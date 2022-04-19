Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 18 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже почти два месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Битва за Мариуполь и обстрелы Харькова

Кроме этого: Индийские студенты требуют окончания обучения после Украины в Индии и японские рыбаки могут остаться без рыбы из-за России

Великобритания и Шотландия

«Финальное сражение за Мариуполь. Российские войска близки к захвату ключевого города» – с таким заголовком вышла «I».

Сохраняем веру. В Мариуполе идет борьба – заглавие в FT.

Украинских военнослужащих окропляют святой водой церковь в западном городе Львова во время католического пасхального воскресенья

В главном материале The Financial Times предупреждает, что замедление роста, высокая инфляция и война России против Украины угрожают восстановлению мировой экономики после пандемии. Восстановление мировой экономики сталкивается с «двойной опасностью» более слабого роста и высокой инфляции — комбинация, известная как «стагфляция», говорится в статье «Financial Times». В нем сообщается, что правительства сталкиваются с «мрачным» выбором, поскольку выздоровление от коронавируса замедляется и ухудшается войной в Украине.

The Guardian рассказывает, что жизнь на оккупированных ранее территориях, российской армией, начинает восстанавливаться. Заголовок «Очистка после русской оккупации». Галина Музыра ходила своим палисадником, убирая беспорядок, оставленный оккупационными русскими солдатами. «Они припарковали две бронемашины на моей лужайке, — сказала она, указывая на плоский синий забор рядом со своим аккуратным огородом. Рядом, среди кустов черной смородины, был большой кратер. Ее выкрашенная в желтый цвет дача была продирана.

Обломки разбили и деревянную дачу. По словам Музыры, это подарок на день рождения от покойного мужа Николая.

Мы не понимаем, почему русские это сделали. Мы маленькая тихая страна. Если бы не наш президент, я не знаю, что бы мы делали», — добавила она, бросая обломки веток и другой мусор на огонь костра.

Газета «Sunday Express», вышедшая с анонсом материала на полосе и заголовком «Путин запретил Борису въезд в Россию из-за санкций»

Заголовок на первой полосе «The Scotman»: Последняя битва за Мариуполь: украинцы игнорируют крайний срок капитуляции, озвученный Россией

Европа

Франция. Газета «Le Monde». Заголовок: «Украина. Днепр – ключевой город для военных усилий». Подпись под фото: «Днепр, следствие разрушения от удара ракетой по гражданскому объекту».

Издание «Liberation«. Заголовок на фотоколлаже – «Президентский мир за Марин Ле Пен».

Выход из Шенгенской зоны поставил под сомнение франко-германские супруги, союз с Россией..

Дания. Издание «Morgenavisen Jyllands-Posten».

Война Путина в Украине касается не только Украины, но и всех старых советских государств, считают западные эксперты.

Испания. Газета «ARA«. Заголовок: «МАРИЮПОЛЬ ЖДЕТ РЕШАЮЩЕГО БИТВА

Подпись под фото: «Около 2500 украинских солдат сопротивляются на заводе, которое может стать ключевым для переговоров между Россией и Украиной».

Издание «La Vanguardia» — подпись под фото: «Российская ракета, запущенная в Харьков, разрушила кухню солидарности испанского шеф-повара, убив двух добровольцев и ранив четырех».

Заголовок: «Ультиматум Москвы мариупольским бойцам сложить оружие»

Последние украинские войска подтверждают свою волю к сопротивлению. «Мы никогда не сдадимся», — отвечают те, кто все еще сопротивляется в Мариуполе на ультиматум российской армии сдаться перед новым наступлением.

Заголовок: «Российские грузовики стоят в очереди на выезд из ЕС».

Газета «El Mondu». Заголовок: «Последний из Мариуполя – бороться будем до конца»

Португалия. Газета «Público» подпись фото: Война на Украине. В Мариуполе остался последний оплот»

Ирландия. Издание «The Irish Times», Подпись фото: «Прихожане отмечают Вербное воскресенье в украинско-греко-католической церкви в Донекарне, Дублин, действующее по православному календарю».

Главный материал: «Украинские силы обещают сохранить Мариуполь, поскольку Папа Римский призывает к миру на «военную Пасху»

Россия заявила, что войска оцеплены металлургическими заводами стратегического порта.

Зеленский предупредил, что мирные переговоры могут быть сорваны, если защитники будут убиты.

Украина заявила, что ее войска не сдадут России осажденный стратегический порт Мариуполь, поскольку в результате обстрела московскими силами погибли мирные жители в городе Харькове, а Папа Франциск призвал мировых лидеров работать ради мира во время этой «военной Пасхи».

Россия приказала украинским войскам, засевшим на крупном металлургическом заводе в Мариуполе, сложить оружие и оставить это место до 13:00 вчера по местному времени после более чем семи недель российских бомбардировок и уличных боев, превративших город в руины.

«Остатки украинских частей [в Мариуполе] полностью заблокированы на территории меткомбината «Азовсталь». Единственный их шанс спасти свою жизнь – добровольно сложить оружие и сдаться», – заявил официальный представитель Минобороны России Конашенков. Но срок прошел без всяких уступок со стороны украинских войск, в которые, как считается, входят морские пехотинцы и бойцы базирующегося под Мариуполем полка «Азов».

«Город до сих пор не упал», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. «Есть наши вооруженные силы, наши солдаты. Поэтому они будут сражаться до конца».

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что зашедшие в тупик мирные переговоры с Россией могут быть полностью сорваны, если защитники Мариуполя будут убиты. Он попросил западных союзников срочно отправить тяжелое вооружение или оказать дипломатическую поддержку, чтобы помочь положить конец осаде путем военных действий или переговоров.

«Уничтожение всех наших ребят в Мариуполе, чем они сейчас и занимаются, может покончить с любой формой переговоров», — сказал Зеленский, добавив, что «ситуация в Мариуполе остается очень тяжелой — просто бесчеловечной».

«Есть всего два способа повлиять на это. Или наши партнеры передают Украине все необходимое тяжелое вооружение авиацию — и без преувеличения делают это немедленно — чтобы мы могли снизить давление кафиров на Мариуполь и снять блокаду. Или есть путь переговоров, в котором роль наших партнеров тоже должна быть решающей».

Официальные лица в Харькове заявили, что по меньшей мере пять мирных жителей погибли и 13 получили ранения, когда российские снаряды попали в центральный район второго по величине города Украины, который находится всего в 35 км от границы с Россией и за последнюю неделю почти ежедневно терпит артиллерийское обстрелом. Москва также заявила, что ранним утром в воскресенье она запустила ракеты большой дальности, чтобы уничтожить «завод по производству боеприпасов» в городе Бровары под Киевом.

Российские войска ушли из Броваров и других городов недалеко от столицы после нескольких недель боевых действий, таких как Буча, Гостомель и Бородянка — они оставили после себя массовые разрушения и то, что, по словам Украины, является свидетельством потенциальных военных преступлений.

Российское вторжение

Размышляя о российском вторжении, в результате которого погибли тысячи людей и было перемещено более 10 миллионов человек, Папа Франциск вчера заявил, что Украина «сильно испытана насилием и разрушениями жестокой и бессмысленной войны, в которую ее втянули».

«Наши глаза тоже недоверчиво относятся к этой Пасхе войны. Мы видели слишком много крови, слишком много насилия. Наши сердца тоже были наполнены страхом и тоской, потому что многим нашим братьям и сестрам пришлось запереться, чтобы уберечься от бомбежек», — сказал он в обращении примерно до 50 000 человек на площади Святого Петра в Ватикан.

«Да будет решение о мире. . . Пусть лидеры наций услышат мольбы людей о мире».

Прихожане отмечают Вербное воскресенье в украинско-греко-католической церкви в Донекарне, Дублин, действующее по православному календарю.

Грузия. Газета «The Messendger»

Парламентский визит в Украину завершен, делегация возвращается в Грузию

Грузинская парламентская делегация вернулась из Украины 17 апреля. Советник Премьер-министра Грузии Давид Сергиенко оценил визит в Украину как решающий с точки зрения нынешних и будущих отношений между двумя странами.

«Во время планирования визита, конечно, у нас было два ожидания. Во-первых, это было выражение солидарности Грузии со страной. Во-вторых, это позволило бы устранить существующие недоразумения. Встреча в Раде, которая длилась несколько часов, подчеркнула, что эта встреча многое изменила к лучшему. Их отношение с начала и до конца встречи существенно изменилось на положительную сторону.

Большинство недоразумений разъяснилось. Если и оставалось какое-то направление, например, о поддержке или не поддержании санкций, Шалва Папуашвили давал очень четкие и недвусмысленные разъяснения, оказавшиеся для них абсолютно понятными и приемлемыми.

Думаю, можно сказать, что большинство этих вопросов уже закрыто, а если что-то и осталось, то уже на пути к положительному решению», — сказал Сергеенко.

По словам члена «Лело» Анны Нацвили, Руслан Стефанчук попросил грузинскую сторону о двух вещах. Первое состоит в том, чтобы Грузия обсудила двусторонние санкции там, где она видит для этого возможность, а второй — чтобы Грузия сделала шаги, которые Украина уже сделала, включая борьбу с российской пропагандой и дезинформацией.

«Было подчеркнуто, что Грузия не станет черной дырой в обход международных санкций», — заявил Нацвлешвили.

По словам депутата Хатуны Самнидзе, визит в Украину затянулся, но был важным для возобновления отношений между двумя странами.

«После этой встречи я надеюсь, что будет открыта дискуссия, в том числе с оппозицией, о том, что можно сделать для поддержки нашего партнера Украины», — сказал Самнидзе.

Делегация в составе 9 депутатов Парламента Грузии прибыла в Украину 16 апреля. Они посетили украинские города Буча и Ирпень.

Косово. Издание «Koha Ditore». Подпись под фото: «Министерство обороны России подтвердило в воскресенье, что ультиматум о передаче украинских истребителей в стратегически измученный войной город Мариуполь остается в силе. Однако украинские бойцы проигнорировали призывы России сдаться. Президент Украины Владимир Зеленский, назвав ситуацию в Мариуполе «бесчеловечной», призвал страны Запада срочно вмешаться, чтобы бороться с россиянами, покинувшими тысячи людей без еды и элементарных услуг. Сражение за контроль над городом привело к высокой цене осажденных мирных жителей. Взятие под полный контроль Мариуполя позволит российским силам на юге, откуда они пришли через аннексированный Крымский полуостров, установить полноценную наземную связь со своими войсками в Донецкой области, промышленном центре восточной Украины.

Швеция. Издание «Aftonbladet». Заголовок: «АНАЛИЗ ЭКСПЕРТОВ «ТОГДА НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ ПУТИНСКУЮ ВОЙНУ»

Красная линия для заката

«Изменяет все»

Заголовок: «Захватническая война россиян в Украине сильно бьет по шведским демократам».

Израиль. Газета «HAARETZ». Заголовок: «Рабин символизирует еврейское сопротивление в Украине.

Прогуливаясь по разрушенным улицам киевского пригорода Бучи, раввин Моше Азман останавливается, чтобы посмотреть на разбитую машину, обгоревшую почти до неузнаваемости, прежде чем перейти к братской могиле, заполненной телами, завернутыми в пластик.

«Следы массовых военных преступлений российской армии были обнаружены нашими воочию», — написал религиозный лидер в сообщении в приложении для социальных сетей Telegram в начале этого месяца. Пост также содержал видео его пребывания в пригороде, где, по словам властей, сотни мирных жителей были убиты российскими войсками в течение месячной оккупации, прежде чем их вытеснила украинская армия.

То, что президент России Владимир Путин «делает сейчас, – это геноцид против Украины, а также [против] украинцев и евреев», – сказал 56-летний уроженец Санкт-Петербурга, ставший главным раввином Украины, в недавнем интервью «Гаарец» » во время короткого визита в Израиль. в котором он встретился с президентом Исааком Герцогом и обратился к собранию членов его хасидской секты Хабад в Тель-Авиве.

«Путин сказал, что украинской нации не существует, значит, он хочет это стереть», — сказал Азман. «Мы, евреи, прошедшие Холокост и знающие, что такое геноцид, должны помочь победить этот фашизм».

С момента начала вторжения 24 февраля Азман активно сопротивлялся заявлениям России о войне. Он разместил в Telegram серию воинственных видеороликов.

На фото: Раввин Моше Азман

Турция. Газета «DAILY SABAH»

Подпись под фото: «Местный житель смотрит на здание, поврежденное при вторжении России в Украину, в Мариуполе, Украина, 16 апреля 2022 года».

Колонка слева: «Россия себе постелила в Украине»

Американский ученый-неоконсерватор Роберт Каган говорит, что «глобальная сила и влияние, которые характеризовали большую часть эпохи после холодной войны и до сих пор руководят миром», — это Соединенные Штаты Америки, «единственная по-настоящему глобальная сверхдержава во время холодной войны». По словам Кагана, Америка с ее безграничным богатством, могуществом и крупными международными союзами создала глобальную гегемонию. Он говорит, что гегемония была создана распадом русского Союза; это лишь усугубило глобальную гегемонию США.

Этот короткий абзац прекрасно резюмирует, как преступную войну, объявленную президентом России Владимиром Путиным Украине, спровоцировали НАТО (единственной сверхдержавой и ее многочисленными международными союзниками) и почему она, вероятно, не закончится в ближайшее время.

Господин Каган вызывающе пишет в своей статье Foreign Affairs (Цена гегемонии), что США не пытались заполнить образовавшийся после распада Советского Союза вакуум; напротив, страны Восточной Европы, включая Украину, видели в НАТО путь бегства от русского и советского империализма. Они полагали, что союз с Вашингтоном спасет их от русского ига.

Колонка справа: «БЕЗМУЖСКАЯ» СИТУАЦИЯ В МАРИУПОЛЕ, РОССИЯ ТРЕБУЕТ ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Мариуполе «бесчеловечной» и призвал Запад немедленно предоставить тяжелое вооружение, поскольку Россия заявила, что контролирует почти весь стратегический портовый город, и призвала его последних защитников сдаться. Москва заявила, что украинские силы в городе должны сложить оружие к воскресенью после того, как недели относительного покоя в Киеве были прерваны восстановленными российскими авиаударами. Канцлер Австрии, первый европейский лидер, лично встретившийся с президентом России Владимиром Путиным с начала вторжения, сказал, что, по его мнению, российский президент считает, что выиграет войну в Украине.

Но на юге опустошенный город Мариуполь стал символом неожиданно упорного сопротивления Украины после того, как 24 февраля российские войска вторглись на территорию бывшей советской республики.

Азия и Латинская Америка

Индия. Газета «The Pioneer». Статья: «Вынужденные бежать из Украины студенты призывают правительство разрешить им закончить MBBS* в Индии»

Группа студентов, вынужденных вернуться с разрушенной войной Украины в Индию, собралась вместе со своими родителями в Джантар-Мантаре в воскресенье, чтобы настаивать на их поступлении в индийские медицинские институты.

Около 300 родителей и студентов со всей страны в рамках Ассоциации родителей студентов MBBS Украины (PAUMS) обратились к правительству с просьбой обеспечить зачисление эвакуированных в индийские институты для завершения их образования. Президент PAUMS Р.Б. Гупта сообщил представителям СМИ, что правительство планирует принять этих студентов в Польшу, Венгрию и европейские страны, где плата за обучение намного выше и более-менее похожа на индийские частные медицинские колледжи. «Мы все из семей среднего класса, которые не могут позволить себе гонорары. Поэтому мы собрались здесь, чтобы просить премьер-министра Нарендру Моди о размещении этих детей в индийских медицинских колледжах», — сказал он.

Он сказал, что правительство должно спасти карьеры, своих детей, как они спасли свою жизнь и вернули их из Украины.

Гупта сказал, что ассоциация родителей также встретилась на прошлой неделе с главой Национального медицинского совета Сандживом Шармой. «Он заверил нас, что как только правительство разрешит, совет приспособит детей», — сказал Гупта.

Большинство индийских студентов, которые вынуждены были покинуть Украину, проходили курс MBBS;

Ранее главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи обратилась к премьер-министру с просьбой помочь студентам, вернувшимся в Бенгалию из Украины. Она обратилась к премьер-министру с просьбой гарантировать этим студентам поступление в индийские университеты и окончание медицинского обучения.

Национальная медицинская комиссия в сообщении от 4 марта заявила, что иностранные выпускники медицинских вузов, стажировка которых отложена из-за неотложных обстоятельств, таких как война, имеют право пройти остаток своей интернатуры в Индии, но нет направления для обучающихся на начальных курсах.

* Бакалавр медицины и бакалавр хирургии

Япония. Газета «The Japan Times». Подпись под фото: «Сайру сортируют в порту Ханасаки в Немуро, Хоккайдо, в сентябре. Японская рыбная промышленность нуждается в Москве для стола для ежегодных переговоров, касающихся таких продуктов, как лосось, водоросли и тихоокеанская сайра, в одних из самых богатых рыболовных угодий мира.

«Немуро затаило дыхание во время переговоров о рыбалке. Город, где Москва является ключом к выживанию».

Японский рыбак Цуруюки Хансаку едва окончил школу, как отсидел 10 месяцев в советской тюрьме, арестованный в море на лодке своего отца за ловлю трески на территории, которую россияне считали своей территорией.

Севовладеющий житель северного японского рыбацкого городка Немуро, которому сейчас 79 лет, все еще находится в напряжении из-за влияния Москвы на состояние его семейного рыболовного бизнеса и его родного города.

Поскольку российско-японские отношения разрушаются из-за кризиса в Украине, ни одна японская община не почувствовала на себе его последствия так, как далеко раскинувшаяся от центра Немуро.

В этот раз беспокойство вызывает судьба ежегодных переговоров между правительствами двух стран по установлению квоты для Японии на отлов лосося и форели, рожденных в реке Амур.

Так называемые лососево-форельные переговоры проходят с 1957 года и обычно завершаются до марта, поэтому до традиционного начала сезона дрифтерного промысла 10 апреля оставалось достаточно времени. Но в этом году они еще не завершены.

Инсайдеры японского правительства и отрасли говорят, что задержка является демонстрацией гнева Москвы по поводу экономических санкций, которые Токио ввел вместе со своими союзниками после вторжения России в Украину.

Японская рыбная промышленность также нуждается в встрече с Москвой за столом для проведения трех других ежегодных переговоров, касающихся таких продуктов, как ламинария и сайра, некоторых из богатейших рыболовных угодий мира. «Если мы не сможем ловить рыбу, мы не можем здесь жить», — сказал Хансаку, чья компания сейчас преимущественно ловит и перерабатывает тихоокеанскую сайру у себя дома на прошлой неделе. «Для нас это вопрос выживания.

«Ежегодный сезон дрифтерной ловли лосося и форели в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии длится с апреля по июнь. Токио необходимо разрешение Москвы на вылов рыбы даже в пределах своей ИЭЗ из-за взаимного соглашения, предоставляющего права на рыбу в стране происхождения. Министры правительства Японии не получили обновленную информацию о продолжении переговоров, которые начались пятый день в пятницу.

Экономика Немуро, города с населением 24 000 человек на далеком восточном краю острова Хоккайдо, сильно зависит от России, как в плане рыбалки, так и из-за мер русских лодок, несмотря на десятилетия споров по поводу четырех островов в регионе.

После поражения Японии во Второй мировой войне Москва взяла под свой контроль тянущиеся от Немуро острова, что Токио до сих пор считает незаконной оккупацией. Многие бывшие жители этих островов, известные как Северные территории в Японии и Южные Курилы в России, поселились в Немуро. Территориальная ссора — главная причина, по которой Япония и Россия до сих пор не подписали послевоенный мирный договор.

Сайру сортируют в порту Ханасаки в Немуро, Хоккайдо, в сентябре. Японская рыбная промышленность нуждается в Москве для стола для ежегодных переговоров, касающихся таких продуктов, как лосось, водоросли и тихоокеанская сайра, в одних из самых богатых рыболовных угодий мира.

Кувейт. Газета Kuwait Times. Подпись под фото: «ХАРЬКОВ: Пожарные пытаются погасить пожар в жилом доме после обстрела в центре Харькова 17 апреля 2022 года на фоне российского вторжения в Украину».

Статья «Премьер-министр Украины заявил в воскресенье, что стратегический портовый город Мариуполь «не упал» и что окруженные силы, защищающие город от нападения России, будут «бороться до конца». Премьер-министр Денис Шмигаль говорил с корреспондентом ABC «На этой неделе» спустя несколько часов после того, как истек срок действия российского ультиматума о сдаче этих боевиков, которые засели в похожем на крепость металлургическом заводе.

«Город еще не упал», — сказал он. «Есть наши вооруженные силы, наши солдаты. Поэтому они будут сражаться до конца». В знак безысходной ситуации, в которой оказались оцеплены силы, президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что если они будут убиты, мирные переговоры с Москвой будут сорваны.

Президент России Владимир Путин уже заявил, что переговоры зашли в тупик. Шмигаль заявил в воскресенье, что Украина хочет дипломатического решения «если это возможно», но добавил: «Если россияне не захотят переговоров, мы будем бороться до конца, безусловно. Мы не сдадимся. «Мы не покинем нашу страну, наши семьи, нашу землю. Мы будем бороться до конца».

На вопрос о сообщении о том, что Путин считает, что Россия выиграет войну, Шмигаль ответил – нет.

ОАЕ. Издание «Khaleej Times». Подпись под фото: «Знамя Украины висит на проволоке перед многоквартирным домом, разрушенным Россией в Мариуполе».

Заголовок: «Украина обещает защищать Мариуполь

Россияне окружают группу скрывшихся на металлургическом заводе боевиков

Уругвай. «El Paus» Главный материал. «Правительственная коалиция и ФА столкнулись из-за осуждения России».

Споры на международном форуме из-за позиции киршнеризма* и его союзников

Предложение, осуждающее Россию за ее вторжение в Украину, разделило правительственную коалицию и Широкий фронт на парламентской ассамблее EuroLat на прошлой неделе в Буэнос-Айресе. Этот форум, объединяющий законодателей из Европы и Латинской Америки, не смог прийти к консенсусу относительно голосования ни по одному предложению, во многом из-за оппозиции киршнеризма.

Делегаты Национальной партии, Партии Колорадо и Открытого Кабильдо, присутствовавшие на ассамблее Евролата, раскритиковали тот факт, что Широкий фронт присоединился к киршнеризму и не поддержал предложение, осуждающее Россию, аналогичное предложению Организации Объединенных Наций, за которое проголосовал Урувай.

На ассамблее Евролата было представлено четыре предложения. Первую продвигал испанский депутат, резко осудивший российское вторжение и указавший, что «международное сообщество обеспечит привлечение к ответственности лиц, совершивших военные преступления». У этого не было голосов, чтобы пройти. Не набрала большинства и второе предложение, тоже европейское, осуждающее Россию.

Параллельно группа левых партий в Латинской Америке выступила с собственной инициативой, осуждающей «агрессию» России против Украины.

Поскольку ни один из трех не имел большинства, европейцы подали четвертое предложение, основанное на осуждающей Россию декларации, одобренной ООН. Это было то, что было ближе к уходу, но Киршнеризм и Широкий фронт среди других групп не поддержали его.

*Киршнеризм — это левоцентристское политическое движение

США и Канада

«The New York Times». Подпись под фото: «Харьков, Украина, в воскресенье, когда российские ракеты продолжали обстреливать город. Москва стремится к контролю над востоком Украины».

Заголовок: «СУДЬБА МАРИУПОЛЯ РЕШАЕТСЯ НА БИТВЕ НА СТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Последний рубеж Украины в критическом городе

Украина — После нескольких недель артиллерийских обстрелов и бомбардировок российская осада важнейшего украинского портового города Мариуполя завершилась последним сражением нескольких тысяч украинских военнослужащих, спрятавшихся в раскинувшемся сталеварном заводе тлеющий, примыкающий к морю. .

Россия дала украинским боевикам в Мариуполе до утра воскресенья, чтобы они сложили оружие или были уничтожены. В воскресенье силы на заводе проигнорировали крайний срок и украинские официальные лица пообещали, что не сдадутся. В ответ российское наступление усилилось: по городу попали ракеты и бомбы, а рядом с заводом произошли новые атаки, заявили украинские военные.

Столкновение на сталелитейном заводе «Азовсталь» недалеко от мариупольского порта стало последней линией обороны Украины, которая не позволяет России захватить стратегически важный сухопутный мост между ее цитаделью в Крыму и восточной Украиной, которую Россия изо всех сил пытается контролировать. Захват Мариуполя станет великой победой России, которая усилит ее стремление к господству на востоке Украины, отрежет важный украинский порт и укрепит боевой дух российских войск.

Но украинские официальные лица заявили в воскресенье, что борьба за Мариуполь не окончена, которая на два месяца сковала российские войска и ресурсы, необходимые в других местах.

«Город еще не упал», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире ABC News в эфире.

Первая колонка справа: «Жестокость захватчиков имеет глубокие корни»

На фотографии из киевского пригорода Бучи, Украина, женщина стоит во дворе домов, закрывая рукой рот от ужаса, перед ней разбросаны тела трех мертвых гражданских. Когда Асет Чад увидела эту фотографию, она начала дрожать и вернулась на 22 года назад.

В феврале 2000 года она вошла во двор своего соседа в Чечне и увидела тела трех мужчин и женщины, в которых неоднократно стреляли на глазах ее 8-летней дочери. Российские солдаты подметили их деревню и убили по меньшей мере 60 человек, изнасиловали по меньшей мере шесть женщин и ограбили золотые зубы жертв, обнаружили наблюдатели по правам человека.

«У меня самые страшные воспоминания», — сказала в телефонном интервью госпожа Чад, которая сейчас живет в Нью-Йорке. «Я вижу именно то, что происходит: я вижу ту же армию, ту самую русскую тактику, которую они используют, дегуманизируя людей».

Жестокость войны Москвы с Украиной имеет две разные формы, знакомые тем, кто видел российские военные действия в других местах.

Существует программное насилие, осуществляемое российскими бомбами и ракетами против мирных жителей, а также военных объектов, призванное деморализовать так же, как и поражение. Эти атаки напоминают об уничтожении с воздуха столицы Чечни Грозного в 1999 и 2000 годах и опорном пункте сирийских повстанцев Алеппо в 2016 году.

А еще — жестокость отдельных солдат и подразделений, ужасы Бучи, похоже, происходят непосредственно из побоев поколения назад в деревне Чад Нови Алди.

Гибель гражданского населения и преступления, совершенные солдатами, фигурируют в каждой войне, не в последнюю очередь в той, что воевали Соединенные Штаты в последние десятилетия во Вьетнаме, Афганистане и Ираке.

Всегда было трудно объяснить, почему солдаты совершают зверства или описать, как приказы командиров, военная культура, национальная пропаганда, разочарование на поле боя и индивидуальная злоба могут объединиться, чтобы создать такие ужасы.

Однако в России подобные действия редко расследуются или даже признаются, не говоря уже о наказаниях.

Издание «WP». Подпись под фото: ВВЕРХ: Жители Мариуполя, Украина, стоят в воскресенье во дворе жилого дома, разрушенного во время войны с Россией. ДЕЛО: Пророссийские войска ведут танки под Мариуполем в воскресенье. Премьер-министр Украины заявил, что ее вооруженные силы будут «бороться до конца» против российских оккупантов в южном портовом городе».

Заголовок главного материала: «В ближайшее время ожидается захват Мариуполя россиянами»

Последняя осада в важном портовом городе

Контроль станет поворотным моментом в Украине

Украинские силы проигнорировали требования России сдаться в ключевом портовом городе Мариуполе до крайнего срока в воскресенье, хотя ситуация выглядела безрадостной, поскольку силы оставались покрытыми в разбомбленном городе, где десятки тысяч застрявших мирных жителей трудно получают доступ к предметам первой необходимости.

Аналитики ожидают, что Россия вскоре захватит разоренный город, переориентировав свою военную мощь на восточный регион Украины после неудачной попытки захватить столицу Киев.

Битва за контроль над восточными и южными городами является последним этапом войны, который длится уже восьмую неделю, поскольку Россия пытается укрепить свой контроль над территорией, что обеспечивает стратегически важные точки доступа к Черному морю и дальше. Тем временем украинские лидеры в воскресных новостных программах призвали к дополнительной поддержке США.

Официальные лица заявили, что осажденные города, включая Мариуполь, остаются под их контролем, но описали условия как все более тяжелые.

«Город еще не упал», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в воскресенье в программе «На этой неделе» на канале ABC. «Есть наши вооруженные силы, наши солдаты. Поэтому они будут сражаться до конца».

Россия дала украинским силам в Мариуполе крайний срок – 6 утра по местному времени в воскресенье (23:00 в субботу) для капитуляции. Россия заявила, что транслирует свои приказы каждые 30 минут в течение ночи и пообещала гарантировать жизнь тем, кто сдаст оружие в течение пяти часов сразу после крайнего срока, сообщают государственные СМИ.

Газета «The Los Angeles Times»

Подпись под фото 1: «В ЦЕНТРЕ Харькова украинские военнослужащие убегают в прикрытие во время обстрелов, которые, по словам чиновников, погибли пять человек и десятки получили ранения. Шеф Chef José Andrés’ сообщил, что четверо ее сотрудников получили ранения».

Подпись под фото 2: «УКРАИНЦЫ на богослужении в церкви Серафима Саровского

были преимущественно женщины. Церковь расположена на окраине восточного города Славянска».

Заголовок: «Дыхание покоя среди войны Поскольку бои приближаются, Вербное воскресенье в православной церкви дает утешение даже тем, кто обычно не ходит»

Заголовок: «Украинцы не сдаются в осажденном Мариуполе»

Газета «WSJ» Подпись под фото: «СВЯТЫЙ ДЕНЬ: Воскресенье было православным Вербным воскресеньем в Украине; Месса в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве»

Главный материал: «Россия и Украина наращивают силы для нового этапа на Востоке».

Действия на востоке Украины и вокруг нее в последние дни готовят почву для новой фазы наступления Москвы, которая, вероятно, будет сильно отличаться от тех боев, которые характеризовали последние два месяца.

На этот раз вооруженные силы двух стран будут действовать на открытой местности, хорошо подходящей для массированных сил и бронетехники. Российские войска также будут бороться в непосредственной близости от своих баз на западе России, что дает им короткие пути снабжения, а на территории их командиров лучше осведомлены. В первые недели войны Украине удалось помешать наступлению россиян на Киев и других северных частях страны, используя небольшие подразделения, вооруженные противотанковым оружием, для засады на неподготовленные российские колонны.

Будущие битвы, скорее всего, будут более традиционными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

неделю, что русские войска изменяют свою стратегию. Они укрепляют свои силы, чтобы еще больше наступать на востоке.

«Сейчас можно почти сказать, что это совершенно новая война», — сказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, предусматривающий «классическое наступление сталью на сталь с тяжелой огневой мощью».

Западные официальные лица и военные эксперты заявили, что главная цель России – попытаться отрезать некоторые из лучших сил Украины, которые расположены напротив оккупированных Россией районов Донбасса на юго-востоке Украины.

Для этого российские войска продвигаются на юг из района близ Харькова, а также, как ожидается, будут продвигаться на севере Мариуполя, если они завершат захват этого портового города на Азовском море.

Украинские силы пытаются помешать наступлению россиян с севера, неоднократно нанося удары по российским войскам в районе Изюма, и отчаянно пытаются удержать Мариуполь.

Колонка: «Мариуполь исключает призывы Москвы»

Откажитесь от давления на капитуляцию, поскольку Зеленский говорит, что штурм закончит мирные переговоры.

Канада. Газета The Free Press Подпись под фото: «Местный житель смотрит на жилой дом, поврежденный российской артиллерией.

Заголовок: Солдаты бросают вызов русскому ультиматуму сдаться или погибнуть. Мариуполь сейчас борьба до конца»