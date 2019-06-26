Парень на «Фольксвагене» протаранил два припаркованных авто и обрушил дерево на пешехода

ДТП произошло во вторник поздно вечером на ул. Пушкинской.
Автомобиль «Фольксваген» двигался в сторону ул. Еврейской. Но, не доезжая перекрестка, водитель потерял управление, в результате чего машина врезалась в два автомобиля, припаркованных на правой стороне улицы, а затем ударилась в придорожное дерево. Упавший обломок дерева травмировал проходившего мимо молодого мужчину, — сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.
22-летний водитель и пассажир «Фольксвагена» были с явными признаками алкогольного опьянения. Другие обстоятельства ДТП уточняются.
Фото пресс-службы патрульной полиции
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