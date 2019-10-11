Печерский суд Киева рассмотрит жалобу о передаче дела одесского активиста Стерненко в СБУ

Случаи нападения на экс-главу одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко будут расследоваться Главным следственным управлением СБУ. Однако адвокат, защищающий интересы жены убитого активистом мужчины, подал на это решение Генпрокуратуры жалобу в Печерский суд Киева.

О поручении сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины на своем официальном сайте.

«Генеральная прокуратура Украины осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах по фактам нападений на одесского общественного активиста Сергея Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого нападающего направлен в суд», – сообщают в пресс-службе ГПУ.

В первом уголовном производстве расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений.

Во втором расследуется убийство Сергеем Стерненко одного из нападавших на него и нанесение второму нападавшему телесных повреждений.

А в третьем производстве продолжатся досудебное разбирательство по факту нанесения телесных повреждений и повреждения имущества общественного активиста.

Ранее журналист Анатолий Шарий опубликовал на своей Facebook-странице жалобу на это поручение. Она написана адвокатом Станиславом Свириденко, который защищает интересы жены убитого активистом мужчины. Жалоба связана с «бездеятельностью генерального прокурора Украины» и направлена в Печерский районный суд Киева.

Фото: Стерненко, Шарий в Facebook