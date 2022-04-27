Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 26 апреля

Украина противостоит российскому вторжению уже 2 месяца. Весь цивилизованный мир поддерживает нашу страну. И первые полосы мировых СМИ подтверждают это изо дня в день.

Британия

Украинки рассказывают об изнасиловании россиян название в The Telegraph.

На первой полосе The Telegraph фотография украинки, закрывшая лицо руками, рассказывает, как ее изнасиловал 19-летний российский солдат в ее селе к северу от Киева. Женщина сказала, что солдаты водили ее по селу, помогая им найти других женщин, а всех протестовавших мужчин убивали.

Второй материал: «Российские исполнители могут выйти на сцену на выпускных, если выступать против Путина».

BBC позволяет российским музыкантам появляться на выпускных баллах при условии, что они публично или приватно выражают противодействие вторжению в Украине.

Организаторы сказали, что они отвергли идею запрета россиян в стиле Уимбелдона, но подчеркнули, что здесь нет места для поклонников Путина.

К международным оркестрам, возвращающимся к первому полному сезону концертов в Королевском Альберт-Холле после пандемии, относится Берлинский филармонический оркестр под руководством Кирилла Петренко, российско-австрийского дирижера.

Другой российский дирижер Василий Петренко, руководитель Королевского филармонического оркестра, тоже должен выступать в течение восьминедельного концертного сезона. Оба Петренко сделал публичные заявления с критикой президента Путина и осуждением российского вторжения в Украину.

Колонка в «Times» c заголовком: «Вторжение стоило России примерно 15 000 жизней». Около 15000 российских военных убиты с момента вторжения в Украину путинским режимом по данным британской разведки.

Европа

Австрия. Газета «Der Standart» – «В бункере с начала войны».

Пять миллионов человек были вынуждены покинуть Украину после нападения России два месяца назад. Многие другие стали беженцами в своей стране, как, например, 13-летний Алекс. Он живет со своей семьей на подземной автостоянке в Харькове с момента начала боевых действий. В последнее время русская армия активизировала атаки на восточноукраинский город.

Газета «KURIER» – «Оружие ради мира?»

РИСКОВАНЫЕ ПОСТАВКИ. Запад хочет вооружить Украину против агрессора тяжелым вооружением. Большое беспокойство заключается в том, что Россия может расценить это как объявление войны

Издание «Salzburger Nachrichten»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА

«Большой неудачник – Владимир Путин»

Марин Ле Пен в Елисейском дворце был подарком от кремлевского джентльмена. Но теперь Европа сможет не сбиться с пути.

Франция и Словения выиграли выборы в воскресенье с проевропейскими и приверженными либеральной демократии политиками: Эммануэлем Макроном, вступающим на второй срок в должности президента Франции, и Робертом Голобом, возглавившим новую партию, одержав убедительную победу в Любляне.

Поэтому победители определены. Проигравшие тоже. Среди них правая экстремистка Марин Ле Пен, хотя она выиграла голоса, ее мечта переехать в Елисейский дворец снова не оправдалась. Проиграл и Янез Янша, желавший восстановить Словению по примеру Венгрии и чьи дни во главе правительства заканчиваются.

И, наконец, даже выигравший выборы в своей стране чуть более трех недель назад сомнительными методами, но абсолютным большинством, оказался в стороне Виктор Орбан.

Но больше всего проиграл Владимир Путин.

Победа Марин Ле Пен стала политическим подарком для военачальника в Кремле. С ней у него был бы французский президент в Совете глав государств и правительств ЕС, который финансово зависит от российских денег для своей партии и идеологически связан с Кремлем на протяжении многих лет. Она могла бы продолжить дело Путина по поводу раскола Европы внутри Союза. И, должно быть, сделал. Первой жертвой стало бы прежнее единство Европы в вопросах санкций.

Поражения Ле Пена и Яншаса в воскресенье знаменуют давно наблюдаемую тенденцию. Правые национальные, правопопулистские и правоконсервативные движения теряют позиции в Европе – это относится к Lega Nord Маттео Сальвини, а также к FPÖ и «Бирюзе» Себастьяну Курцу.

Есть два основных исключения из этого заключения: Польша и Венгрия. В Варшаве Матеуш Моравецкий и его партия ПиС продолжают беспрепятственно возглавлять правящую коалицию. А в Будапеште Виктор Орбан держит поводья крепче, чем когда-либо.

Однако обе они потеряли свою разрушительную силу в Евросоюзе. Их ось разошлась с Украиной войной. Польша не одобряет пропутинскую предвзятость Орбана и обвиняет его в безразличии к судьбе Украины. Орбан – сильный человек в Венгрии, но очень одинокий среди 27 европейских лидеров. Марин Ле Пен заявила, что хочет заключить с ним союз. Теперь ничего не получится. Европа держит курс.

Бельгия. DeMorgen, Украинцы возвращаются в Киев. Наша квартира по-прежнему там, но мы не знаем, как долго.

Италия. «La Stampa» — «Bella Сiao*»-заголовок на фото.

«Маттарелла празднует 25 апреля: смотрю на Украину и думаю о песне партизан»,

«Макрон, война и настоящее наследие европопулистов» – главная статья.

«Бомбы в Приднестровье, новый фронт». «Министерство атаковано в пророссийском регионе. Лавров: угроза третьей мировой войны».

*Bella Сiao

– (Прощай, красавица) – народная итальянская песня, исполнявшаяся участниками движения Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны и получившая широкую мировую известность в конце 1940-х годов.

o Атака в Приднестровье: конфликт рискует перекинуться на Молдову».

o «Поворотный момент Байдена – перезапуск НАТО» – основная статья.

«Рейд против Путина» – надпись на фото «La Repubblica».

«Атака Киева на две нефтебазы в России».

Москва бьет по железным дорогам: «Мы прекратим поставки оружия».

Остин: «Мы должны ослабить Кремль, чтобы избежать дальнейших вторжений».

Лавров: «Реальная опасность третьей мировой войны»

Швеция. Aftonbladet, вышла с заголовками на фото:

БРИТАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ: НАТО НЕ ГОТОВЕ К ВОЙНЕ. Ответ шведского эксперта.

Германия. Газета «FAZ». Главный материал: «Руководство СДПГ призывает Шредера выйти из партии».

Федеральный глава СДПГ Саския Эскен попросила бывшего канцлера Герхарда Шредера выйти из партии. «Абсолютно абсурдным» было то, что Шредер защищал российского правителя Путина от обвинения в военном преступлении, сказал Эскен в понедельник в Берлине. Она выразила желание, чтобы Шредера больше не воспринимали в Германии как бывшего канцлера, то есть как бывшего канцлера, а как бизнесмена. «Он зарабатывает, работая на российские государственные компании», – сказал Эскен. К сожалению,

Шредер не последовал совету руководства СДПГ уйти в отставку с должностей в российских энергетических компаниях. Член Бундестага от СДПГ Мишель Мюнтеферинг призвала свою партию немедленно прекратить принимать членские взносы от Шредера. Это «грязные деньги», – написал Мюнтеферинг. Ранее Шредер заявил The New York Times, что перестанет работать на российские государственные компании, если Россия прекратит поставлять энергию в Германию. Что касается вероятных российских военных преступлений в Буче, Шредер сказал, что он не считает, что они основываются на указании Путина.

Ответственная арбитражная комиссия в подрайоне СДПГ Ганновера получила 14 заявлений от ассоциаций СДПГ о рассмотрении партийного распоряжения против Шредера. Если он не покинет партию заранее, слушания должны пройти в конце мая или начале июня. Он может быть отозван за недостойность.

По обращению FAZ не предоставили никакой информации о том, будет ли изменено оборудование в офисе Шредера в Бундестаге. На своей партийной конференции в минувшие выходные СвДП призвала «канцлеров и федеральных президентов, совершающих оплачиваемые должности в иностранных государственных компаниях в авторитарных государствах, немедленно прекратить финансирование своих офисов за счет налогов».

Материал: «США считают победу Украины возможной»

Москва высылает 40 немецких дипломатов

Baerbock: Россия вредит себе

Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили украинскую столицу Киев в воскресенье, а в понедельник выразили надежду, что Украина выиграет военный конфликт с Россией. Они могут победить, если у них будет правильное оборудование и правильная поддержка. Первый шаг к победе – это вера в то, что вы можете победить», — сказал министр обороны Остин.

Неизвестно, как дальше будет развиваться война, «но мы знаем, что суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин будет на сцене», — заявил министр иностранных дел Блинкен.

В понедельник Россия выслала 40 германских дипломатов. В начале апреля Берлин выслал столько же русских дипломатов. Министр иностранных дел Анналена Бербок (Зеленые) объяснила это бойней в Буче. Теперь МИД России в своем заявлении говорил о «симметричном ответе». Затем Бербок сказал, что федеральное правительство ожидало этого шага, но оно «ни в коем случае не оправдано». 40 членов российских представительств в Германии, высланных немецкой стороной три недели назад, «годами и систематически работали против нашей свободы и против сплоченности общества», им также угрожают украинские беженцы в Германии. Немецкие дипломаты в России, напротив, «вообще ни в чем не повинны были», но с большой самоотдачей служили двусторонним отношениям. Поэтому Россия «продолжает вредить себе» ссылками.

Российские вооруженные силы, вероятно, убили десятки мирных жителей, используя так называемые игольчатые боеприпасы, прежде чем покинуть район Киева. Как сообщила в воскресенье британская газета Guardian, при вскрытии тел в районе Буча были обнаружены остатки типичных металлических стрел.

Колонка слева: «Путин тоже приветствует Макрона»

Первой заграничной поездкой переизбранного президента Франции является Берлин. Эммануэль Макрон обсудил это во время телефонного разговора с федеральным канцлером Олафом Шольцом (SPD) в воскресенье вечером. Также планируется визит в Киев. Если это было полезно, он хотел поехать в украинскую столицу, сказал Макрон во время предвыборной кампании. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Макрона «как настоящего друга Украины» с переизбранием. «Я ценю его поддержку», – сказал он. Макрон решил также поставлять Украине тяжелое вооружение, в частности, артиллерийские установки. Президент подтвердил поставку двенадцати грузовых орудий Цезарь. В понедельник Макрон также получил приветствие от президента России Владимира Путина. Несмотря на «напряженность вокруг Украины», он пожелал ему «удачи», сообщили в Кремле.

Газета: «Der Tagesspiegel» – «Между фронтом и бункером», заголовок на фото.

Большинство бегущих из Украины людей не покидают страну. Они ищут убежища на закате. Но многих тянет оттуда в зону боевых действий снова и снова. Для доставки гуманитарной помощи или в эвакуации. Каждая поездка может быть последней.

Заголовок: «На мариупольском сталелитейном заводе до сих пор застряли мирные жители Нет согласия по коридору ухода. Москва отправляет 40 немецких дипломатов

Швейцария. Газета «Tages-Anzeiger» – «Министры США хотят очень сильно ослабить Россию».

Американцы снова в Киеве. Обещают и дальше вооружать страну.

Значение визита из Вашингтона сложно переоценить: министр иностранных дел Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин встретились в воскресенье с президентом Владимиром Селенским в украинской столице на короткое время. Разговор проходил в секретном месте под самыми строгими мерами безопасности. Незадолго до этого Зеленский провел свою первую с начала войны медиа-конференцию — на одной из станций столичного метро.

В ближайшие дни американские дипломаты снова откроют сообщения в Украине после того, как покинули страну незадолго до начала войны. Президент США Джо Байден назначает нового посла Украины. Визитом и возобновлением дипломатической деятельности американцы сигнализируют о том, что Белый дом полон решимости поддерживать украинцев и на новом этапе войны. После того, как Россия вывела свои войска из Киева и сосредоточила свои силы на востоке Украины, западные союзники Украины все чаще поставляют тяжелое вооружение, чтобы противостоять потенциально продолжительному конфликту.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин четко сформулировал цель стратегии. «Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена тем фактом, что она не способна на такие вещи, как вторжение в Украину», — сказал Остин на пресс-конференции у польской границы по возвращении из Киева. Российская армия значительно сократила свое вооружение и силы, и Соединенные Штаты хотели помешать ей быстро ее восстановить.

Сегодня Ллойд Остин встречается на базе США Рамштайн с министрами обороны стран-союзников для координации дальнейших вооружений Украины.

Азия

Пакистан. Газета «DAWN». Подпись под фото: БОГОДАРОВО (восток Украины): Украинский военнослужащий смотрит на ракету-носитель российской баллистической ракеты, которая упала в поле в понедельник, во время войны и вторжения Москвы в Украину.

США

США. «The New York Times». Подпись под фото: «Украинский солдат встречается с супругой в понедельник в Запорожье. Жена и их дети сбежали из удерживаемого русскими города Токмака».

Главный материал: «США ЗАЯВЛЯЮТ что хотят остановить российскую способность к военным действиям».

В понедельник Соединенные Штаты усилили свое заявление о войне в Украине, заявив — цель Америки состоит не только в том, чтобы помешать российскому вторжению, но и в том, чтобы ослабить Россию, чтобы она больше не могла совершать подобную военную агрессию в любом месте.

Это отражало смелое намерение противостоять России, предоставляя более многочисленное и мощное оружие украинцам, которые борются с российскими войсками с неожиданным упорством, и истощают ресурсы Кремля, лишая президента Владимира Путина надежды на скорую победу.

Американская делегация также объявила, что Соединенные Штаты снова откроют свое посольство в украинской столице Киеве еще один сигнал, направленный на то, чтобы представить Россию как поражение.

Колонка: «Намека на более прямую конфронтацию»

Когда министр обороны Ллойд Дж. Остин III заявил в понедельник, что цель Америки состоит в том, чтобы Россия была настолько «ослаблена», что она больше не имела бы возможности вторгнуться в соседнее государство, он признал трансформацию конфликта из битвы за контроль над Украиной. в войну, в которой Вашингтон напрямую противоборствует Москве.

Президент Байден вступил в войну, настаивая на том, что он не хочет превращать ее в соревнования между Соединенными Штатами и Россией. Скорее, он просто помогал небольшой борющейся демократии защищаться от захвата власти гораздо более мощным соседом. «Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, и мы должны стремиться предотвратить ее», — сказал он в начале марта, только через две недели после начала войны.

Он взял на себя обязательство не допускать участия американских войск в боевых действиях и сопротивлялся введению бесполетной зоны над Украиной, что могло бы привести к прямому бою между американскими и российскими войсками. Однако по мере того, как военные зверства России становились все более очевидными, а потребность Украины в тяжелой бронетехнике росла, границы становились все более размытыми, а риторика — более острой. В то же время, на словах и деле Соединенные Штаты постепенно продвигаются в направлении подрыва российской армии.

Он ввел санкции, явно направленные на то, чтобы помешать российским вооруженным силам разрабатывать и производить новое оружие. Она работала с переменным успехом над сокращением доходов от нефти и газа, двигающих ее военную машину.

Непосредственным толчком к тщательно срежиссированному заявлению г-на Остина о том, что Соединенные Штаты хотят, чтобы «Россия была ослаблена настолько, что она не может делать такие вещи, как вторжение в Украину», как заявили некоторые представители администрации, было то, что президент Украины Владимир Зеленский

Но в долгосрочной перспективе описание господином Остином стратегической цели Америки обязательно укрепит позиции президента Владимира Путина.

«WSJ» — Надпись под фото: «Министр обороны Ллойд Остин заявил, что администрация Байдена хочет, чтобы война в Украине ослабила военную мощь России и предотвратила грядущие вторжения. Наверху: останки подбитого российского танка, оставшегося на обочине дороги в Русанов, Украина.

Заголовок: «США стремятся ослабить Россию, чтобы предотвратить будущую агрессию»

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ