Переходив дорогу у невстановленому місці: в Одесі під колесами автомобіля загинув чоловік

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Сьогодні, 9 січня, близько 18 години в районі торговельного центру «Нова Лінія» під колесами автомобіля загинув пішохід.

На місце події скеровано слідчо-оперативну групу по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. Обставини трагедії з’ясовуються.

Внаслідок наїзду автомобіля “Skoda” загинув 58-річний чоловік. За попередньою інформацією, він переходив дорогу у невстановленому місці.

Фото: ГУНП

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