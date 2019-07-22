Шесть континентов без авиаперелетов: в Черноморске завершил свое путешествие кругосветчик-рекордсмен

Украинского путешественника Артемия Сурина, объехавшего за 280 дней вокруг света, встретили в Черноморске.

Как сообщает «7 канал», стартовало его удивительное путешествие в Киеве 14 октября 2018 года. Совершенно не пользуясь услугами авиакомпаний, он пересек все континенты и меридианы планеты. В день неутомимый путешественник проезжал примерно 400 км.

Артемий Сурин уже установил и подтвердил 3 рекорда Украины:

он обогнул Землю за 280 дней;

пересек 6 континентов без перелетов на самолетах;

совершил кругосветное путешествие и заснял его с дрона.

Затем его достижения должны пройти утверждение в Книгу Рекордов Гиннеса.

Артемий Сурин поделился своими впечатлениями и рассказал, что во время путешествия он даже попал в иранскую тюрьме. На помощь ему пришло украинское консульство.

Свою историю он хочет выложить в youtube и снять документальный фильм.

Фото: 7 канал