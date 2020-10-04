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Педагоги из Одессы получили ордена и звания от Зеленского – кто они

Педагоги из Одессы получили ордена и звания от Зеленского – кто они

Президент Владимир Зеленский представил к государственным наградам украинских педагогов по случаю Дня работников образования. В их числе – восемь преподавателей из Одессы.

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Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В частности, ректор Национального университета «Одесская морская академия» Михаил Миюсов получил орден «За заслуги» первой степени.

Заведующий кафедрой Одесского национального медицинского университета, профессор Станислав Шнайдер удостоен ордена «За заслуги» второй степени.

А директора института информационных коммуникаций и программной инженерии Одесской национальной академии связи Ирину Стрелковскую президент наградил орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Кроме того, еще пятерых одесских преподавателей Зеленский удостоил почетных званий. Так, преподаватель кафедры одесского Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского» Дмитрий Величко стал заслуженным деятелем искусств Украины. Заведующий кафедрой Одесского национального медицинского университета Юрий Карпенко – заслуженным врачом.

Директор института кибербезопасности, компьютерных и радиотехнологий Одесской национальной академии связи им. Попова, доктор технических наук и профессор Евгений Василиу получил звание заслуженного деятеля науки и техники.

А директор Одесского автомобильно-дорожного колледжа Сергей Мироненко и директор Березовского высшего профучилища Одесского политехнического университета Валентина Шевченко стали заслуженными работниками образования.

Напомним, День работников образования в Украине отмечается в первое воскресенье октября. В этом году он выпадает на сегодняшний день, 4 октября.

Фото: vinnitsa.info

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