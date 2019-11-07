Пассажира одесской маршрутки без сознания бросили под деревом на улице

Инцидент произошел в среду вечером – мужчину в бессознательном состоянии оставили на конечной остановке маршруток на Александровском проспекте.
Как сообщают пользователи соцсетей, его вынесли и бросили под деревом водители маршрута №150.
Неравнодушная одесситка Ирина Чернова вызвала скорую помощь. При этом она поразилась тому, что некоторые прохожие начали пинать лежащего мужчину ногами, чтобы проверить, жив ли он.
Александровский проспект 7. Водители 150 маршрута вынесли мужчину(пасажира) без сознания и кинули под дерево, даже не оказали помощь и не вызвали скорую. Лежит. Алкоголем не пахнет. Люди обходят стороной, а самое жестокое ПИНАЮТ ЕГО НОГАМИ ПРОХОЖИЕ, проверяют живой или нет! Не люди а звери! Нет слов для выражения! Вызвала скорую, ждём.
Gepostet von Иришка Чернова am Mittwoch, 6. November 2019
По информации “7 канала”, скорая помощь доставила его в больницу. Устанавливается личность этого пассажира.
Фото: 7 канал
Видео: Ирина Чернова