Перевищили повноваження: в Одесі двом патрульним поліцейським загрожує до 8 років позбавлення волі

Двом поліцейським повідомлено про підозру за перевищення службових повноважень.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури в Одеській області.

За процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури повідомлено про підозру двом працівникам одного з батальйонів Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції у перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 365 КК України).

Встановлено, що на початку січня минулого року патрульні поліцейські, які заступили на нічне чергування у складі екіпажу автопатруля, у дворі будинку в центрі Одеси безпідставно застосували до 26-річного мешканця міста заходи фізичного впливу із використанням спецзасобів, чим спричинили йому тілесні ушкодження.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДВБ НП України.

За цей злочин Законом передбачено до 8 років позбавлення волі.

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