросло в кровавую кампанию истощения. Фомин возглавляет российскую делегацию, в которую также входит переговорщик Владимир Мединский. , на переговорах с Украиной, которые начались во вторник утром в турецком Стамбуле Это первые переговоры между двумя сторонами лицом к лицу с 7 марта. Украинскую делегацию возглавляет Давид Арахамия, глава политической партии президента Украины Владимира Зеленского в парламенте. Фомин отметил, что Москва решила «принципиально… сократить военную активность в Киеве и наЧерниговщине», чтобы «повысить взаимное доверие и создать условия для дальнейших переговоров». Он не уточнил, что это будет означать с практической точки зрения. Украина предложила принять нейтральный статус с международными гарантиями по защите от нападения. Турция, принимавшая переговоры, заявила, что эти меры являются самым большим прогрессом. Украинские военные заявили, что отметили отвод некоторых сил вокруг Киева и Чернигова.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ