Пасажирів у Одесі здивували фотовиставкою до Дня прапора в трамваї

Трамвай-галерея вийшов на маршрут №5. Його можна впізнати за бортовим номером “4012”.

Про це повідомляється на сайті traffic.od.ua.

В одеському трамваї-галереї з бортовим номером “4012” можна побачити фотовиставку. Вона присвячена Дню прапора України.

Представлені знімки зроблені впродовж останнього року, починаючи з 23 серпня 2018 року Олександром Вельможко – редактором “Пасажирського Транспорту”. Як зазначає автор, фото показують Одесу і одеситів у вишиванках – як ілюстрацію краси українського національного одягу та її доречності у XXI столітті.

– Марші вишиванок, фестивалі, свята – це відмінний привід одягнути вишиванку і показати, що Одеса – це Україна, що одесити – це українці. А щоб підкреслити різноманіття етнічних традицій і багатонаціональність нашої Одеської області, я також зняв вишиванки болгар, гагаузів, молдаван та інших народів, – розповів Олександр.

Трамвай №4012 зазвичай працює на маршруті №10, слідуючи від Тираспольської площі до вулиці Іцхака Рабіна на Черьомушках. В перший виїзд з фотовиставкою він працював на 10-му маршруті, а потім перейшов на маршрут №5 – від автовокзалу до Аркадії.

– Я в захваті – і від фото, і від людей в трамваї, і від людей у ​​вишиванках, і від небайдужих людей, які вміють побачити красу нашої землі, – ділиться враженнями вагоновожата Марина.

Виставка буде представлена ​​в трамваї-галереї ще деякий час. Вхідний квиток коштує 5 гривень, купується у кондуктора або при виході у водія. Діють пільги.

Фото: “Пасажирський транспорт”