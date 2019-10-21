Пара пожилых людей в Одесской области сгорела в собственном доме

В городе Балта на севере региона загорелся частный жилой дом.

Об этом сообщили в пресс-службе облГСЧС.

По данным спасателей, воспламенился дом на улице Кирова, 31.

На место отправилась бригада из восьми человек на двух пожарных машинах.

В итоге пламя потушили примерно спустя полчаса. Огонь охватил площадь в девять кв.м. Сгорела домашняя утварь, мебель, окна и двери.

Внутри пожарные обнаружили тела двух пенисонеров – хозяев дома. Погибшему мужчине было 65 лет, женщине 63 года.

Причны происшествия устанавливаются.

Фото: od.dsns.gov.ua