«Параллели» молодых художников: студенты Грековки приглашают на выставку

Музей Блещунова и выставочный зал «Квартира №6» приглашают посетить выставку работ студентов художественного училища имени М.Б. Грекова «Параллели».
На выставке представлены творческие проекты молодых талантов. И несмотря на то что авторы работ пока еще студенты многие проекты выполнены на достаточно высоком профессиональном уровне.
Вы увидите работы в таких жанрах, как натюрморт, портрет и пейзаж, а также познакомитесь с новыми способами самовыражения современных студентов.
Выставка работает до 8 декабря.
Адрес: улица Польская, 19.
Вход свободный.
Фото: omr.gov.ua