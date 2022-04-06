Перечень разрешенного оружия для теробороны стал намного шире

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок применения оружия членами добровольных формирований территориальных громад. Информация об этом появилась на сайте правительства.

О расширении списка оружия, разрешенного для теробороны, речь идет в Постановлении от 5 апреля №403.

До принятия документа члены формирований теробороны имели право применять только личное охотничье оружие. Теперь, согласно постановлению, им разрешено использовать стрелковое оружие: огнестрельное и пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов.

Также добровольные формирования теробороны могут применять и другие виды вооружения. В том числе: артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием (огнем), средства дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты.

Фото: fbc.ua