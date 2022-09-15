Новости Одессы и Одесской области

Пассажиры одесской маршрутки задержали женщину, снимавшую объекты инфраструктуры (видео)

Пассажиры одесской маршрутки задержали женщину, снимавшую объекты инфраструктуры (видео)

В Одессе люди в маршрутке задержали женщину, увидев, что она снимала на телефон инфраструктурные объекты.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

Пассажиры одесской маршрутки обратили внимание, что женщина на камеру мобильного телефона на протяжении всей поездки делает фотографии объектов одесской инфраструктуры.

Объяснять свои действия пассажирка отказалась. Тогда другие люди в маршрутке вызвали полицию, и не позволили женщине выйти до прибытия экипажа патрульных.

Сообщается, что при проверке телефона задержанной, там, кроме фотографий объектов инфраструктуры, было много переписок с абонентами из россии.

Для выяснения всех обстоятельств задержанную доставили в отделение полиции.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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