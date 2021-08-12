Революция ЖКХ по-одесски: кто заплатит за капремонт многоэтажки?

В Одессе разработали программу развития жилищно-коммунального хозяйства на ближайшие несколько лет. Отдельным ее пунктом станет модель софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов.

«Одесская жизнь» разбиралась, что это новшество может принести жителям многоэтажек.

Маленькая революция в коммунальной сфере

Вице-мэр Дмитрий Жеман модель софинансирования назвал «маленькой революцией в ЖКХ». Он пояснил, что теперь сами одесситы смогут определять, какие работы надо выполнить в их домах и в каком объеме и непосредственно участвовать в реализации.

О деталях в мэрии пока не сообщают — сейчас проект дорабатывается, расписываются механизмы работы. Но уже в сентябре планируется вынести программу на сессию горсовета. Если ее примут, то воплощать начнут уже в следующем году.

Практика софинансирования ремонта домов уже несколько лет существует в других городах Украины. Для Одессы это будет долгожданным новшеством.

— В Одессе до этого дня дома ОСМД не могли рассчитывать на капремонт, оплаченный из бюджета города. Софинансирование исправит эту ситуацию, максимально уравняет всех в правах и добавит прозрачности, — говорит эксперт в сфере ЖКХ и депутат Одесского горсовета Алексей Асауленко. — Раньше капремонты проводились за счет города, но каким образом выбирались дома, непонятно.Информация о жилых зданиях, обслуживаемых ЖКСами, подавалась в райадминистрации и департамент городского хозяйства. Составлялись так называемые титулы капитальных ремонтов. Но многие ремонта так и не дождались.

Как будет работать механизм софинансирования?

На программу развития жилищно-коммунального хозяйства будет выделяться определенная сумма из городского бюджета, часть из которой пойдет на софинансирование. Предварительно, по информации Алексея Асауленко, речь идет о 10 – 20 миллионах гривен на 2022 год.

В программе смогут участвовать любые дома, кроме аварийных и ведомственных. Для этого необходимо принять соответствующее решение на собрании жильцов и накопить 30% от стоимости сметы ремонта — остальные 70% добавят из городского бюджета.

— Очень важно, чтобы в новой программе появился пункт о софинансировании. Многие говорят, что она сырая. Но идеально сразу ничего не бывает. Программа будет корректироваться в процессе. Мы получаем прозрачную систему проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов. Это выгодно и для города, потому что 30% оплачивают люди, и для самих жителей, так как самостоятельно капремонт они не потянут, — считает Асауленко.

Подрядчика будет выбирать горсовет

Пока программа не опубликована, многие ее аспекты еще остаются неясными. Однако, как рассказал Станислав Драганов, президент Ассоциации инновационного развития домохозяйств, уже известно, что подрядчиков будет выбирать горсовет по результатам конкурса, также возможны ограничения на суммы, выделяемые на ремонт. Кроме того, в состав комиссии, которая займется выделением средств и подтверждением участия дома в софинансировании, войдут, вероятно, только представители горсовета.

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Дома ОСМД в приоритете

Несмотря на то, что механизм софинансирования предполагает участие всех желающих, у домов ОСМД будет преимущество.

— Приоритет будет отдаваться домам, в которых созданы ОСМД, так как деньги должны собираться от конкретного дома, а не от группы домов, — поясняет Станислав Драганов. — Например, в ЖКСах за каждым домом не закрепляется отдельный расчетный счет, как и в большинстве управляющих компаний. У них общие счета, поэтому, скорее всего, они не смогут полноценно участвовать в этой программе.

По данным эксперта, около 30 домов ОСМД уже начали копить деньги на своих расчетных счетах. Вместе с тем есть риск — если жильцы не успеют собрать нужную сумму в установленный срок, они не смогут участвовать в программе.

Технический осмотр за свой счет

Для участия в программе жильцам необходимо провести технический осмотр дома за свой счет. Стоимость такой услуги начинается от 10 тысяч гривен. Однако, возможно, это условие упростят:

— Мы предлагали департаменту, членам по взаимодействию с ОСМД упростить процедуру — приглашать подрядчика, который бы осматривал дом и указывал, что необходимо отремонтировать, — рассказывает Станислав Драганов. — Пока этот вопрос обсуждается — либо это будет полноценный техосмотр с соответствующими выводами, либо заключение подрядчика, который будет ремонтировать дом.

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