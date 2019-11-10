«Параллели» молодых художников: студенты Грековки приглашают на выставку

На выставке представлены творческие проекты молодых талантов. И несмотря на то что авторы работ пока еще студенты многие проекты выполнены на достаточно высоком профессиональном уровне.

Вы увидите работы в таких жанрах, как натюрморт, портрет и пейзаж, а также познакомитесь с новыми способами самовыражения современных студентов.

Выставка работает до 8 декабря.

Адрес: улица Польская, 19.

Вход свободный.

Фото: omr.gov.ua

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