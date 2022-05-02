Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 01 мая

Уже более двух месяцев Украина противостоит российскому вторжению. Весь цивилизованный мир поддерживает нашу страну. И первые полосы мировых СМИ подтверждают это изо дня в день.

Британия

The Sunday Express в эксклюзивном материале пишет, что президент России Владимир Путин имеет «армию диверсантов», нацеленных на Великобританию.

Источники сообщают газете, что высокопоставленные офицеры МИ-5 сообщили правительству об угрозах, а службам безопасности «поручили усилить наблюдение» за прибывающими в Великобританию людьми.

Также в субботу вечером силы безопасности Великобритании были приведены в состояние повышенной готовности из-за опасений, что Путин нацелится на Великобританию. Газета сообщает, что чиновники чиновников были проинформированы об «угрозе высокого уровня», связанной с отправкой Россией «диверсантов» в Великобританию.

Кроме этого на первой полосе газеты анонс-заголовок: Джоли совершает миссию милосердия в Украине

На сайте издания сообщается, что имя президента Франции Эммануэля Макрона стало словом для сленга в России. Говорится, что в русский сленг вошел новый глагол — «макронит».

В документе объясняется, что это может означать без конца болтать, ничего не добившись. Другой вариант: «выглядеть очень озабоченным определенной ситуацией, показывать это всем, но ничего не делать».

Первое название в «Sunday Times» — «Боюсь, что украинцы нападут: паранойя царит в Приднестровье».

В колонке справа Sunday Times говорится, что «Дешевая курица, возможно, имела свои фишки» — одно из заголовков на обложке воскресного Таймса. В тексте сообщается, что стоимость корма для птицы увеличивается, потому что она часто производится из пшеницы и сои – двух основных статей экспорта Украины.

До войны говядина была втрое дороже килограмма, чем курица, но газета предупреждает, что семьи «впервые с 1950-х годов столкнутся с перспективой платить за курятину столько же, сколько за филе-миньон».

The Observer вышла с колонкой: Послы Великобритании предупреждают, что Путин может возвратиться в Киев. Маловероятно, чтобы российский президент отказался от своих амбиций, чтобы захватить Киев.

«Что есть цель Запада – обеспечить выживание Украины или победить Путина?» Вопрос на первой полосе The Herald в воскресенье.

The Sunday Mail пишет, что Irn-Bru* стал фаворитом среди украинских солдат, борющихся с российскими войсками. Солдаты «просят его больше» у сотрудников гуманитарной помощи, пишет газета.

* Irn-Bru безалкогольный газированный напиток, выпускаемый в шотландии с 1901 года. В Шотландии Айрн-Брю считается национальным напитком и входит в число наиболее продаваемых газированных напитков на равных конкурируя с такими брендами, как Кола и Пепси.

Австрия. Газета KURIER вышла с заголовком: «Несмотря на кризис, мы живем в хорошей стране» — Канцлер Карл Нехаммер в интервью изданию «Война, коалиция и политическое доверие».

Заголовок на фото: «Делает женщин заметными» — Художник Соли Киани о притеснениях и цензуре в исламском мире. Актуальные горячие точки и судьбы женщин Украины, России и Афганистана

Газета: «Kleine Zeitung» — «Трудный вопрос для ЕС: должен ли Союз предложить Украине полное членство?»

Дания. Газета «POLITIKEN»

Колонка: «Нет проявлений солидарности»

Первое мая ознаменовано войной и беженцами.

В этот майский день не проблемы трудовой жизни восполняют сознание, как это часто бывает, а война в Украине и миллионы беженцев, пытающихся выжить, находясь на чужбине, в Европе, пока их страна воюет против российской агрессия.

Какая ирония, что путинские танки въехали в Украину с советским красным флагом на броне? Когда еще существовала советская империя, режим ежедневно нарушал основные идеи социализма, а теперь Кремль раз уничтожает своими танками все ценности 1 мая.

Наиболее отверженными в наше время являются те, кто был вынужден покинуть свою землю. Украинские женщины и дети, и многие из их близких. Есть повод порадоваться тому, что их принимают с распростертыми объятиями.

В то же время неприятно, что датское социал-демократическое правительство так открыто проявляет солидарность с другими странами, когда речь идет о беженцах из Африки.

Желание вывезти беженцев в Руанду, о чем правительство сообщило на днях и что Британия уже решила это сделать, означает превратить интернационализм в удобный национализм. Есть что-то очень неприятное в том факте, что старые рабовладельческие нации, такие как Великобритания и Дания верят в гуманность, но скоро они будут платить деньги за возвращение беженцев из Африки – обратно на беспокойный континент.

Большая проблема, которая стоит перед Европой, заключается в том, что соглашения с такими диктаторами, как в Руанде, невозможно добиться. Вина (проблема) носит структурный характер и требует радикальной реформы международной системы предоставления убежища.

Вдохновленный идеалами Французской революции, также являющейся идеалом рабочего движения, Европейский Союз должен взять на себя инициативу.

Это требование, скорее всего, не будет поднято во время выступлений этого прекрасного майского дня, но именно в этом сейчас заключается международная солидарность.

Германия. Газета «Der Tagesspiegel»

Мерц предваряет Шольц – запланированная поездка в Киев

Лидер ХДС хочет посетить Украину в понедельник

Лидер СДПГ Кучатый призвал Меркель сделать заявление по России

Берлин. Приблизительно через два месяца после начала агрессивной войны России против Украины лидер ХДС Фридрих Мерц, вероятно, отправится в Киев в понедельник. Tagesspiegel узнал это из партийных и силовых кругов. Газета Bild в первый раз сообщила о планах лидера оппозиции в поездке. Мерц станет одним из первых немецких политиков, посетивших Украину во время войны. В середине апреля главы комитетов по иностранным делам, обороне и Европе находились в западноукраинском городе Львове.

По запросу газеты руководство СДПГ не захотело комментировать запланированное путешествие Мерца. Однако внутри партии это оскорбление для канцлера.

Украинское правительство отклонило визит федерального президента Франко-Вальтера Штайнмайера в Киев и пригласило Шольца. Сейчас Мерц его опередил.

Буквально несколько дней назад лидер оппозиции набросился на канцлера в Бундестаге, обвинив его в «нерешительности» относительно того, должна ли Украина получить тяжелое вооружение. В субботу лидер ХСС Маркус Седер выступил на небольшой партийной конференции ХСС в Вюрцбурге и назвал участие Шольца в украинском кризисе «недостойным канцлера Германии».

Дебаты о том, как вести политику Германии по отношению к России продолжаются. Вице-президент партии СДПГ Томас Кущатый требует от бывшего канцлера Ангелы Меркель (ХДС) сделать заявления об ошибках, допущенных во время ее пребывания в должности. «Некоторые хотят создать впечатление, что только СДПГ несет ответственность за ошибки в политике в отношении России в последние годы. Но это не так», — подчеркнул в интервью Tagesspiegel главный кандидат от СДПГ на выборах в землю 15 мая в земле Северный Рейн-Вестфалия. «Эта страна управлялась канцлером ХДС 16 лет, за это время было принято решение по «Северному потоку – 2», в течение которого Германия становилась все более зависимой от российской энергетики».

Кучат высказался за всесторонний пересмотр политики СДПГ в отношении России. Шольц категорически отверг это в интервью «Шпигелю». Относительно процедуры исключения Герхарда Шредера (СДПГ) Кущатый сказал, что считает правильным, что партийное руководство не может исключать членов, но это решение решил независимый партийный суд.

Для меня Шредер больше не виден социал-демократ. Он решил стать бизнесменом вместе с Владимиром Путиным», – сказал он. «Это был позор для нашей страны», как вел Шредер: «Это вредит нам во всем мире, а не только СДПГ».

Премьер-министр Саара Анке Релингер (СДПГ) объяснила в «Шпигеле», что Шредер мог «только предотвратить исключение из партии, уйдя из нее». Несколько отделений СПД уже подали заявление об его исключении.

Между тем, министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) высказался за сокращение государственной поддержки Шредера. «Бывшие владельцы высших должностей, явно на стороне преступных правительств, не могут рассчитывать на поддержку этого государства», — заявил Линднер газете «Функе». «Мы должны сделать выводы», — Линднер также призвал к введению кодекса чести для бывших канцлеров.

Материал: «Союз представляет план новой политики безопасности»

Больше независимости и сдерживания это цель

ХДС и ХСС настаивают на новом, более всеобъемлющем понимании европейского суверенитета и создании в Германии Совета национальной безопасности. «Реакционное ядерное государство и право вето ООН – Россия в одностороннем порядке отказалась от принципа ненасильственного права и диалога, основанного на правилах взаимодействия между государствами», — говорится в проекте, представленном Tagesspiegel до встречи глав ХДС и ХСС в понедельник:

«Отныне политика безопасности должна носить межведомственный характер и должна быть продумана и разработана с участием федеральных земель и муниципалитетов, а также частного сектора».

Война на Украине, претензии Пекина на власть и изменение климата оказывают особенно сильное влияние на Германию как экспортную страну, поэтому необходимо «видение будущего»: «Для этого нужны четкие формулировки, четкие процессы и четкие обязанности. «Федеративной Республике требуется «радар опасности», которым страна должна измерять и оценивать все свои зависимости. К ним относятся военные угрозы и угрозы внутреннего терроризма и организованной преступности, а также целенаправленные кампании по дезинформации и все формы экстремизма. Но также косвенные климатические убытки, зависимость в экономике, энергоснабжении, продовольствии, технологиях и инфраструктуре, а также ослабление социальной сплоченности из-за неравных условий жизни».

Согласно документу, который должен быть принят в понедельник, расходы Германии на оборону должны быть увеличены до двух процентов от объема производства.

Генеральный секретарь ХДС Марио Чайя заявил на запрос о необходимости открыто говорить о вопросах безопасности, включая климатическую политику, «как больших, так и малых». В проекте говорится, что реорганизация глобальной энергетической политики, вызванная войной Владимира Путина, должна использоваться в Германии, Европе и на международном уровне для повышения энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и технологических инноваций.

Хотя ЕС теперь разрешил использовать экологически чистые земли для сельскохозяйственного производства, в федеральном правительстве наблюдается «безразличие»: «Любой дополнительный хлеб, который мы можем испечь из пшеницы из Германии, является вкладом в борьбу с голодом и, таким образом, способствует стабильности и безопасности в Африке или на Ближнем Востоке».

Италия. «Атака на Одессу» — заглавие в «La Repubblica»: «Три ракеты из Крыма попали в аэропорт.

Первая эвакуация из сталелитейного завода в Мариуполе

Неудачи на Восточном фронте и возможное объявление Путиным «тотальной войны» Украине»

«La Stampa» – Заголовок на фото: «Сопротивление Донбасса».

Испания. «La Vanguardia». Главный материал: «Российская агрессия толкает Финляндию и Швецию в НАТО. Две страны Северной Европы решают отказаться от своего нейтралитета и потребуют вступления в Альянс».

Заголовок на фото: «СОЛИДАРНОСТЬ: Вчерашняя демонстрация по улицам Киева, столицы Украины, с требованием создать гуманитарный коридор, который позволит эвакуировать Мариуполь».

Заголовок анонс: «БИТВИ, на донецком фронте»

Швеция. «GÖTEBORGSTIDNINGEN», вышла с заголовками на фото: «ТРЕТЬЯ ФАЗА ВОЙНЫ ПУТИНА»

Польша. «Gazeta Wyborcza» – Заголовок на первой полосе: «Маевка рядом с фронтом».

Азия

Израиль. Газета «Jerusalem Post». Статья: «Украина: Россия вывела из строя одесский аэропорт»

Подпись под фото: «МУЖ стоит на балконе своей квартиры вчера после того, как ракетный удар повредил жилой дом в Доброполье, Донецк».

ОАЕ. Газета «Gulf News» – Россия: риски ядерной войны необходимо снизить

ВСЕ НАРОДЫ ДОЛЖНЫ ПРИДЕРЖАТЬСЯ ЛОГИКИ, ИЗЛОЖЕННОЙ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ

США

«WP». Подпись под фото: «Разрушенные дома в Ирпене под Киевом, Украина, в субботу. Украинские военные заявили, что в субботу они возобновили контроль над четырьмя селами на востоке Харьковской области, утверждая, что российским войскам «не удается» взять под контроль большие участки на востоке@.

Заголовки на первой полосе:

Поступление западной артиллерии изменит ход войны

Путин и шрамы советской эпохи подталкивают Финляндию к НАТО

Главный материал: «Путь для мирных жителей, попавших в ловушку»

Прекращение огня на Мариупольском заводе

Переговоры «замороженные»

Газета «Los Angeles Times»

Фото 1-подпись: «Жители закрывают жилой дом после сильного российского обстрела в Доброполье, Украина. Президент Владимир Зеленский обвинил Москву в тактике выжженной земли в Донбассе на востоке страны».

Фото 2-подпись: «УКРАИНСКИЕ беженцы войны в Медице, Польша, садятся в поезд в Краков. Польша приняла больше украинцев, чем все остальные страны, вместе взятые».

Заголовки:

«Русская артиллерия обстреляла зону боевых действий на востоке Украины»

«Приют с привидениями. В Варшаве потоки украинских беженцев напоминают сцены Второй мировой войны, но есть и «нечто волшебное».

Газета: «Daily Tribune». Заголовок: «Сближение»

Как Wisconsin Ukrainians Inc. вдохновила целый штат на помощь в доставке критически важных товаров в раздираемую войной Украину

В первые недели после того, как Россия вторглась в Украину, Джонатана Филиппива преследовало чувство вины за то, что он не мог совершить достаточно, когда он делал так много. Ни то, ни другое не способствовало сну. Иногда он не спал два дня подряд, иногда спал несколько часов.

Страница Wisconsin Ukrainians Inc. в Facebook, которую он открыл в 2014 году как место, где от 8 000 до 10 000 проживающих в штате украинцев могли почувствовать солидарность, прославить культуру и поделиться актуальной информацией, быстро превратилась в ценный инструмент для усилий по оказанию гуманитарной помощи Украине.

Он и другие потратили немного времени, но бросились в бой.

Получить помощь и надежду за полмира — непростая задача.

Иногда это одна коробка с пожертвованными медицинскими или гражданскими военными запасами. Когда их становится так много, что они занимают комнату в православной церкви Святого Матфея в Грин-Бей, тогда заполняют грузовик, который везут на склад в Чикаго для отправки грузовым самолетом в Украину.

В других случаях это нечто такое же простое, как засовка открыток в эти коробки, нарисованные от руки заметки синего и желтого цвета украинского флага, сделанные вручную.

Фото 1 подпись: «Ольга Хиетпас (в центре) наполняет продукты вместе с другими волонтерами Wisconsin Ukrainians Inc. 22 марта в православной церкви Святого Матфея в Грин-Бей. Некоммерческая организация послала более 115 000 фунтов гуманитарной, медицинской и военной помощи с тех пор, как Россия напала на Украину».

Фото 2 подпись: «Ученики школьного округа создали поздравительные открытки для украинцев. Открытки были спрятаны в коробках с припасами, отправленными в раздираемую войной страну компанией Wisconsin Ukrainians Inc».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ