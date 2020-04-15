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Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус 15 апреля: статистика заболеваемости в Одесском регионе и стране

Коронавирус 15 апреля: статистика заболеваемости в Одесском регионе и стране

По состоянию на утро 15 апреля, в Одессе и области зарегистрировано 70 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ.

За сутки добавился один новый случай.

По данным ОГА, заболел 53-летний медик. Его госпитализировали в инфекционную больницу.

По состоянию на 9.00 15 апреля, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, подтверждено 3764 случая заболевания.

За сутки зафиксировали 392 новых случая.

143 пациентов выздоровело. Еще 108 человек скончалось.

Фото: EUvsDisinfo

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Эдуард Рыбченко
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Эдуард Рыбченко

хоть бы дали Ф.И.О должность, род занятий -как доктор, хируг, уролог, терапевт и так далее- где именно работал амбулатория поликлиника стационар коммунальное частное или и там и там…..ну не верю я что доктор вспомнил ВСЕ контакты..причем не по злому умыслу, а так может пациненты вспомнят, что были у него как доктора на приеме… к чему тайны? какая может быть частная информация, если это доктор- контактировал в больными и пациентами?? в условиях пандемии не до игр в тайны и моральности…

Голос за0Голос против  Ответить
7 минут назад
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