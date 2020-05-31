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Новости Одессы и Одесской области

Переховувався за кодоном: на Одещині прикордонники затримали чоловіка, який був у розшуку

Переховувався за кодоном: на Одещині прикордонники затримали чоловіка, який був у розшуку

Чоловіка затримали у пункті пропуску «Чорноморський морський порт».

Про це повідомила пресслужба Одеського Прикордонного Загону.

Прикордонники Одеського загону затримали громадянина України, який розшукувався за скоєння злочину за ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Так, сьогодні у пункт пропуску «Чорноморський морський порт» на теплоході «Kaunas», що прибув рейсом з Грузії, було затримано нашого співвітчизника. У ході проведення заходів прикордонного контролю встановлено, що цей чоловік перебуває у розшуку за скоєння кримінального правопорушення.

Наразі зловмисника затримано та передано Нацполіції для проведення подальших слідчих дій.

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