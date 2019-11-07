Пассажира одесской маршрутки без сознания бросили под деревом на улице

Городские трамваи и троллейбусы вернули себе лидерство в пассажирских перевозках. Коммунальный электротранспорт рыночными методами начал побеждать «маршрутки». Более того, городской электротранспорт впервые за 14 лет стал лидером по перевозкам пассажиров и занял 62% одесского рынка. Это стало возможным благодаря многим факторам: и обновлению подвижного состава, и оптимизации маршрутов и графиков движения, и повышению комфорта пассажиров. Но это далеко не предел. В скором времени «Одесгорэлектронас» ждет еще несколько важных событий. О них расскажем.

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