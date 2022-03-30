Пенсионеры открыли второй фронт: как пожилые люди помогают ВСУ

Сейчас на защиту Украины встала буквально вся страна, не остались в стороне и наши пенсионеры. Кто-то вступает в открытое противостояние с агрессором или угоняет российскую технику, кто-то помогает армии деньгами из своей небольшой пенсии. Но стране и армии важна любая помощь — поддерживая армию и друг друга, мы обязательно выстоим и приблизим нашу победу.

Зверства российской «армии» на территории Украины, обстрелы жилых домов, интернатов и больниц, школ и детских садов, полное разрушение инфраструктуры многих городов и огромное количество жертв среди мирного населения заставляют обычных людей браться за оружие.

В борьбу с оккупантами вступили не только силы украинской армии, но и мирное население. А то, что отважными борцами с врагом становятся также пенсионеры, которые забыли обо всех своих недугах и активно включились в борьбу с захватчиками, почему-то не удивляет. Ведь многие из них уже пережили одну войну.

Пенсионер угнал грузовик армии РФ и передал его бойцам ВСУ

Например, один из украинских пенсионеров угнал у российской армии грузовик и передал его защитникам Украины. Внутри машины обнаружился приятный сюрприз — грузовик был полон оружия. Герой удостоился благодарности от ВСУ, а один из военнослужащих сделал ему своеобразный комплимент: «Дед, ты — красавчик! При Ковпаке, должно быть, служил!». В качестве награды за свой геройский поступок украинский партизан попросил, чтобы его сфотографировали на фоне трофея.

Похожая ситуация произошла и в Запорожской области — фермеры из Днепра ловко «увели» у оккупантов автомобиль. В борьбу против самозваных «освободителей» вступили даже ромы — в Николаевской области представители табора сумели отобрать у российских горе-воинов целый танк.

Пламенный привет российскому «Граду»

Одним из самых простых, но очень действенных средств для борьбы с техникой оккупантов стал знаменитый коктейль Молотова, который переименовали на украинский лад. Теперь он носит гордое имя «Бандера-смузи». Во время боев на подступах к Николаеву, у города Баштанки, один из ее жителей — 78-летний пенсионер Василий — поджег установку «Град», метнув в нее бутылку с горючей смесью.

Сначала пенсионер хотел служить в территориальной обороне города, но ему отказали из-за преклонного возраста. Тогда он взял инициативу в свои руки и решил бороться с оккупантами подручными средствами. Пенсионер отправился на блокпост, где стал бросать бутылки с «Бандера-смузи» по машинам противника. Одна из бутылок попала по «Граду» оккупантов, и установка загорелась.

Это далеко не единичный случай, когда пенсионеры берут в руки оружие для защиты страны. Такой героизм украинцев всех возрастов, по мнению мэра Баштанки, и заставил оккупантов отступить от города. Упорное сопротивление мирных жителей — даже тех, чей возраст, казалось бы, позволяет им заслуженно проводить время у телевизора, — стократно увеличивает веру в нашу победу.

Сейчас многие пожилые люди, которые не могут выйти на передовую, помогают нашей армии другими средствами. Жительница Киевской области Мария Никитична поддержала Вооруженные силы Украины, перечислив им в помощь 75% от своей пенсии. Пенсионерка получает не так много — всего четыре тысячи гривен, но три тысячи из этой суммы она отдала на борьбу с захватчиками. Мария Никитична сама знает, что такое война — когда началась Вторая мировая, ей было всего 12 лет. Она хорошо помнит, что творилось в то время, и сейчас сравнивает действия президента России с действиями Гитлера, а российскую армию — с нацистами.

Внуки тоже помогают армии

Не только взрослые люди, но и дети помогают нашей армии. Например, восьмилетняя девочка из Ивано-Франковской области пожертвовала ВСУ 10 тысяч гривен. Маленькая украинка обрезала и продала свои роскошные волосы, и эти деньги вместе с теми, что копила на ноутбук, отдала в помощь нашей армии. Девочка решила, что нашим защитникам эти деньги нужнее.

Еще один маленький патриот, который живет в Сумской области, передал украинской армии свой дрон. До войны ребенок мечтал о таком подарке, и отец подарил ему на день рождения квадрокоптер. Но когда в нашу страну вторглись российские войска, шестилетний мальчик решил отдать свой дрон тем, кто защищает нашу страну и наши жизни.