Новости Одессы и Одесской области

Перевищили повноваження: в Одесі двом патрульним поліцейським загрожує до 8 років позбавлення волі

Перевищили повноваження: в Одесі двом патрульним поліцейським загрожує до 8 років позбавлення волі

Двом поліцейським повідомлено про підозру за перевищення службових повноважень.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури в Одеській області.

За процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури повідомлено про підозру двом працівникам одного з батальйонів Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції у перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 365 КК України).

Встановлено, що на початку січня минулого року патрульні поліцейські, які заступили на нічне чергування у складі екіпажу автопатруля, у дворі будинку в центрі Одеси безпідставно застосували до 26-річного мешканця міста заходи фізичного впливу із використанням спецзасобів, чим спричинили йому тілесні ушкодження.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДВБ НП України.

За цей злочин Законом передбачено до 8 років позбавлення волі.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить