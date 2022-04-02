Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 1 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых столбцов ведущих мировых газет

Великобритания. На апрельской обложке «The Guardian Weekly» изображена женщина, прижимающая своего ребенка. Журнал получил название «Кошмар Мариуполя». «Каждый раз, когда я слышу о новых преступлениях против своего народа, часть меня исчезает. Я каждый раз думаю, что российские кафиры не могут совершить более позорные поступки, но потом наступает утро, и я узнаю еще более отвратительные вещи», — прокомментировала украинская иллюстратор Маша Фоя. Трагедия Мариуполя стала центральной темой журнальчика. Редакция собрала рассказы жителей города, чтобы воспроизвести историю того, как нормальная жизнь всего за несколько дней превратилась в настоящий кошмар. Также в выпуске будут публикации работающих в Украине журналистов и аналитика от военного эксперта и международного обозревателя.

The Times пишет, что Великобритания обеспокоена тем, что Соединенные Штаты, Франция и Германия подтолкнут Украину к урегулированию и пойдут на значительные уступки в мирных переговорах с Россией. «Не отступайте, — призывала Украина», — говорится в заглавии.

The Guardian «Молодой украинский беженец достался безопасности на пограничном переходе Медика в Польше» – подпись фото на первой полосе.

«Время заканчивается, чтобы вывезти мирных жителей из Мариуполя» – название материала газеты.

Об этом заявила премьер-министр Ирина Верещук вместе с командой Международного комитета Красного Креста (МККГ), которая доставляла гуманитарную помощь и оказывает помощь в эвакуации. Ожидалось, что колонна войдет в город сегодня утром после обещаний России по ограниченному прекращению огня на маршруте от Мариуполя в Запорожье. Неоднократные попытки создать гуманитарные коридоры для эвакуации до 170 тысяч человек, оставшихся в Мариуполе. Украина предприняла новую попытку спасти мирных жителей Мариуполя после предупреждений Красного Креста о том, что тысячи жизни зависят от успешной эвакуации попавших в пастку в городе, обложенном российскими войсками. Всего 45 автобусов направлялись в соседний южный прибрежный город Бердянск. Украина обвинила российские силы в обстреле якобы безопасных маршрутов за пределами нескольких отрицающих боевых точек. Время идет, чтобы помочь этим людям. Эта эвакуация чрезвычайно важна», – сказала спикер МККГ Алена Синенко. «Важно, чтобы завтра мы получили конкретные и точные договоренности с обеих сторон по времени и маршрутам.

В главной статье Financial Times сообщается о решении президента США Джо Байдена уволить рекордное количество нефти из чрезвычайных запасов в попытке снизить цены на сырую нефть. По данным газеты, задействовано около 180 миллионов резервных баррелей.

«Боль в газе», — пишет «Sun», поскольку счета за электроэнергию взлетают в среднем на 700 фунтов стерлингов. В нем говорится, что «шантаж» президента России Владимира Путина грозит поднять цены на энергоносители еще выше, «отключив поставки российского газа».

Европа. Австрия. Газета: «Der Standard»

Главный материал: «Страны ЕС будут продолжать платить за российский газ евро».

Подписанием указа о рубле Путин вызывает международную неразбериху. По словам президента Владимира Путина, поставки российского газа за границу с пятницы должны оплачиваться рублями. В четверг глава государства сообщил, что подписал соответствующий указ. Согласно указу, для получения рублей, необходимых для оплаты газа, иностранные покупатели должны открыть счета в российских банках, а Газпромбанк будет играть роль посредника.

«Если такие выплаты не будут осуществлены, мы считаем это дефолтом покупателей со всеми вытекающими последствиями», — сказал Путин. «Нам никто ничего не будет продавать бесплатно, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью, то есть действующие контракты будут прекращены».

В четверг канцлер Германии Олаф Шольц упомянул о существующих контрактах. Там написано, что вы платите в евро, иногда в долларах, – сказал он. «В разговоре с президентом России я четко дал понять, что так и останется». Теперь будет видно, как Россия это реализует. «В любом случае компании хотят, могут и будут платить в евро». Контракты OMV также номинированы в евро.

Россия поставляет около трети европейского газа, что делает энергетику самым мощным рычагом, которым располагает Путин, когда он пытается подавить жесткие санкции Запада из-за вторжения в Украину. Решение о принудительных платежах в рублях дало толчок российской валюте, сильно упавшей после вторжения 24 февраля.

Эвакуация в Мариуполе

В Украине портовый город Мариуполь почти месяц оцеплен российскими войсками. В четверг Москва согласилась на временное прекращение огня, чтобы создать гуманитарный коридор для гражданского населения.

Украинское правительство отправило в город 45 автобусов, чтобы забрать людей, которые еще не смогли сбежать.

В Мариуполь со спасателями едут также бригады организации помощи. «От этого зависят жизни десятков тысяч», — сказал спикер Международного Красного Креста. Говорят, что в городе проживает около 160 тысяч человек.

Газета «KURIER». Сделали анонс материала 4-5 шп. на фотоколлаже: «Путинский рубль-покер», «ГАЗОВАЯ путаница»

«Указ. Российский президент считается изолированным и дезинформированным. Его угроза поставлять газ только за рубли вряд ли будет иметь никаких последствий»

Ирландия. The Irish Times вышла с фото на первой полосе: «Украинские военные вчера приняли участие в похоронах трех военнослужащих – Юрия Олейника, Игоря Саркисяна и Андрея Козаченко – в храме Святых апостолов Петра и Павла во Львове.»

Один из главных материалов: «Энергетическое противостояние с Россией растет»

• Из-за выплат США сделали «историческое высвобождение» одной трети нефтяных запасов в попытке стабилизировать цены на нефть.

• Президент Байден предполагает, что российский лидер Путин становится все более изолированным.

Франция и Германия посоветовали энергетическим компаниям игнорировать российский указ, который с сегодняшнего дня требует, чтобы все счета за электроэнергию оплачивались в рублях или через банковские счета в рублях.

На фоне роста энергетического противостояния с Москвой, президент США Джо Байден предположил, что российский лидер Владимир Путин становится все более изолированным. «Есть некоторые признаки того, что он уволил или поместил под домашний арест некоторых из своих советников», — сказал Байден, прежде чем признать, что у него «не было столько веских доказательств».

Когда начинается пятая неделя войны в Украине, Красный Крест надеется эвакуировать жителей разрушенного портового города Мариуполь сегодня утром, как сообщается, что российские войска перегруппировываются в восточных регионах. Во вчерашнем телевизионном обращении господин Путин сказал, что российские энергетические потребители с сегодняшнего дня могут оплачивать свои счета только через рублевый счет в несанкционированном Газпромбанке или считаться «по умолчанию со всеми вытекающими последствиями».

Канцлер Олаф Шольц после телефонного разговора с Путиным в среду вечером поручил всем немецким потребителям российской энергетики продолжать платить по-прежнему. Мы посмотрели контракты на газ и другие поставки, и они говорят никаких изменений. «В переговорах с президентом России я дал понять, что так и останется», — сказал он.

«Для [энергетических] компаний это означает, что они хотят, могут и будут платить в евро». На совместной пресс-конференции министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Европа не будет шантажирована, а министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что обе страны готовятся к сценарию, по которому российского газа больше не будет. Белый дом ответил «историческим высвобождением» одной трети своих запасов нефти в течение следующих шести месяцев, пытаясь стабилизировать цены на нефть.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал перегруппировку России на восток отступлением, вынужденным ожесточенным сопротивлением вооруженных сил Украины. Но он предупредил о наращивании российских сил для новых ударов по Донбассу, которые удерживают сепаратисты с 2014 года.

Натовский генерал Йенс Столтенберг также заявил, что ожидает новых российских атак, которые «принесут еще больше страданий», спустя несколько дней после того, как Москва пообещала постепенную «деэскалацию».

После предварительных неудачных попыток колонна из 45 автобусов готова войти в Мариуполь сегодня после того, как Москва договорилась о трехчасовом прекращении огня на сегодняшний день с 10 утра по местному времени. Мариуполь в Донецке.

В регионе произошли одни из самых жестоких боев и бомбардировок войны, и, как сообщается, 170 000 человек оказались в ловушке из-за сокращения запасов пищи и питьевой воды.

Италия. Газета La Stampa, заголовок фото: Проклятые земли.

Заголовок главного материала: «Газовая война Путина»

Нидерланды. Газета «deVolksrant» — «В своей речи перед Палатой представителей президент Зеленский обращается прямо ко «другу» Марку Рютте: «Наше членство в ЕС зависит от вас».

Главный материал: «Путин требует от Европы платить за газ рублями

Похоже, президент России Владимир Путин действительно применил ужасное газовое оружие. Иностранные покупатели российского газа с пятницы должны рассчитываться в рублях. Если они этого не сделают, Россия отключит газ, отдал приказ Путин своим указом в четверг.

Такой шаг Путина в ответ на санкции Запада, введенные из-за вторжения в Украину, может вызвать серьезные проблемы для стран-членов Европейского Союза. Они получают 40 процентов своего газа из России из-за долгосрочных контрактов в долларах или евро. ЕС и G7 запрещают платежи в рублях, потому что они подрывают санкции. Политики Германии и Франции сразу заговорили о «политическом шантаже».

Этот шаг России стал неожиданностью, поскольку в среду Путин заверил и канцлера Германии Олафа Шольца, и премьер-министра Италии Марио Драги по плану по курсу рубля. Ранее того дня Драги заявил, что Путин заверил его в телефонном разговоре, что «действующие контракты останутся в силе». Европей ские компании могут продолжать платить в долларах и евро».

«Недружественные страны»

На международном уровне в четверг возникла большая неопределенность по поводу точного оружия, которое Путин применил против всех «недружественных стран», нацеленных на российские банки, компании и олигархов с помощью экономических санкций. Текст указа президента, опубликованный российскими государственными СМИ, и выступление Путина можно трактовать по-разному.

«Диктатура»

По словам Путина, с сегодняшнего дня 1 апреля иностранные покупатели российского газа должны открыть рублевые счета в российских банках для оплаты своих поставок. «Если эти выплаты не будут произведены, мы будем считать это дефолтом со всеми вытекающими последствиями», – пригрозил Путин. Никто не продает бесплатно, и мы не занимаемся благотворительностью, поэтому действующие контракты будут расторгнуты.

Может быть создана конструкция, посредством которой иностранные стороны могут косвенно продолжать платить за свой газ в евро (или долларах). Для этого они должны открыть два счета, один в евро и один в рублях, у российского посредника, такого как Газпромбанк, возможно, через иностранное отделение. Они платят в евро через первый счет. Банк конвертирует его в рубли путём валютной операции на Московской бирже, а затем перечисляет на второй счет. И так оплачивается газ.

Обменный трюк позволяет платить в евро, как того требуют контракты, и в рублях, как хочет Путин. По словам Путина, это укрепляет российский суверенитет (и стоимость рубля) в ситуации, когда западные страны используют финансовую систему как оружие против России (запретив сделки в рублях и исключив российские банки из платежной системы Swift). «России нет смысла торговать в евро и долларах, пока ее резервы в этих валютах заморожены», — сказал Путин.

Высокопоставленный источник во французском правительстве намекнул информационному агентству Bloomberg, что новое строительство не потребует особых изменений в платежах за газ – фактически они могут продолжаться по текущим контрактам. Это бы объяснило, почему Путин смог успокоить Шольца и Драги, подписав указ.

В своем выступлении в четверг Путин заявил, что Россия будет выполнять свои обязательства по текущим контрактам с иностранными сторонами, включая газовые. «Мы будем продолжать поставлять газ в согласованных объемах – я говорю это категорически – и по ценам, заложенным в существующих долгосрочных контрактах».

Тем не менее, многие европейские страны старательно ищут альтернативы российскому газу. Однако они не легкодоступны. Соединенные Штаты предлагают поставлять больше жидкого газа (СПГ), но это дорого и совсем недостаточно. Германия и Франция совместно разрабатывают сценарии чрезвычайных ситуаций в случае, если Россия перекроет газовый кран. Германия уже разработала план чрезвычайных ситуаций, включающий нормирование.

Рублевый указ Путина и неопределенность последствий повлекли за собой скачки европейской цены на газ в четверг днем. В итоге цена на ведущей амстердамской газовой бирже снова упала (до 121 евро). Это может свидетельствовать о том, что трейдеры ожидают, что воздействие будет ограничено.

10. Издание «Het Financieele Dagblad». Главный материал: «Острый газовый кризис грозит Европе из-за платежей России в рублях. Путин: оплата в рублях – условие для снабжения»

Сегодня Россия перекроет газовый кран для иностранных покупателей, которые не хотят платить рублями. Об этом заявил президент Владимир Путин во вчерашней телевизионной речи. Европейские столицы отклоняют его требование. Берлин говорит о политическом шантаже, а Париж говорит, что будет продолжать платить в евро, согласованных по договору.

«Мы продолжим поддерживать пакет санкций», — заявил спикер министра климата и энергетики Роб Джеттен. «Это значит, что энергокомпании не могут покупать рубли для оплаты газа».

Издание «Het Financieele Dagblad». Главный материал: «Острый газовый кризис грозит Европе из-за платежей России в рублях. Путин: оплата в рублях – условие для снабжения»

Сегодня Россия перекроет газовый кран для иностранных покупателей, которые не хотят платить рублями. Об этом заявил президент Владимир Путин во вчерашней телевизионной речи. Европейские столицы отклоняют его требование. Берлин говорит о политическом шантаже, а Париж говорит, что будет продолжать платить в евро, согласованных по договору.

«Мы продолжим поддерживать пакет санкций», — заявил спикер министра климата и энергетики Роб Джеттен. «Это значит, что энергокомпании не могут покупать рубли для оплаты газа».

Бельгия. Газета «De Morgen»: «ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИЙ ОБРАЩАЕТСЯ В ПАРЛАМЕНТ БЕЛЬГИИ: Ваш доход от бриллиантов, пожалуй, важнее мира!».

Подпись фото: «Украинка плачет, когда в Киеве спасают эвакуирующих людей».

Дания. Газета Morgenavisen Jyllands-Posten пишет «Большая разница в субсидиях для беженцев и принимающих семей. В некоторых муниципалитетах нет ни копейки для граждан, размещающих украинских беженцев, а другие дают до 7500 датских крон «в месяц на взрослого беженца». Издание называет это «муниципальным самоуправлением в разгаре», а мэр призывает к единым правилам. В Скандерборге восьмилетний Марк Шабала (на фото) и его мама находятся в частном доме. Здесь муниципалитет передумал. Поначалу субсидии не было, сейчас он оказываете помощь.

Издание «Politiken». Заголовок главного материала: «Из автомата Калашникова вылетают очень большие шары».

Пока российские танки не подошли слишком близко, Екатерина Ерская помогала пострадавшим в Мариуполе. Потом она скрылась.

Подпись под фото: «Екатерина Ерская имела двух кошек на коленях в машине, в которой она сидела, когда выезжала из Мариуполя. Вероятно, именно коты стали причиной того, что она сбежала из города живой».

Хорватия превысила цель НАТО: армия более двух процентов ВВП

Хорватия. «Vecernji List» Заголовок глав ного материала: «Ультиматум Путина западным странам» — если хочешь газ, открывай счет в Газпромбанке. Контракты на поставку российского газа будут прекращены, если клиенты откажутся платить в рублях.

Анонс материала: «Среди всех 30 союзников по НАТО Хорватия является рекордсменом, поскольку она увеличила расходы на оборону на целых 36,4 процента, до 9 миллиардов кун, и мы являемся одним из восьми членов, чей оборонный бюджет превышает цель в два процента».

Словакия. Издание «Denník N». Заголовок на рисунке: «Сильнее членства в НАТО? Это значит нейтралитет, который предлагает Москве Киев»

Какой бы нейтралитет взяли украинцы.

Анонсы на первой полосе:

«Город оживает в пригороде, в аде бомбардировок и в пострадавших зданиях.

«Они приехали в Киев умирать»

Испания. Газета: «La Vanguardia» вышла с заголовком: «ПУТИН ЛОЖЕТ И РЕОРГАНИЗУЕТ СВОИ ВОЕННЫЕ, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ НАТО»

Подпись фото: «Для российского президента Владимира Путина (на фото, вчера в Кремле во время телематической встречи) еще не пора поднимать ногу с акселератора в Украине. По западным анализам перемещение войск на севере страны и вокруг Киева свидетельствует не об уходе, а о перегруппировке сил для продолжения военного наступления. Единственный эффективный вывод был в Чернобыле.

Газета «ARA». «Дизельное топливо подорожало на 2,2%».

Подпись фото на первой полосе: «Сдавшийся молодого русского солдата охранял вчера в Ирпене ветеран-украинец»

Германия. Газета FAZ, «Угрожает прекратить газ: Путин в четверг в своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой» – подпись под фото на первой полосе.

Колонка справа: «У кого выдержка длиннее?».

Со стороны никто не может точно сказать, что действительно происходит в Кремле. Вполне возможно, что то, что американцы и британцы сообщают о напряженности в российском руководстве, является правдой. В пользу этого говорит публикация таких выводов спецслужб. Его предполагаемая цель – поднять нервозность и углубить возможные разрывы в лидерских кругах Москвы. Такой подсчет имел смысл только в том случае, если люди в Вашингтоне и Лондоне относительно уверены, что в отчетах есть доля правды.

Во всяком случае, невооруженным глазом видно, что первоначальные планы вторжения Москвы базировались на ложных предположениях относительно Украины – настроения населения, функционирования государственных институтов, силы армии – и силы ее собственных вооруженных сил. Вероятно, виновных сейчас ищут в Москве.

Вся московская властная элита в одной, в его лодке. Поэтому вполне возможно, что, несмотря на внутреннюю напряженность, российское руководство сейчас более сплоченно перед лицом внешнего давления, чем это было до войны.

По этой причине следует осторожничать, чтобы не воспринимать видимые последствия первоначальной неудачи Кремля как отход от цели взять под контроль всю Украину. Без этого Путин не обойдется, потому что его расположение было слишком высоким для этого. От этой цели его может отказать только явное поражение. Теперь зависит от того, у кого дыхание дольше. И Путин тоже умеет вести войну нервов. Это видно из того, как он оставляет европейцев в неопределенности будущего поставок газа, а также в намеках на то, что связь между Южной Осетией и Россией распространит зону конфликта в Грузию.

Главный материал: «Путин хочет, чтобы российский газ рассчитывался на рублевых счетах». С этой пятницы европейские потребители должны будут оплачивать российский газ через рублевые счета в российских банках. Об этом заявил президент Владимир Путин сегодня. В настоящее время европейские энергетические компании перечисляли платежи в евро на евросчета российских банков. Не исключено, что компании могут продолжать вкладывать евро в рублевые счета, которые затем будут конвертированы в рубли. Нынешние контракты на поставку будут «прекращены, если клиенты из недружественных стран не выдержат новых условий оплаты», пригрозил Путин на совещании по развитию авиации в Москве.

Турция. Издание «Daily Sabah» вышло с заголовком на первой полосе: «Турция готова провести встречу Путина и Зеленского»

Президент Эрдоган выразил намерение провести переговоры с украинским и российским лидерами и объединить их, чтобы положить конец кровопролитию, заявив, что Турция готова выступить в качестве гаранта Украины.

Подпись фото на первой полосе: «Местный житель проходит с чемоданом мимо многоквартирных домов, разрушенных российскими нападениями, в Мариуполе, Украина, 30 марта 2022 года»

Индия. Газета The Pioneer вышла с заголовком: «Индия и США обсуждают последствия войны в Украине».

Индия и США обсудили последствия продолжающейся в Украине войны во время телефонного разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и его индийским коллегой С. Джайшанкаром поздно в среду. Лидеры двух стран рассмотрели региональные приоритеты, ухудшение гуманитарной ситуации в Украине и содействие свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Между тем заместитель советника США по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх в четверг заявил, что США не будут устанавливать ни одной «красной линии» для Индии по импорту энер ного материала: «Ультиматум Путина западным странам» — если хочешь газ, открывай счет в Газпромбанке. Контракты на поставку российского газа будут прекращены, если клиенты откажутся платить в рублях.

Анонс материала: «Среди всех 30 союзников по НАТО Хорватия является рекордсменом, поскольку она увеличила расходы на оборону на целых 36,4 процента, до 9 миллиардов кун, и мы являемся одним из восьми членов, чей оборонный бюджет превышает цель в два процента».

США. «ПРЕЗИДЕНТ ВЫБРАЕТ РЕЗЕРВЫ НЕФТИ В ПРОГРАММУ СНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ НА ГАЗ. До 180 миллионов баррелей в ответ на экономический удар войны в Украине главный материал в The New York Times.

Под растущим давлением высоких цен на энергоносители президент Байден объявил в четверг, что Соединенные Штаты выпустят до 180 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва для противодействия экономическому последствию вторжения России в Украину.

Через несколько месяцев до промежуточных выборов цены на бензин выросли почти на $1,50 за галлон за последний год, что подорвало доверие потребителей. А стоимость дизельного топлива, топлива, которым пользуются большинство фермеров и грузоотправителей, выросла еще быстрее, угрожая повысить и без того высокую инфляцию на все виды товаров и услуг.

«Я знаю, как это больно», — сказал господин Байден в четверг, объявляя план.

«Как вы слышали, как я говорил раньше, я вырос в семье, как и многие из вас, где цена на галлон бензина выросла, это была дискуссия за кухонным столом».

У Байдена мало инструментов для контроля цен на сырье, которые устанавливаются на мировых рынках, поэтому он обращается в Стратегический нефтяной резерв, заказывая наибольшее высвобождение с момента создания этого чрезвычайного запаса в начале 1970-х годов. Но этот шаг, скорее всего, будет скромным, поскольку он не может компенсировать всю нефть, дизельное топливо и другие виды топлива, которые Россия больше не может продавать миру.

«Наши цены растут из-за действий Путина», — добавил Байден, имея в виду президента России Владимира Путина. «Не хватает запасов. И суть в том, что если мы хотим снизить цены на газ, нам нужно получить больше нефти прямо сейчас».

План г-на Байдена выпустить один миллион баррелей нефти в день в течение 180 дней составит примерно 5 процентов американского спроса и 1 процент мирового спроса. Если говорить об этом, экспорт российской нефти сокращается примерно на три миллиона баррелей в день. Цена на нефть в США в четверг упала примерно на 6%.

Сообщение администрации было сделано, когда Россия передала неоднозначные сигналы о своих целях по поводу войны в Украине, которая длится уже шестую неделю.

Фотография на первой полосе: «Во Львове опустили гроб украинского воина. Поскольку боевые действия продолжаются, лидер НАТО сказал, что ожидает еще больше страданий.

«Для украинцев каждый незнакомец – потенциальный шпион»-колонка на первой полосе.

Через две недели после того, как Валерий, актер и фотограф-любитель, поселился в Западной Украине после побега из дома в Киеве, его остановила и допросила местная полиция.

Кто-то сообщил о нем, когда он прогуливался по городу, фотографируя его площади, церкви и другие достопримечательности — многие теперь подкреплены мешками с песком.

Полицейские отвезли его в свой автомобиль и пролистывали последние фотографии на его мобильном телефоне, полистали его этюдник и проверили, на какие каналы он подписан в приложении для социальных сообщений Telegram.

«Они даже читали мои мемы, чтобы проверить, смеюсь ли я над нами или над ними», – сказал он в интервью, имея в виду украинцев или россиян. К его счастью, офицеры нашли мем с обшарпанными русскими солдатами с телевизорами за головы — намек на интенсивную пропаганду, которую ведет Москва — и отпустили его.

32-летний Валерий, попросивший не называть его полное имя, опасаясь обвинений, не одинок, кто должен смотреть через плечо. Поскольку полномасштабное вторжение России в Украину длится уже второй месяц, подозрения как туман поселились над страной, объединив гнев и единство как доминирующих эмоций.

Украинцев встряхивают сообщения о «диверсантах» — диверсантах и ​​диверсантах, которые смешиваются с гражданским населением, сеют смятение и недоверие и, возможно, даже возвещают врага о потенциальных целях.

The Washington Post. Заголовок «Объявлено прекращение огня для разрушенного Мариуполя».

Фото 1: «Украинские солдаты собираются в четверг вдоль следа уничтоженной российской брони в окрестностях Киева, столицы, где сильные авиаудары продолжались, несмотря на заявление Москвы о сокращении сделок там.

Фото 2: «АЗС горит в четверг после нападения на Харьков»

Название колонки на первой полосе: «Помощь поступает, жители выезжают» подзаголовок: «Глава НАТО: Россия, вероятно, меняет позицию для нападений»

Российские и украинские чиновники согласились на временное прекращение огня в осажденном южном портовом городе Мариуполь, а эвакуация запланирована на пятницу, даже если Пентагон сообщал о сокрушительных авиаударах там и в Киеве, столице, в течение предыдущих 24 часов.

Десятки автобусов начали прибывать в район вокруг Мариуполя в четверг, чтобы доставить гуманитарную помощь и перевезти мирных жителей, что представитель Международного комитета Красного Креста назвал «отчаянно важным» для города, который перенес наихудшие вторжения России и где 100 000 жителей все еще могут быть в ловушке.

Еще одна колонка: «Несмотря на санкции, рублевые и российские банки восстанавливаются». Российский рубль и банковская система продолжают демонстрировать признаки обновления после первоначального удара санкций, поскольку Москва возлагается на экспорт энергоносителей и валютный контроль, чтобы частично защитить национальную экономику. После начального резкого падения рубль подскочил и приближается к стоимости, которую он имел к началу войны, согласно официальному обменному курсу. А банковская система постепенно стабилизируется, поскольку панический отзыв клиентов уменьшается, говорят экономисты.

Часть восстановления искусственная, что стало возможным благодаря жестким ограничениям, которые центральный банк, Банк России, установил на обмен валюты, снятия и переводы валюты за границу. Но это также связано с реальным фактором, который все еще действует в пользу России: мощный экспорт нефти и газа.

«Чтобы обуздать скачки газа, Байден открыл кран запасов нефти» – еще одна колонка о нефти.

Президент Байден в четверг объявил, что будет выпускать 1 миллион баррелей в день из национального стратегического нефтяного резерва, чтобы попытаться компенсировать потерю российской сырой нефти с мировых рынков, лишить Россию доходов и снизить расходы, которые платят американские потребители.

Это самое большое изъятие за более чем 46-летнюю историю резерва — будет продолжаться в течение следующих шести месяцев, заявили чиновники администрации, что говорит о том, что администрация Байдена ожидает затяжного конфликта в Украине.

«Это содержание военного времени для увеличения поставок нефти в производство», — сказал Байден в своем выступлении в Белом доме. «… Это, безусловно, самое большое высвобождение нашего национального резерва в нашей истории».