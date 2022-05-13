Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 12 мая

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже третий месяц не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Великобритания

Фотография Бориса Джонсона, плывущего по озеру со шведским премьер-министром, сопровождает статью Daily Telegraph об оборонном пакте, который означает, что Великобритания направит солдат для защиты Швеции и Финляндии в случае вторжения России. Газета цитирует твит Джонсона: «Мы в буквальном и переносном смысле в одной лодке» Новые пакты о взаимной обороне Великобритании со Швецией и Финляндией освещает Daily Telegraph, которая описывает соглашения как предупредительный выстрел в Москву на случай, если у нее возникнет соблазн вторгнуться в две страны.

Как отмечает Times, премьер-министр является первым лидером, прямо заявившим о военной поддержке двух скандинавских стран. В нем добавляется, что Джонсон сказал, что Великобритания «очень серьезно» рассмотрит возможность размещения ядерного оружия для защиты Швеции и Финляндии. Соглашения были подписаны вчера Борисом Джонсоном.

Интернет сайты:

Daily Mail рассматривает этот шаг как новый этап роли Великобритании в мобилизации оппозиции России, тогда как Sun называет это «приветствием двумя пальцами» Владимиру Путину.

«Угольные бомбы» вызовут климатическую катастрофу» — это предупреждение размером с плакат на обложке «Guardian». Газета расследует «масштабные проекты», запланированные нефтегазовыми компаниями, угрожающими усугубить климатический кризис. Издание обвиняет фирмы в том, что они наживаются «по мере того, как мир горит»

Заголовок анонс: «Российские военные, обвиняемые в убийстве мирных жителей должны, первыми, предстать перед судом за военные преступления»

«Independent» — «Смотря в ад», Ким Сенгупта* слышит мольбы солдат Мариуполя

*редактор по вопросам обороны и безопасности The Independen

Европа

Австрия. Газета «Der Standart» вышла со статьей: «Украинская область обратилась в Кремль с просьбой об аннексии»

Поставки газа замедлились, но Австрия пока сообщает о неуменьшении поставок из России

Оккупационные власти захваченного российскими войсками украинского города Херсона в среду официально обратились в Москву с просьбой принять ее в состав РФ. В Кремле заявили, что херсонцы могут решить свою судьбу

решать свободно, но правовая основа должна быть сохранена. Херсон на юге Украины считается стратегически важным, поскольку через город проходит сухопутный коридор между Крымским полуостровом и Донбассом, который стремится Москва.

Между тем, Украина в среду перерезала ключевой газопровод вблизи города Луганск на востоке страны, через который российский газ поступает в Западную Европу, из-за войны войны. В Австрии поставки газа из России пока не уменьшаются

Однако Леонор Гевесслер (Зеленые) из Министерства энергетики говорит, что они готовы к чрезвычайным ситуациям. Количество повлиявшего газа можно заменить через другие линии

«Kleine Zeitung» — анонс статьи «Украинский кризис был большой темой на Конгрессе УЕФА в Вене, но некоторые вопросы остались без ответа».

Дания. Газета «Morgenavisen Jyllands-Posten» заголовки на первой полосе.

Североатлантический союз положил конец добрососедству, которое Финляндия долго сохраняла для России.

«POLITIKEN» – подпись под фото: «600 человек ютились на одной из станций метро, ​​где они прячутся от бомб и войны, где стираются границы между днем ​​и ночью. Некоторые живут там по два месяца.

Харьковское подземелье: «Здесь ты живешь так близко, что стараешься не смотреть на других»

Франция. «Le Monde» «Украинская военная тактика по срыву российской ударной группировки»

Италия. «La Stampa» заголовок на фото: «Азовсталь в огне». Танки атакуют Мариупольский металлургический комбинат. Дружина украинских солдат была принята Папой Римским.

«Драконы в США: стол для мира»

«Россия больше не Голиаф, мы работаем над прекращением огня». Но Белый дом опасается эскалации»

«Дипломатический способ» – это заглавие La Repubblica на фото.

«Драги ищут поддержку Байдена на европейской линии: переговоры по перемирию с Москвой».

Карта Макрона: Диалог с СИ, чтобы заставить Путина остановиться.

Орбан блокирует штрафы, чтобы предотвратить газовый эмбарго

«Группа российских хакеров утверждает, что напала на итальянские институциональные сайты».

Нидерланды. «Trouw»— «После русской оккупации»

В Харькове и окружающем районе сфотографировал разрушительный эффект бурлящей войны. Город в течение недель был под обстрелом из русской армии, закрепившейся в пригороде и селах по городу. Украинская армия отбросила россиян вспять. Эта женщина уехала из недавно освобожденной Руски Лозовую, к северу от Харькова. Сейчас в основном люди старшего возраста нуждаются в медицинской помощи.

Испания. «La Vanguardia» — «ПОСЛЕДНИЕ В АЗОВСТАЛЕ»

Полк «Азов» украинской армии вчера обнародовал изображение раненых боевиков на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, осажденном российскими войсками, чтобы показать драматические санитарные условия, в которых они оказались. Украинская армия успешно контратаковала Харьков, а россияне готовятся к аннексии Херсона

Газета «ABC» – подпись под фото: «Фронтовые госпитали для войны, которая становится хронической.

Раненые военные и гражданские жертвы боевых действий на Донбассе живут вместе в импровизированных центрах

Люксембург «Luxemburger Wort» – «Несмотря на операцию клапана сердца на фронте, Евгений Яранцев возглавляет украинский отряд бойцов-одиночек»

Евгений Яранцев не видит себя героем. 54-летний мужчина является командиром Украинского отряда разведки и бойцов-одиночек, которые до сих пор дислоцируются на передовой. В апреле его рота понесла большие потери в ожесточенных боях за город Лиман на северном фланге Донбасского фронта: 17 погибших, один пленник и 24 раненых, почти половина их бойцов. «Как только мы пришли, началось большое наступление россиян», – рассказывает репортеру «Слова» Дмитрий Дурнев Ярацев, которому за три недели до начала войны пришлось перенести операцию на сердечный клапан. Когда-то у него были хорошие связи в нынешней враждебной стране: у него русский паспорт, его сестра живет в Санкт-Петербурге. Но когда Россия оккупировала Крым в 2014 году, Евгений Яранцев воевал в добровольческом батальоне.

Швейцария. «Tages-Anzeiger». Заголовок: «Россия вводит санкции против энергетических компаний»

77-й день войны Белгородская и Курская области России вблизи границы с Украиной сообщили о возобновлении обстрелов из соседней страны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, еще трое получили ранения. Независимо проверить информацию не удалось, между тем Россия ввела санкции против более 30 энергетических компаний ЕС, США и Сингапура.

Турция. «Daily Sabah» «Восстановление многосторонних переговоров по решению проблемы Украины»

Переговоры между Турцией, Россией, Украиной и ООН могут продолжиться в контексте создания гуманитарной контактной группы в ближайшие дни, говорят источники после возобновления российского вторжения в Украину.

Чтобы прекратить войну между Россией и Украиной, дипломатические источники заявили, что может состояться встреча в рамках гуманитарной контактной группы между Турцией, Россией, Украиной и ООН. Анкара взяла на себя роль медитатора по прекращению огня в российско-украинской войне.

Дипломатические источники подчеркнули, что на фоне продолжающегося конфликта переговорный процесс продолжается. Отмечалось, что между лидерами и делегациями двух стран идет интенсивный диалог.

С первого момента кризиса Турция курсировала между Киевом и Москвой. Однако ситуация на местах ухудшилась еще больше, поскольку ожидалось, что полный мир будет достигнут благодаря дипломатическому контакту. дипломматические источники обратили внимание на важную встречу, которая ожидается в скором времени.

Отмечается, что ООН внесла предложение создать гуманитарную контактную группу, источники добавили: «В ближайшие дни переговоры между Турцией, Россией, Украиной и ООН могут продолжиться в этом контексте. Между сторонами могут быть проведены технические встречи.

Дипломатические источники также обратили внимание на аспекты гарантии безопасности

переговоры о прекращении огня

Турция является одной из самых активных стран, которая пытается обеспечить постоянное прекращение огня между Украиной и Россией.

Деликатно сбалансированный акт выполнения роли посредника, поддерживая открытыми каналы коммуникации с обеими враждующими сторонами, дает проблеск надежды в дипломатических усилиях по поиску решения и достижению мира в украинском кризисе. С ее уникальной позицией, имеющей дружеские отношения с обеими Россией и Украиной. Турция получила широкую оценку своим стремлением к прекращению войны.

С начала конфликта Анкара предложила выступить посредником между двумя сторонами и провести мирные переговоры, подчеркивая поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Хотя Анкара выступает против международных санкций, направленных на изоляцию Москвы, она также закрыла свои проливы, чтобы не допустить прохождение через них некоторых российских судов.

«Путин готовится к длительной войне в Украине – разведка США»

Президент России Владимир Путин, похоже, готовится к длительной войне в Украине, предупредили во вторник высокопоставленные сотрудники американской разведки, добавив, что продолжающаяся война находится в «немного тупике». Россия, называющая вторжение «специальной военной операцией», ввела в Украину больше войск для масштабного наступления прошлого месяца на восточную часть страны, но ее достижения были медленными.

Германия. Газета «FAZ». Главный материал: «Война в Украине впервые привела к сокращению поставок газа»

Федеральное правительство: снабжение стабильно

Киев прекращает транзит по трубопроводу

Колонка слева: «Германия не готовит солдат для Киева»

Федеральное правительство повторило, что Германия не станет стороной войны, обучая украинских солдат тяжелому оружию. В среду солдаты из Украины прибыли в Рейнланд-Пфальц, где проходят обучение на Panzerhaubitze 2000 в артиллерийской школе Бундесвера в Идар-Оберштайне. Федеральный министр юстиции Марко Бушман (FDP) заявил в Бундестаге, что эту оценку подтвердили «известные эксперты по международному праву». Федеральное правительство едино в этом вопросе. «Украина права, а Россия неправа», – сказал Бушманн. «России не следует давать право стрелять в Германию за то, что она поставляет Украине то, что может использовать для ведения своей законной оборонной войны».

Министр обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ) также отрицает статус стороны войны. «Мы здесь тренируемся», — сказала она в эфире ZDF, Германия не посылает никаких солдат. Бушманн также дал понять, что международное право защищает территориальную целостность государств, поэтому для Украины законная цель их защита. «Если она хочет этого добиться, то мы ее всегда поддержим».

Первая колонка справа: «Украина перекрывает газовый кран»

Насколько теоретическими некоторые политические дискуссии, теперь видно, потому что впервые с начала войны произошли серьезные сбои в поставках российского газа в Европу. Это не европейцы перекрывают газовые краны, хотя здесь многие этого хотели, и не Путин, у которого мало кто верил, что он способен на это. Нет, это украинцы душит передачу на мероприятие. Они вообще не обсуждались при этом обсуждении.

Фоны вряд ли можно проверить издалека. Вполне возможно, что российские перенаправляют газ в отколовшиеся районы Донбасса и срывают операции, как заявляет украинская сторона. Однако возникает вопрос, не было ли у киевского руководства другого пути решения этих проблем. Он рискует нанести ущерб экономике своих ключевых союзников в Европе, даже если поставки в Германию и другие страны, похоже, сейчас не под угрозой. Несколько лет назад ЕС оказался жертвой украинско-российских газовых войн. В то время это также стоило Украине доверия к Западу (одним из последствий стало строительство «Северного потока — 2»), о чем не должны забывать в Киеве. Тот факт, что Россия может еще раз сослаться на свою лояльность к договору, является пропагандистским подарком для Путина.

Прежде всего, этот процесс показывает, что ЕС должен продолжать делать все возможное, чтобы стать независимым от российской энергетики. Тот факт, что переговоры в Брюсселе о запланированном нефтяном эмбарго зашли в тупик, стал еще одним плохим признаком в среду. В этом вопросе не следует ломать удар по Венгрии, ведь Германия тоже пытается адаптировать темпы санкций к своим экономическим потребностям. По всей видимости, Орбан спекулирует на финансовую компенсацию. Это будет не первый случай в этой войне, когда ЕС выплачивает свои геополитические цели.

АЗИЯ

Япония. «The Japan Times» — «Эвакуированные в Японии обдумывают дальнейшие шаги»

Подпись под фото: «Анастасия Крячко (сзади слева), Матвей (спереди слева), Рехина (в центре справа) и Майя Крячко в токийском районе Синдзюку в апреле. Майя и двое ее маленьких детей присоединились к взрослой дочери в Японии после вторжения России в Украину».

С начала российского вторжения 24 февраля более 700 украинцев были эвакуированы в Японию. Для многих начальные опасения по поводу прибытия и обустройства уступают место более долгосрочным соображениям, таким как поиск работы и поддержки, особенно при отсутствии фиксированной даты их возвращения домой.

Одна из них — Лилия Тяжко, журналист и блоггер, ведущая новостной сайт, направленный на борьбу с российской дезинформацией и пропагандой, а также сайт, посвященный японской культуре. После пересечения границы с Польшей в начале марта Тяжка ждала длительного ожидания оформления документов. Но через несколько дней она получила временную визу в посольстве Японии и вскоре после этого прибыла в Токио.

В то время как ее знакомство с японской жизнью прошло относительно гладко (не считая проблем с интернетом), она, как и многие другие, теперь сталкивается с запутанной сферой занятости.

Первоначально был поток предложений от японских компаний, готовых предоставить работу украинским беженцам. Однако, пока в конце апреля к схеме поиска работы Hello Work не были добавлены консультационные услуги на украинском языке, информация о вариантах трудоустройства, утвержденные государством, была ограничена.

«Украинцы – трудолюбивые люди, – сказал Тяжко. «Когда они приедут в другую страну, они будут искать работу».

Поэтому важно, добавила она, чтобы это желание работать не привело к тому, чтобы украинцы стали жертвами эксплуатации и другой преступной деятельности, что особенно беспокоит тех, кто не говорит по-японски. Группы поддержки беженцев предполагают, что, хотя правительство предприняло шаги для решения этих проблем, остается ряд других языковых, образовательных и социальных проблем.

Это вопросы, которые еще могут усложнить возможность эвакуированных украинцев устроиться в долгосрочной перспективе.

Китай «China Daily»

Эксперты: не используйте кризис, чтобы очернить Китай

Вашингтон раскритиковали за информационную войну против Пекина на фоне конфликта в Украине

За последние два с половиной месяца мир стал свидетелем не только продолжающегося российско-украинского конфликта, но и того, как Пекин жестко выступил против обвинений Вашингтона, направленных на дискредитацию роли Китая в кризисе и других вопросах.

Тактика информационной войны помогает Вашингтону снять с себя вину за то, что он разжигает нынешние беспорядки, служит его долгосрочной стратегии принуждения Китая, саботирует глобальное единство и еще больше снижает перспективы Соединенных Штатов и Китая, которые предпринимают совместные усилия по урегулированию горячих проблем. точечные вопросы, чиновники и учёные сказали.

Одним из последних случаев клеветы Вашингтона на Китай стало заявление Госдепартамента США на его веб-сайте от 2 мая, в котором утверждалось, что китайские официальные лица и СМИ «доводят до аудитории пристрастные утверждения Кремля» по украинскому вопросу.

В заявлении также подверглась критике недавняя критика Пекином США за спонсирование биолабораторий в Украине, заявив, что Китай «усиливает» российскую дезинформацию. Цзя Цинго, директор Института глобального сотрудничества и взаимопонимания Пекинского университета, заявил: «Во время администрации Трампа Вашингтон сознательно начал информационную войну против Пекина», и у Китая нет другого выбора, кроме как дать отпор.

«Вашингтон несет свою долю ответственности за ухудшение отношения общественности США к Китаю и наоборот, и негатив, омрачающий китайско-американские официальные отношения, вряд ли рассеется в краткосрочной перспективе», — сказал Цзя.

В прошлом месяце премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун забил тревогу в связи с недавними заявлениями Вашингтона о Китае по поводу украинского кризиса, заявив, что американо-китайские отношения «являются одной из вещей, которые будут усложнены Украиной»

США

Газета «NYT». Подпись под фото: «Военнослужащие батальона «Карпатская Сечь» просматривают кадры атаки российских войск на востоке Украины в среду беспилотником.

Колонка: «На фронте бои интенсивны и интимны»

От удара танка треснула гипсовая крыша бункера, и люди в униформе устремились. Набросили бронежилеты и шлемы и подвели автоматы. Среди крещендо пулеметного огня высокий солдат опрокинул через плечо противотанковую ракетную установку и медленно затянул сигарету.

Русские были близко. Бои на востоке Украины в основном происходили на расстоянии, когда украинские и русские войска бросали друг в друга артиллерийские снаряды, иногда из десятков. на расстоянии миль. Но в некоторых точках вдоль зигзагообразного восточного фронта бой превращается в жестокий и интимный танец, что дает враждебным силам самопроизвольные проблески друг друга, когда они сражаются за командование холмами и импровизированными редутами в городах и селах, разбитых снарядами. В среду один из таких танцев разыграл российский отряд. Около 10 человек вошли в село, где окопались солдаты украинского контингента — батальона «Карпатская Сечь». По всей вероятности, российские войска были там, чтобы определить цели для наступающего танкового огня, включая снаряд, подтолкнувший украинцев. солдаты в действии. Украинские войска заметили русских военных и открыли огонь, отбросив их.

«Это была диверсионная группа, разведка», — сказал 30-летний боец ​​с позывным «Варшава», задыхаясь после короткой перестрелки. «Наши ребята бодрствовали и быстро отреагировали, заставив врага бежать». И так каждый день, каждый час,

желанием возвращаться. Я был там 20 лет назад. Нет причин возвращаться», – говорит Кузька. «Меня не интересует все это советское дерьмо», — говорит кто-то другой. «Там многое нужно изменить».

Колонка» «Длительная война станет испытанием единства Запада»

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ