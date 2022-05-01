Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 30 апреля

Главные заголовки: На Западе обеспокоены, что на 9 мая в России объявят о полной военной мобилизации. Путин шокирует заявлением о возможности признания в Косово сербских ультраправых. Швейцарский миллиардер покупает Челси у олигарха Романа Абрамовича за 4,3 млрд франков. Каждый день в Украину возвращаются десятки тысяч человек. Европа переосмысливает отношения Китая на фоне войны в Украине

Британия

«Что реально беспокоит британцев» об этом на первой странице Daily Express. Статья об опросе, показавшая, что «стремительный рост стоимости жизни» является важнейшей проблемой для общественности, а не скандалом на вечеринках партий. Газета сообщает, люди говорят, что исключения партий и должностных лиц из правительства находятся «в конце списка» их беспокойства, а состояние экономики и война в Украине все еще считаются более актуальными проблемами.

Мероприятие опасается, что Путин объявляет полную войну в день празднования победы в России (на 9 мая) – сообщает «Daily Telegraph».

Европа

Австрия. Газета «Der Standard» – печатает на первой полосе вопрос «Кто сделал нас такими зависимыми от российского газа?».

«Постепенно Австрия попала в российскую газовую ловушку, и у этой неудачи много родителей. Однако сейчас они пора платить за это — никто этого не хочет, все обвиняют друг друга. В поисках разгадки между экономикой и политикой».

Газета «KURIER» вышла с заголовком: «Выйти из зависимости от путинского газа до 2027 года – возможно ли?».

Анализ Энергетического агентства находится на рассмотрении

В настоящее время Австрия сильно зависит от поставок газа из России. Газ все еще течет, но это может быстро измениться. Анализ, проведенный Агентством по энергетике, показал Министерству климата, как может работать полный отказ от путинского газа до 2027 года, но можно ли реализовать этот план практически? В то время как авторы исследования защищают предположения, эксперты минклимата и отрасли критически относятся к проекту. Кроме того, правительство стоит перед дилеммой между Газпромом и санкциями ЕС. Россия пока не заявила, будет ли принята новая модель оплаты со счетом в евро и рублях.

Босния и Герцеговина «Oslobodjenje» – «Путин шокировал русофилов»

Боско Якшич, обозреватель и внешнеполитический аналитик газеты заявил «Каналу О», что недавнее заявление президента России Владимира Путина вызвало большое внимание в Белграде и что возможность признания Косово является шоком для сербских пророссийских правых.

— При этом они потеряли бы своего великого святого, покровителя и политически полностью вышли бы из строя. Мы не знаем, произойдет ли это, но важно то, что это раскроет некоторые вещи в Сербии, русофилам будет понятнее, как Путин ведет политику, говорит Якшич.

Дания. Газета «Morgenavisen Jyllands-Posten». Подпись на фото «Инфляция съедает миллиарды на вооружение для вооруженных сил

Медицина Дании с оборонным соглашением добавила дополнительные расходы в размере 3,5 миллиарда долларов в бюджет на 2022 и 2023 годы. Часть денег была потрачена на другие, не нужные вооружения, и теперь рост цен, например, на нефть, оружие и боеприпасы съедят другое, предупреждают эксперты и политики».

Заголовок: «Когда-то цветущий Донбасс на востоке Украины деградировал и разрушен после восьми лет войны. Вскоре регион может быть захвачен Россией».

Литва. «Klaipeda» – «Москва не радует»

Среди старых мореплавателей есть плохая примета – называть корабль тем же именем, что и другое судно с печальной судьбой.

Флагман Черноморского флота России, унаследовавший название корабля от другого самолета, с которым была катастрофа, и большой пожар унес жизни как минимум трех человек. Свидетель этого пожара, Брониус Клима, обрадовался тому, что и вторую «Москву» постигла та же участь.

Подпись под фото: Клайпеда Б. Климас (четвертый справа), служивший на советском Черноморском флоте почти 50 лет назад, сохранил фотоальбом того времени, в котором он запечатлен на палубе крейсера «Москва» среди других моряков.

Газета: «Lietuvos Rytas». Заголовок: «Путин уже воюет с НАТО, а не с Украиной» – Об этом сказал Ходорковский, известный российский бизнесмен, живущий в эмиграции.

Объявление о сборе помощи Украине среди литовцев: ЗВОНИТЕ ТЕЛ. 1415 — ПОДДЕРЖИТЕ УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ

Исландия. Газета «Morgunbladid».

Заголовок: «Сообщают, что Путин рассматривает возможность объявления войны».

Вчера вечером Daily Telegraph сообщила, что считается вероятным, что президент России Владимир Путин официально объявит войну Украине 9 мая.

В этот день Россия отмечает победу СССР над Германией во Второй мировой войне. До сих пор говорили о «специальной военной операции» в России, и российское правительство даже запретило использовать слово «война» в связи с вторжением в Украину. Объявление войны позволило бы русским военным набирать резервистов, а также оставлять новобранцев, призванных в армию, на военную службу еще на год. Это будет тогда, когда будет введено военное положение.

Подпись под фото: «Девочка выглядывает из автобуса в городе Сапорисье, куда в последние дни стекаются беженцы из районов, захваченных российскими военными в Украине».

Италия. «La Stampa» — «La Stampa «Самолеты Путина у границ НАТО» — заголовок

«Вызов Лаврова: «Запад себя обманывает, мы не будем прощать, и санкции нас не остановят», — говорится в другом заголовке.

США: оружие за 24 часа Эвакуация Мариуполя не удалась.

Украинская журналистка Гирич убита при обстреле Киева.

«Украинский президент: осада столицы заставили детей жить под бомбежками».

«Итак, меня хотели убить» — надпись на фото с Зеленским.

«Военная экономика» — таков главный заголовок La Repubblica. «По оценкам МВФ, конфликт дестабилизирует мировой рост».

Заголовки на первой полосе:

Тревожность для Италии ВВП возвращается в минус до -0,2%.

Москва начинает крестаматическую деукраинизацию: напрочь желто-синее из российских городов.

Союз с Ираном для обхода санкций

Зеленский: Меня должны были убить

• Секретное оружие британского SAS (спецназа)

Испания. «La Vanguardia» — Заголовок: «ВОЙНА ПРОТИВ ДИПЛОМАТИИ»

Россия взяла на себя ответственность за новый запуск ракеты по Киеву. Это не было очередное нападение. Российская армия стреляла, зная, что в украинской столице находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, прибывший из Москвы с посреднической попыткой. Это был месседж против дипломатии. На изображении состояние разрушенного Ирпеня, рядом с Киевом.

Газета: «ARA» – «Москва живет между дефицитом и милитаризмом»

Подпись под фото: Когда некоторые товары дорожают, а лекарства заканчиваются, российская столица готовится к военному параду в День Победы – 9 мая. Это день, когда большая часть населения показывает патриотизм во время парада армии.

Швейцария. Газета «Tages-Anzeiger»— «Новая веха для швейцарского энергоснабжения

Энергетический переход в Швейцарии будет успешен только в том случае, если энергия будет гибко производиться и сохраняться по мере необходимости. Первая в Швейцарии промышленная установка по преобразованию энергии в газ у Dietikon ZH способна дольше сохранять электроэнергию от сжигания отходов, используя ее для производства синтетического газа.

Для этого Dietikon используется специальный процесс: сточные воды и отходы используются как сырье для производства метана с нейтральным выбросом CO2. Биометан становится универсальным источником энергии, который, в свою очередь, также может быть превращен в электричество. Компания Limeco впервые использует процесс в Лимматтале в реальных условиях.

Газета «BLICK» – «Украинским школьникам не хватает учителей».

Главная тема: «Швейцарский миллиардер Гансерг Висс покупает футбольный клуб у олигарха Романа Абрамовича. Его консорциум платит 4,3 миллиарда швейцарских франков». Переворот в мире спорта: нечасто выступающий на публике консорциум предпринимателя и посредника власти получил контракт и покупает ведущий лондонский клуб «Челси». На сумму, эквивалентную 4,3 миллиарда швейцарских франков! Гансерг Висс (86) по данным New York Times, он сыграл роль в выборе Джо Байдена (79), которую не следует недооценивать.

Швеция. Aftonbladet, вышла с заголовками на фото:

ВОЙНА МОЖЕТ УДЫЛИТЬСЯ: Аналитики указывают в новом отчете: на расширение серьезного конфликта.

Германия. «Pasauer Neue Presse». Польша поставила Украине 200 танков

Оружие уже на Украине. Германия присылает гаубицы

Газета «FAZ». Подпись под фото: «Разрушение: в четверг вечером в этот строящийся в Киеве жилой дом попала ракета»

Главный материал: «Федеральное правительство: действия России бесчеловечны»

Ракетный обстрел во время визита генсека ООН Гутерриша

Нападение на полевой госпиталь в Мариуполе

Колонка справа: Послание с ракетами

Ракеты, выпущенные по Киеву во время визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, представляют собой четкое послание российского режима остальному миру. Они высказывают, что Москва думает о переговорах, посредниках и визитах высокопоставленных политиков в Украину. Москва желает не мира, а военного решения. И ее цели не ограничиваются южной или восточной Украиной. Путин делает все, что говорит: Украина должна прекратить существование как независимое государство, его национальная идентичность и культура должны быть стерты. Российские пропагандисты открыто заявляют об этом все более пронзительными тонами. Поэтому в споре между Украиной и Россией не может быть компромиссов, приемлемых для обеих сторон, о которых до сих пор мечтают выдающиеся сторонники мира в Германии.

Единственное, что может остановить агрессию Путина – это оружие.

Если у Запада есть веские причины не вмешиваться в сами бои, он должен доставить оружие в Киев в тех масштабах, которые нужны украинским вооруженным силам, и вовремя, чтобы они смогли остановить российские войска, прежде чем они смогут достичь дальнейшего завоевания земли на восток и юг Украина. Сейчас на восточном фронте нет серьезных движений, но это не значит, что нет упорных боев. Нападающие не преуспевают в своем широко объявленном наступлении на Донбассе. Но если Запад не поможет украинцам, они в конечном счете могут быть побеждены благодаря численному превосходству России.

Это также повлияет на остальную Европу. Потому что украинцы защищают не только себя, но и демократическую Европу. И обвиняют в том, что на Западе, особенно в Германии, агрессивная политика кремлевского режима на протяжении многих лет воспринималась недостаточно серьезно правительством Германии.

Газета «Der Tagesspiegel»: Главный материал: «Ежедневно в Украину возвращаются десятки тысяч человек»

Спокойная обстановка на севере побуждает многих беженцев вернуться домой

Большинство немцев за доставку тяжелого вооружения

Азия

Япония. «The Japan Times»

«Европа переосмысливает отношения Китая на фоне войны в Украине»

Война России на Украине вызвала глубокую переоценку в европейских столицах их индивидуальных и коллективных отношений с Китаем.

Столкнувшись с необходимостью быстро решить зависимость от накапливавшейся десятилетиями российской энергетики, чиновники от Рима в Прагу сейчас переоценивают масштабы своих экономических и политических связей с Китаем.

Высшие законодатели в Берлине, признающие, что такая близость с Россией была исторической ошибкой, начинают осознавать опасность повторения ошибки с другим авторитарным режимом, и бьют тревогу по поводу статуса Германии как крупнейшей европейской торговой точки Пекина.

Страны Центральной и Восточной Европы испытывают новые сомнения в мудрости так называемого форума 16+1 с Китаем. И Италия только что усилила свое право вето против иностранных поглощений, направленное против Китая.

На уровне Европейского Союза отношение к Китаю ухудшилось из-за отказа Пекина осудить вторжение России и попытки подорвать трансатлантическое единство, вызванное войной. Виртуальный саммит ЕС-Китай 1 апреля состоялся в контексте того, что человек, знакомый с дискуссиями, назвал все более сложными отношениями.

На фоне войны в Европе ЕС пошел на переговоры с ключевым приоритетом, призвав Китай использовать свое влияние.

Россия должна остановить кровопролитие, сказал он, добавив, что существует серьезная обеспокоенность, что дальнейшее бездействие Китая будет иметь длительное негативное влияние на отношения с ЕС.

После саммита в обращении министерства иностранных дел в Пекине говорится, что президент Си Цзиньпин призвал Европу иметь «автономный» взгляд на Китай, и что решение конфликта заключалось в учете «умных проблем безопасности всех партнеров».

Главный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррелл описал обмен с Китаем как «диалог глухих».

После того, как Си в начале февраля встретился с Владимиром Путиным и объявил о «безграничном партнерстве», Пекин пытался оставаться нейтральным в конфликте, выражая понимание позиции российского президента, даже защищая суверенитет Украины.

В Пекине вряд ли приветствуют нестабильность и потрясения, которые принесла война Путина. Однако, даже если его способность влиять на него ограничена, ЕС утверждает, что у Китая есть уникальные каналы, которые он может использовать для разговора с Путиным.

Латинская Америка

Мексика. «MILENIO» – Заголовок: «Высокое напряжение».

Путин и Зеленский с оружием отправятся на саммит G20

В то время как подтвердилось, что Россия атаковала Киев во время визита генсека ООН, Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили, что готовы посетить саммит G20.

Панама. «La Estrella de Panama»

«Министры иностранных дел Центральной Америки и ЕС будут анализировать конфликт в Украине»

В следующий вторник министры иностранных дел стран Центральной Америки и Карибского бассейна проведут встречу в Панаме с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелсом, чтобы проанализировать, среди прочего, конфликт в Украине.

США и Канада

«The New York Times». Главный материал: «ЕС. Приближение к нефтяному соглашению, пока Россия, по-видимому, колеблется на востоке».

Борьба с сопротивлением, а также логистика

Фото 1: «Киев Ракеты от ночного удара повредили жилой дом в столице».

Фото 2: «Шестовица Украинские воины патрулируют после выведения российской техники из села».

Фото 3: «ХАРЬКОВ Беженцы сбежали во второй по величине город Украины, спасаясь от боев в Русской Лозовой».

«WSJ». Подпись под фото: Спасатели в пятницу обыскали жилой дом в Киеве, в который попала российская ракета. Атака прошла в четверг, когда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил город.

Заголовок: «Устойчивость Украины в войне побуждает союзников увеличить помощь»

Канада. «Calgary Herald» — МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ БЛИЗКИЕ К КОЛОПСУ

«Слишком много общественного гнева, говорит Зеленский»

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ