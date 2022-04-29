Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 29 апреля

Основные темы: «На многих первых полосах есть фотография бывшего британского солдата, убитого во время боевых действий в Украине. США вдвое увеличивает военную помощь Украине. Ракеты на переговорах в Киеве во время визита генсека ООН. Германия готовится к отключению газа.

Газеты Британии и Шотландии

«Metro» сообщает, что семья Скотта Сибли поддерживается министерством иностранных дел вместе с близкими другого пропавшего человека. Дань уважения отцу двух детей нахлынула с тех пор, как появились новости о его смерти, а один бывший товарищ назвал его «духом коммандос до конца», добавляет газета.

Как сообщает Financial Times, президент США Джо Байден пригласил в Конгресс 33 миллиарда долларов (26,5 миллиарда фунтов стерлингов) в виде военной, экономической и гуманитарной помощи для Украины. Газета добавляет, что запрос, скорее всего, будет одобрен американскими законодателями, поскольку на помощь в сфере безопасности зарезервировано более 20 миллиардов долларов. FT считает, что просьба президента США Джо Байдена о дополнительных 33 миллиардах долларов на войну в Украине показывает, что Вашингтон готовится к обостряющемуся затяжному конфликту. Он добавляет, что США проявляют все более упорный подход к войне, несмотря на собственные экономические проблемы.

Правительство Великобритании планирует направить 8000 военнослужащих в Восточную Европу, что Daily Telegraph называет «одним из самых больших развертываний со времен холодной войны». Газета сообщает, что танки, артиллерия, бронетехника и авиация также устремляются для поддержки сил НАТО в регионе. Они участвуют в серии давно запланированных учений, но газета цитирует министра обороны Бена Уоллеса, который сказал, что это «демонстрация солидарности и силы».

The Times также печатает фотографию британского военного над заголовком: Британец погиб на войне в Украине.

«Daily Express» почти повторяет название коллег: «Британец боец ​​погиб в Украине» и печатает фото Скотта Сибли.

Заголовок The Guardian, Байден бросил вызов угрозам со стороны своего российского коллеги Владимира Путина, удвоив помощь США Украине. В документе говорится, что 8,5 млрд долларов будут зарезервированы для экономической поддержки, а 3 млрд долларов будут использованы для гуманитарной помощи.

Подпись под фото: Мальчик играет в разбитом российском военном грузовике в селе Лукашевка Черниговской области.

Шотландская газета The Scotsman тоже продолжает тему английских СМИ и пишет, что британский ветеран погиб на войне в Украине.

The Press и Journal пишет на ту же тему, о гибели британского военного в Украине.

Европа

Австрия. Газета «Der Standard» – «Генсек ООН Гутерриш в местах ужаса» – заголовок над фото.

Во время визита в Украину в четверг Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш останавливался в Бородянке (на фото) и Буче, где российские войска совершили многочисленные зверства.

Две статьи с заголовками:

Россия усиливает атаки в Украине, генсек ООН призывает к прекращению огня

Германия готовится к запрету на российский газ

Газета «KURIER» вышла с заголовком: «Новая стратегия: Украина все чаще атакует цели в России».

Бельгия. «De Morgen». Подпись на фото: «»Мы держимся. Россияне не могут продвинуться дальше».

На востоке Украины россияне продолжают преследовать военные и гражданские объекты. Когда такие люди, как эта семья, бегут с линии фронта, их армия упорно борется, защищая Донбасс».

Дания. «POLITIKEN». Колонка: «Путин берет заложников». Остановив импорт российского газа и нефти.

Путин демонстрирует отчаяние в своей бессмысленной войне против Украины. Российский император снова хочет взять заложников – на большем количестве фронтов. Он пытался узаконить свое вторжение в соседнюю страну желанием «освободить» российское меньшинство в Донбассе на востоке Украины. Почему он предпринял в начале войны попытку нападения на украинскую столицу Киев, непонятно и нет никаких причин. И почему он сравнил с землей Мариуполь – один из городов, который он хотел освободить на Донбассе, – тоже не имеет смысла, если только Путин не думает, что после бомб может рассчитывать на любовь от украинцев.

С этой недели Путин прекратит поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они отказываются платить России в рублях. И он накажет Великобританию за передачу оружия для борьбы за оборону Украины. Но как он накажет британские поставки?

Ответ: Он обещает разбомбить столицу Украины Киев.

Оба предложения излучают гнев, но также и панику в путинской войне.

Газета «Morgenavisen Jyllands-Posten». Подпись на рисунке «Флагман, закончившийся на дне Черного моря».

Ирландия. «The Irish Times» — «США усилят военную помощь Украине»

Россию обвинили в ракетных обстрелах Киева во время визита генсека ООН

Руководитель Ирландии, Ковени, говорит Ирландия, увеличит свои ежегодные расходы на оборону на 500 миллионов евро

Нидерланды. «Het Parool» – «Россияне спешат окончательно совершить оккупированные территории российскими

После «освобождения» готовы бюллетени для референдума

Российский рубль как единственное платежное средство, назначение новых местных администраций, «повышение квалификации» учителей и русский как официальный: Москва пытается быстро обрушить оккупированную территорию Украины.

На Херсонщине об этом знают не понаслышке.

Италия. «La Stampa» – «Байден, 33 миллиарда, чтобы победить Путина» – такое заглавие. «Белый дом запускает экстраординарное финансирование нового оружия. Столтенберг объявляет о поворотном моменте: «Швеция и Финляндия немедленно вступают в НАТО», — говорится в строке сверху. «Президент США: «Сдаться агрессору будет стоить дороже». А царь угрожает Европе: «Ваша безопасность под угрозой»

«Америка требует от нас тотальной войны» – главная статья.

Внутри на фото: «Ракеты на переговорах».

«Ракеты в ООН» – заголовок на фото в La Repubblica. «Киев подвергся нападению во время визита генсека Гутерриша. Под удар попал населенный пункт у посольства Великобритании. Одессу тоже бомбили, но зенитная артиллерия предотвратила угрозу. Байден просит у Конгресса 33 миллиарда на отправку оружия» – еще одно заглавие.

«План Путина: расчленить Украину и построить многие пророссийские государства».

«США и Китай сотрудничают силой» – главная статья.

Брюссель предупреждает компании: не открывайте счета в рублях

Испания. «La Vanguardia» — Заголовок: «Мариуполь в сто раз то, что было в Буче»

Швейцария. Газета «Tages-Anzeiger»— «Взрывы в Киеве во время визита генсека ООН Гутерре»

Швеция. Aftonbladet, вышла с заголовками на фото:

ВОЙНА В УКРАИНЕ: ПУТИН БЛЕФИРУЕТ, чтобы спасти ПОБЕДУ

Теория: Гениальный план обмануть украинские войска.

Германия. «Pasauer Neue Presse». Подпись под фото: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (слева) встретился сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе визита в центре города взорвались несколько крылатых ракет. Главный секретарь ООН сказал ВВС, что был в шоке.

Главный материал: Шольц: Будьте готовы остановить газ

Канцлер предупреждает о поездке в Японию

Комиссия ЕС: никто не будет платить в рублях

Газета «FAZ». Главный материал: «Бундестаг за поставку тяжелого вооружения в Украину»

Еще одно заглавие: «Киев угрожает России нападениями». Советник президента говорит о нападениях на базы

США

«The New York Times». Подпись под фото: «В четверг американский доброволец научил украинских военнослужащих использовать ракету Javelin. В Киеве российская забастовка положила конец неделям затишья.

Главный материал: «БАЙДЕН, ГОВОРИТ О НОВОЙ ПОМОЩИ КИЕВУ НА 33 МЛРД ДОЛЛАРОВ». Он предостерегает не идти «на уступки перед агрессией»

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ