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Новости Одессы и Одесской области

Передноворічна метушня: як на «Привозі» поліцейські шукали 9-річну дитину

Передноворічна метушня: як на «Привозі» поліцейські шукали 9-річну дитину

Під час здійснення передноворічних покупок на ринку «Привоз» молода жінка серед натовпу загубила 9-річну донечку.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Схвильована матір негайно звернулася по допомогу до поліцейських. Отримавши детальний опис зовнішності дитини, правоохоронці невідкладно розпочали її пошуки. Відпрацьовувались усі можливі локації, інформація про розшук малолітньої одеситки постійно звучала через гучномовці.

Вже за лічені хвилини співробітники Приморського відділу поліції встановили місцезнаходження дитини, яка зупинилась біля вітрини одного з магазинів.

Батьки розшукуваної дитини особисто висловили правоохоронцям сердечну вдячність за оперативність та високий професіоналізм.

Фото ілюстративне: Odessa.online

 

 

 

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