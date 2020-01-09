Переходив дорогу у невстановленому місці: в Одесі під колесами автомобіля загинув чоловік

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на трасі “Одеса-Київ”.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
Сьогодні, 9 січня, близько 18 години в районі торговельного центру «Нова Лінія» під колесами автомобіля загинув пішохід.
На місце події скеровано слідчо-оперативну групу по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. Обставини трагедії з’ясовуються.
Внаслідок наїзду автомобіля “Skoda” загинув 58-річний чоловік. За попередньою інформацією, він переходив дорогу у невстановленому місці.
Фото: ГУНП
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