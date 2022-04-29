Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 29 апреля

Основные темы: «На многих первых полосах есть фотография бывшего британского солдата, убитого во время боевых действий в Украине. США вдвое увеличивает военную помощь Украине. Ракеты на переговорах в Киеве во время визита генсека ООН. Германия готовится к отключению газа.
Газеты Британии и Шотландии
«Metro» сообщает, что семья Скотта Сибли поддерживается министерством иностранных дел вместе с близкими другого пропавшего человека. Дань уважения отцу двух детей нахлынула с тех пор, как появились новости о его смерти, а один бывший товарищ назвал его «духом коммандос до конца», добавляет газета.
Как сообщает Financial Times, президент США Джо Байден пригласил в Конгресс 33 миллиарда долларов (26,5 миллиарда фунтов стерлингов) в виде военной, экономической и гуманитарной помощи для Украины. Газета добавляет, что запрос, скорее всего, будет одобрен американскими законодателями, поскольку на помощь в сфере безопасности зарезервировано более 20 миллиардов долларов. FT считает, что просьба президента США Джо Байдена о дополнительных 33 миллиардах долларов на войну в Украине показывает, что Вашингтон готовится к обостряющемуся затяжному конфликту. Он добавляет, что США проявляют все более упорный подход к войне, несмотря на собственные экономические проблемы.
Правительство Великобритании планирует направить 8000 военнослужащих в Восточную Европу, что Daily Telegraph называет «одним из самых больших развертываний со времен холодной войны». Газета сообщает, что танки, артиллерия, бронетехника и авиация также устремляются для поддержки сил НАТО в регионе. Они участвуют в серии давно запланированных учений, но газета цитирует министра обороны Бена Уоллеса, который сказал, что это «демонстрация солидарности и силы».
The Times также печатает фотографию британского военного над заголовком: Британец погиб на войне в Украине.
«Daily Express» почти повторяет название коллег: «Британец боец погиб в Украине» и печатает фото Скотта Сибли.
Заголовок The Guardian, Байден бросил вызов угрозам со стороны своего российского коллеги Владимира Путина, удвоив помощь США Украине. В документе говорится, что 8,5 млрд долларов будут зарезервированы для экономической поддержки, а 3 млрд долларов будут использованы для гуманитарной помощи.
Подпись под фото: Мальчик играет в разбитом российском военном грузовике в селе Лукашевка Черниговской области.
Шотландская газета The Scotsman тоже продолжает тему английских СМИ и пишет, что британский ветеран погиб на войне в Украине.
The Press и Journal пишет на ту же тему, о гибели британского военного в Украине.
Европа
Австрия. Газета «Der Standard» – «Генсек ООН Гутерриш в местах ужаса» – заголовок над фото.
Во время визита в Украину в четверг Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш останавливался в Бородянке (на фото) и Буче, где российские войска совершили многочисленные зверства.
Две статьи с заголовками:
- Россия усиливает атаки в Украине, генсек ООН призывает к прекращению огня
- Германия готовится к запрету на российский газ
Газета «KURIER» вышла с заголовком: «Новая стратегия: Украина все чаще атакует цели в России».
Бельгия. «De Morgen». Подпись на фото: «»Мы держимся. Россияне не могут продвинуться дальше».
На востоке Украины россияне продолжают преследовать военные и гражданские объекты. Когда такие люди, как эта семья, бегут с линии фронта, их армия упорно борется, защищая Донбасс».
Дания. «POLITIKEN». Колонка: «Путин берет заложников». Остановив импорт российского газа и нефти.
Путин демонстрирует отчаяние в своей бессмысленной войне против Украины. Российский император снова хочет взять заложников – на большем количестве фронтов. Он пытался узаконить свое вторжение в соседнюю страну желанием «освободить» российское меньшинство в Донбассе на востоке Украины. Почему он предпринял в начале войны попытку нападения на украинскую столицу Киев, непонятно и нет никаких причин. И почему он сравнил с землей Мариуполь – один из городов, который он хотел освободить на Донбассе, – тоже не имеет смысла, если только Путин не думает, что после бомб может рассчитывать на любовь от украинцев.
С этой недели Путин прекратит поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они отказываются платить России в рублях. И он накажет Великобританию за передачу оружия для борьбы за оборону Украины. Но как он накажет британские поставки?
Ответ: Он обещает разбомбить столицу Украины Киев.
Оба предложения излучают гнев, но также и панику в путинской войне.
Газета «Morgenavisen Jyllands-Posten». Подпись на рисунке «Флагман, закончившийся на дне Черного моря».
Ирландия. «The Irish Times» — «США усилят военную помощь Украине»
- Россию обвинили в ракетных обстрелах Киева во время визита генсека ООН
- Руководитель Ирландии, Ковени, говорит Ирландия, увеличит свои ежегодные расходы на оборону на 500 миллионов евро
Нидерланды. «Het Parool» – «Россияне спешат окончательно совершить оккупированные территории российскими
- После «освобождения» готовы бюллетени для референдума
- Российский рубль как единственное платежное средство, назначение новых местных администраций, «повышение квалификации» учителей и русский как официальный: Москва пытается быстро обрушить оккупированную территорию Украины.
- На Херсонщине об этом знают не понаслышке.
Италия. «La Stampa» – «Байден, 33 миллиарда, чтобы победить Путина» – такое заглавие. «Белый дом запускает экстраординарное финансирование нового оружия. Столтенберг объявляет о поворотном моменте: «Швеция и Финляндия немедленно вступают в НАТО», — говорится в строке сверху. «Президент США: «Сдаться агрессору будет стоить дороже». А царь угрожает Европе: «Ваша безопасность под угрозой»
«Америка требует от нас тотальной войны» – главная статья.
Внутри на фото: «Ракеты на переговорах».
«Ракеты в ООН» – заголовок на фото в La Repubblica. «Киев подвергся нападению во время визита генсека Гутерриша. Под удар попал населенный пункт у посольства Великобритании. Одессу тоже бомбили, но зенитная артиллерия предотвратила угрозу. Байден просит у Конгресса 33 миллиарда на отправку оружия» – еще одно заглавие.
- «План Путина: расчленить Украину и построить многие пророссийские государства».
- «США и Китай сотрудничают силой» – главная статья.
- Брюссель предупреждает компании: не открывайте счета в рублях
Испания. «La Vanguardia» — Заголовок: «Мариуполь в сто раз то, что было в Буче»
Швейцария. Газета «Tages-Anzeiger»— «Взрывы в Киеве во время визита генсека ООН Гутерре»
Швеция. Aftonbladet, вышла с заголовками на фото:
ВОЙНА В УКРАИНЕ: ПУТИН БЛЕФИРУЕТ, чтобы спасти ПОБЕДУ
Теория: Гениальный план обмануть украинские войска.
Германия. «Pasauer Neue Presse». Подпись под фото: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (слева) встретился сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе визита в центре города взорвались несколько крылатых ракет. Главный секретарь ООН сказал ВВС, что был в шоке.
Главный материал: Шольц: Будьте готовы остановить газ
- Канцлер предупреждает о поездке в Японию
- Комиссия ЕС: никто не будет платить в рублях
Газета «FAZ». Главный материал: «Бундестаг за поставку тяжелого вооружения в Украину»
Еще одно заглавие: «Киев угрожает России нападениями». Советник президента говорит о нападениях на базы
США
«The New York Times». Подпись под фото: «В четверг американский доброволец научил украинских военнослужащих использовать ракету Javelin. В Киеве российская забастовка положила конец неделям затишья.
Главный материал: «БАЙДЕН, ГОВОРИТ О НОВОЙ ПОМОЩИ КИЕВУ НА 33 МЛРД ДОЛЛАРОВ». Он предостерегает не идти «на уступки перед агрессией»
Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ