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Новости Одессы и Одесской области

Партию наркотиков на 23 миллиона гривен конфисковали в Одессе и двух районах

Партию наркотиков на 23 миллиона гривен конфисковали в Одессе и двух районах

Правоохранители задержали троих участников преступной группы и конфисковали более 7 тонн наркосырья растительного происхождения — обыски проходили в Подольском, Ананьевском районах области и в Одессе.

Как рассказали в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы, дело расследовали совместно представители подразделений Погранслужбы, Нацполиции и прокуратуры. В результате удалось выйти на преступную группу, состоявшую из одесситов и подольчан, а также установить схему производства и продажи наркотиков и найти места хранения сырья и готовой продукции.

При обысках были конфискованы оружие, автомобили, полмиллиона гривен наличными и около 7,5 т наркотического вещества (маковая соломка, семена мака, конопля, растворители и т.д.).

По подсчетам экспертов, изъятого наркосырья хватило бы на 200 тысяч доз ацетилового опия, стоимость которого на «чёрном рынке» составила бы около 23 млн. грн. Ещё около миллиона гривен стоят конфискованные средства передвижения.

Трое главных подозреваемых сейчас задержаны, им выбирают меру пресечения.

 

Фото Южного РУ Госпогранслужбы

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